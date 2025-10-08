sports betsson
Τετάρτη 08 Οκτωβρίου 2025
Οι Σκωτσέζοι ασχολούνται με τον διαιτητή του αγώνα της Εθνικής
Ποδόσφαιρο 08 Οκτωβρίου 2025 | 17:24

Οι Σκωτσέζοι ασχολούνται με τον διαιτητή του αγώνα της Εθνικής

Ο Νορβηγός διαιτητής Έσπεν Έσκας χαρακτηρίζεται από ιστοσελίδες «κακός οιωνός» για την Εθνική ομάδα της χώρας τους. Απόδειξη πόσο υπολογίζουν την Εθνική Ελλάδας

ΚείμενοΒάιος Μπαλάφας
Spotlight

«Αμφιλεγόμενος διαιτητής ορίστηκε για το Σκωτία – Ελλάδα», είναι ο τίτλος της ιστοσελίδας heraldscotland.com για την επιλογή του Νορβηγού διαιτητή Έσπεν Έσκας στον αγώνα (9/10) της Εθνικής με την Σκωτία στη Γλασκόβη. Και η ιστοσελίδα thescottishsun.co.uk κινείται στο ίδιο μήκος κύματος και γράφει στον τίτλο της: «ΚΑΚΟΣ ΟΙΩΝΟΣ – Η Σκωτία πήρε τον επιρρεπή στα λάθη διαιτητή που έκανε το σοκαριστικό λάθος με την κόκκινη της Αμπερντίν και έχει σφυρίξει ήττες Σέλτικ και Ρέιντζερς». Στον υπότιτλο αναφέρει: «Όταν εκείνος και μια σκωτσέζικη ομάδα συναντιούνται, τα πράγματα δεν πάνε καλά»…

Όλα αυτά δείχνουν πόσο υπολογίζουν την Εθνική Ελλάδας. Παράλληλα αποδεικνύεται ότι τη φοβούνται καθώς το σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς έχει ανέβει επίπεδο.

Για «κακό οιωνό» γράφει και η πρώτη ιστοσελίδα (heraldscotland.com) που αναφέρουμε: «Η Σκωτία έλαβε ένα κακό οιωνό ενόψει του καθοριστικού αγώνα για το Παγκόσμιο Κύπελλο με την Ελλάδα, καθώς ο Νορβηγός διαιτητής Έσπεν Έσκας, που έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις, ορίστηκε να διευθύνει το παιχνίδι».

Οι Σκωτσέζοι έχουν παράπονα από δυο φετινές διαιτησίες του 37χρονου  Έσπεν Έσκας από αγώνες των Σέλτικ και Αμπερντίν, καθώς η heraldscotland.com συνεχίζει: «Ήδη φέτος έχει σφυρίξει σε απογοητευτικές ευρωπαϊκές βραδιές για τη Σέλτικ και την Αμπερντίν. Ο Έσκας ήταν διαιτητής στην ισόπαλη χωρίς γκολ αναμέτρηση της Σέλτικ με την Καϊράτ Αλμάτι στο «Σέλτικ Παρκ», πριν η σκωτσέζικη ομάδα αποκλειστεί από το Champions League με ήττα στα πέναλτι στο Καζακστάν.

Στο αμέσως επόμενο παιχνίδι του, ο Έσκας έδειξε μια εξαιρετικά αυστηρή δεύτερη κίτρινη κάρτα στον αμυντικό της Αμπερντίν, Αλεξάντερ Γιένσεν, στη Ρουμανία απέναντι στη Στεάουα Βουκουρεστίου, για ένα χέρι που οδήγησε σε πέναλτι. Οι «Ντονς» συνετρίβησαν με 3-0 στα play-off του Europa League μετά από αυτό, με τον προπονητή τους, Τζίμι Τέλιν, να δηλώνει: «Δεν είναι δικαιολογία, αλλά το πέναλτι ήταν πολύ αυστηρό και φυσικά άλλαξε τη ροή του αγώνα».

Επίσης, θυμάται ότι «ο Έσκας είχε επίσης διευθύνει την ήττα των Ρέιντζερς με 2-0 από τη Φενερμπαχτσέ του Ζοζέ Μουρίνιο στο Europa League την περσινή σεζόν, σε αγώνα όπου έδειξε συνολικά 11 (!) κίτρινες κάρτες. Παρ’ όλα αυτά, οι Ρέιντζερς είχαν κερδίσει τελικά τη διαδικασία των πέναλτι. Επιπλέον, ο Νορβηγός ρέφερι είχε βρεθεί στο επίκεντρο και πριν τρία χρόνια, όταν διηύθυνε την ήττα της Σέλτικ με 3-1 από τη Λειψία στη Γερμανία, για το Champions League».

Ως επίλογο παραθέτει δηλώσεις του Μουρίνιο για τον ‘Εσπεν ‘Εσκας, καθώς ο Πορτογάλος στο ματς με την Ρέιντζερς τον είχε χαρακτηρίσει «αλαζόνα».

Μια από τα ίδια και η ιστοσελίδα thescottishsun.co.uk: «Η ΣΚΩΤΙΑ δέχθηκε έναν κακό οιωνό για το καθοριστικό ματς του Μουντιάλ με την Ελλάδα, καθώς ο αμφιλεγόμενος Νορβηγός διαιτητής Έσπεν Έσκας ορίστηκε να διευθύνει την αναμέτρηση. Ήδη έχει βρεθεί στο τιμόνι απογοητευτικών ευρωπαϊκών βραδιών για τη Σέλτικ και την Αμπερντίν τη φετινή σεζόν».

Μετά αναφέρει τα ίδια για αυτούς τους αγώνες, όπως και για το περσινό παιχνίδι της Ρέιντζερς με τη Φενερμπαχτσέ, ενώ καταλήγει τον ‘Εσπεν ‘Εσκας: «Επιπλέον, ο Νορβηγός διαιτητής είχε βρεθεί και στον αγώνα της Σέλτικ πριν από τρία χρόνια στη Γερμανία, όταν οι «Κέλτες» έχασαν με 3-1 από τη Λειψία για το Champions League».

