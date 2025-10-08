Οι Σκωτσέζοι ασχολούνται με τον διαιτητή του αγώνα της Εθνικής

«Αμφιλεγόμενος διαιτητής ορίστηκε για το Σκωτία – Ελλάδα», είναι ο τίτλος της ιστοσελίδας heraldscotland.com για την επιλογή του Νορβηγού διαιτητή Έσπεν Έσκας στον αγώνα (9/10) της Εθνικής με την Σκωτία στη Γλασκόβη. Και η ιστοσελίδα thescottishsun.co.uk κινείται στο ίδιο μήκος κύματος και γράφει στον τίτλο της: «ΚΑΚΟΣ ΟΙΩΝΟΣ – Η Σκωτία πήρε τον επιρρεπή στα λάθη διαιτητή που έκανε το σοκαριστικό λάθος με την κόκκινη της Αμπερντίν και έχει σφυρίξει ήττες Σέλτικ και Ρέιντζερς». Στον υπότιτλο αναφέρει: «Όταν εκείνος και μια σκωτσέζικη ομάδα συναντιούνται, τα πράγματα δεν πάνε καλά»…

Όλα αυτά δείχνουν πόσο υπολογίζουν την Εθνική Ελλάδας. Παράλληλα αποδεικνύεται ότι τη φοβούνται καθώς το σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς έχει ανέβει επίπεδο.

Για «κακό οιωνό» γράφει και η πρώτη ιστοσελίδα (heraldscotland.com) που αναφέρουμε: «Η Σκωτία έλαβε ένα κακό οιωνό ενόψει του καθοριστικού αγώνα για το Παγκόσμιο Κύπελλο με την Ελλάδα, καθώς ο Νορβηγός διαιτητής Έσπεν Έσκας, που έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις, ορίστηκε να διευθύνει το παιχνίδι».

Οι Σκωτσέζοι έχουν παράπονα από δυο φετινές διαιτησίες του 37χρονου Έσπεν Έσκας από αγώνες των Σέλτικ και Αμπερντίν, καθώς η heraldscotland.com συνεχίζει: «Ήδη φέτος έχει σφυρίξει σε απογοητευτικές ευρωπαϊκές βραδιές για τη Σέλτικ και την Αμπερντίν. Ο Έσκας ήταν διαιτητής στην ισόπαλη χωρίς γκολ αναμέτρηση της Σέλτικ με την Καϊράτ Αλμάτι στο «Σέλτικ Παρκ», πριν η σκωτσέζικη ομάδα αποκλειστεί από το Champions League με ήττα στα πέναλτι στο Καζακστάν.

Στο αμέσως επόμενο παιχνίδι του, ο Έσκας έδειξε μια εξαιρετικά αυστηρή δεύτερη κίτρινη κάρτα στον αμυντικό της Αμπερντίν, Αλεξάντερ Γιένσεν, στη Ρουμανία απέναντι στη Στεάουα Βουκουρεστίου, για ένα χέρι που οδήγησε σε πέναλτι. Οι «Ντονς» συνετρίβησαν με 3-0 στα play-off του Europa League μετά από αυτό, με τον προπονητή τους, Τζίμι Τέλιν, να δηλώνει: «Δεν είναι δικαιολογία, αλλά το πέναλτι ήταν πολύ αυστηρό και φυσικά άλλαξε τη ροή του αγώνα».

Επίσης, θυμάται ότι «ο Έσκας είχε επίσης διευθύνει την ήττα των Ρέιντζερς με 2-0 από τη Φενερμπαχτσέ του Ζοζέ Μουρίνιο στο Europa League την περσινή σεζόν, σε αγώνα όπου έδειξε συνολικά 11 (!) κίτρινες κάρτες. Παρ’ όλα αυτά, οι Ρέιντζερς είχαν κερδίσει τελικά τη διαδικασία των πέναλτι. Επιπλέον, ο Νορβηγός ρέφερι είχε βρεθεί στο επίκεντρο και πριν τρία χρόνια, όταν διηύθυνε την ήττα της Σέλτικ με 3-1 από τη Λειψία στη Γερμανία, για το Champions League».

Ως επίλογο παραθέτει δηλώσεις του Μουρίνιο για τον ‘Εσπεν ‘Εσκας, καθώς ο Πορτογάλος στο ματς με την Ρέιντζερς τον είχε χαρακτηρίσει «αλαζόνα».

