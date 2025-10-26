Ο Παυλίδης δεν σταματάει να σκοράρει – Πέτυχε χατ-τρικ κόντρα στην Αρούκα (vid)
Ο Βαγγέλης Παυλίδης πραγματοποίησε άλλη μια εξαιρετική εμφάνιση, πετυχαίνοντας χατ-τρικ στη νίκη της Μπενφίκα με 5-0 κόντρα στην Αρούκα.
- Επεκτείνεται η τουριστική σεζόν στην Ελλάδα - Οι πιο «ανοιχτοχέρηδες» ταξιδιώτες
- Η τάση για γκουρμέ νότες στα αρώματα και η σχέση τους με τα φάρμακα αδυνατίσματος
- Η Ευρώπη αντιμέτωπη με τη γήρανση του αγροτικού πληθυσμού
- Τρεις νεκροί μετά από νέα ρωσική επίθεση στο Κίεβο - 27 τραυματίες, ανάμεσά τους έξι παιδιά
Ο Βαγγέλης Παυλίδης συνεχίζει ασταμάτητος και τη φετινή σεζόν, κάνοντας ακόμη μία εξαιρετική εμφάνιση με τη φανέλα της Μπενφίκα.
Οι «αετοί» επικράτησαν με το ευρύ 5-0 της Αρούκα, με τον διεθνή Έλληνα επιθετικό να πετυχαίνει χατ-τρικ μέσα σε 40 λεπτά. Ο Παυλίδης άνοιξε άνοιξε το σκορ μόλις στο 9ο λεπτό με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι, ενώ στο 22′ διπλασίασε τα τέρματά του, ξανά από την άσπρη βούλα.
Το χατ-τρικ ολοκληρώθηκε στο 50ο λεπτό, όταν με άψογο τελείωμα έκανε το 4-0, φτάνοντας φέτος τα 12 γκολ σε 18 αγώνες με την πορτογαλική ομάδα. Προηγουμένως, ο Οταμέντι έβαλε και αυτός το όνομά του στον πίνακα των σκόρερ στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου, ενώ το τελικό 5-0 διαμόρφωσε ο Ιβάνοβιτς με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων.
O απίθανος Παυλίδης και η 5αρα της Μπενφίκα
- Ο Μήτρογλου στο «Ντα Λουζ»: Είδε το χατ-τρικ του Παυλίδη και έβγαλε φωτογραφία με τον Μουρίνιο (pic)
- Απίθανα πράγματα στην Καβάλα: Ο τερματοφύλακας έκανε «γκάφα», οι συμπαίκτες του έκαναν… ντου και έγινε αλλαγή στο 34′ (pics)
- Η μητέρα των «μαχών»: Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα με φόντο την κορυφή της La Liga (vids)
- «Ο Κέντρικ Ναν έσπρωξε τον Έντουαρντς, αλλά δεν δόθηκε αντιαθλητικό» (vid)
- NBA: Ασταμάτητοι οι Θάντερ και… 3/3 (117-100) – Χαλαρό triple-double ο Γιόκιτς κόντρα στους Σανς (133-111)
- Ο Παυλίδης δεν σταματάει να σκοράρει – Πέτυχε χατ-τρικ κόντρα στην Αρούκα (vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις