Στους «32» του Κυπέλλου η Μπενφίκα, δύο γκολ ο Παυλίδης (vids)

Ο Βαγγέλης Παυλίδης επέστρεψε στην Μπενφίκα απ’ το «παράθυρο» των εθνικών ομάδων σε πολύ καλή κατάσταση και με δύο δικά του γκολ οδήγησε τους «αετούς» σε εύκολη εκτός έδρας νίκη επί της Τσάβες με 2-0 και στους «32» του Κυπέλλου Πορτογαλίας.

Ο διεθνής Έλληνας επιθετικός άνοιξε το σκορ στο 8ο λεπτό έπειτα από ασίστ του Ρέγκο και «καθάρισε» τη νίκη και την πρόκριση για την Μπενφίκα, με άλλο ένα πολύ ωραίο, προσωπικό γκολ στο 79’.

Δείτε τα γκολ που πέτυχε ο Παυλίδης: