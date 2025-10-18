Στους «32» του Κυπέλλου η Μπενφίκα, δύο γκολ ο Παυλίδης (vids)
Ο Βαγγέλης Παυλίδης σκόραρε δύο φορές στη νίκη-πρόκρισης της Μπενφίκα με 2-0 επί της Τσάβες που έστειλε τους «αετούς» στον 4ο γύρο του Κυπέλλου Πορτογαλίας της Μπενφίκα.
Ο Βαγγέλης Παυλίδης επέστρεψε στην Μπενφίκα απ’ το «παράθυρο» των εθνικών ομάδων σε πολύ καλή κατάσταση και με δύο δικά του γκολ οδήγησε τους «αετούς» σε εύκολη εκτός έδρας νίκη επί της Τσάβες με 2-0 και στους «32» του Κυπέλλου Πορτογαλίας.
Ο διεθνής Έλληνας επιθετικός άνοιξε το σκορ στο 8ο λεπτό έπειτα από ασίστ του Ρέγκο και «καθάρισε» τη νίκη και την πρόκριση για την Μπενφίκα, με άλλο ένα πολύ ωραίο, προσωπικό γκολ στο 79’.
Δείτε τα γκολ που πέτυχε ο Παυλίδης:
🇬🇷 O golaço de Pavlidis a abrir o marcador na #TaçadePortugal! 💥#GDCSLB pic.twitter.com/HmhRPjL2FF
— SL Benfica (@SLBenfica) October 17, 2025
Pavlidis bisa e aproxima as águias da vitória 🦅#sporttvportugal #TAÇAnaSPORTTV #TaçadePortugal #GDChaves #SLBenfica pic.twitter.com/cRtA71cXbz
— sport tv (@sporttvportugal) October 17, 2025
