Ο Παυλίδης δεν σταματάει να σκοράρει – Πέτυχε χατ-τρικ κόντρα στην Αρούκα (vid)

Ο Βαγγέλης Παυλίδης συνεχίζει ασταμάτητος και τη φετινή σεζόν, κάνοντας ακόμη μία εξαιρετική εμφάνιση με τη φανέλα της Μπενφίκα.

Οι «αετοί» επικράτησαν με το ευρύ 5-0 της Αρούκα, με τον διεθνή Έλληνα επιθετικό να πετυχαίνει χατ-τρικ μέσα σε 40 λεπτά. Ο Παυλίδης άνοιξε άνοιξε το σκορ μόλις στο 9ο λεπτό με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι, ενώ στο 22′ διπλασίασε τα τέρματά του, ξανά από την άσπρη βούλα.

Το χατ-τρικ ολοκληρώθηκε στο 50ο λεπτό, όταν με άψογο τελείωμα έκανε το 4-0, φτάνοντας φέτος τα 12 γκολ σε 18 αγώνες με την πορτογαλική ομάδα. Προηγουμένως, ο Οταμέντι έβαλε και αυτός το όνομά του στον πίνακα των σκόρερ στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου, ενώ το τελικό 5-0 διαμόρφωσε ο Ιβάνοβιτς με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων.

O απίθανος Παυλίδης και η 5αρα της Μπενφίκα