Παυλίδης: «Ανυπομονούμε για το παιχνίδι με τη Σκωτία – Θα παίξουμε και για τον Μπάλντοκ»

Η Εθνική Ελλάδας θα τεθεί αντιμέτωπη την Πέμπτη (09/10, 21:45) με την Σκωτία, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Ο Βαγγέλης Παυλίδης εκπροσώπησε τους Έλληνας διεθνείς στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου και έδωσε το «σύνθημα» της αντεπίθεσης μετά το αρνητικό αποτέλεσμα με τη Δανία.

Παράλληλα τόνισε πως οι Έλληνες διεθνείς αγωνίζονται πλέον και για τον Τζορτζ Μπάλντοκ, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 9 Οκτωβρίου 2024.

Οι δηλώσεις που έκανε ο Βαγγέλης Παυλίδης:

Για την ανυπομονησία για το ματς: «Όλοι το περιμέναμε, ειδικά μετά το τελευταίο παιχνίδι που δεν ήμασταν αυτοί που έπρεπε. Θέλαμε να έρθουμε να δείξουμε το καλό πρόσωπο που είχαμε δείξει πριν και θα μας δώσει τον δρόμο για τη συνέχεια που ελπίζω να είναι θετική».

Για τον Μπάλντοκ: «Σίγουρα θα παίξουμε και για αυτόν, όπως και σε κάθε παιχνίδι από τότε. Τον νιώθουμε όλοι δίπλα μας, είναι πολύ δύσκολο να απαντήσω κάτι για τον Γιώργο. Σε όλους λείπει, ήταν ένας καλός χαρακτήρας και ένας φίλος. Είναι δύσκολο να απαντάω σε τέτοιες ερωτήσεις. Σίγουρα θα παίξουμε και για αυτόν όπως κάνουμε σε κάθε παιχνίδι».

Για τη νίκη του Μαρτίου: «Δεν έχει σημασία τι έγινε πριν έξι μήνες. Είναι διαφορετικό παιχνίδι. Άλλη διοργάνωση. Ήταν ένα καλό παιχνίδι αλλά πρέπει να είμαστε ακόμα καλύτεροι γιατί θα είναι και αυτοί προετοιμασμένοι. Είναι ένα πολύ πιο κρίσιμο παιχνίδι από ότι το προηγούμενο».

Για το ότι έχει φορέσει το περιβραχιόνιο και αν νιώθει ευθύνη: «Πιστεύω ότι όλοι οι παίκτες έχουμε τις δικές μας ευθύνες. Η τιμή είναι μεγάλη, αλλά οι αρχηγοί είναι ο Μπακασέτας και ο Μάνταλος. Έχουμε χαρακτήρες που όλοι αισθανόμαστε αρχηγοί».