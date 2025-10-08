Οι ευχές του πιλότου στην άφιξη της Εθνικής στη Σκωτία: «Όλη η Ελλάδα στο πλευρό σας» (vid)

Η Εθνική Ελλάδος φιλοξενείται την Πέμπτη (9/10, 21:45), με σκοπό τη θετική έκβαση του αγώνα, ώστε να παραμείνει ζωντανή στο κυνήγι της πρόκρισης του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Η γαλανόλευκη έφτασε στη Γλασκώβη το βράδυ της Τρίτης (7/10), η οποία δημοσίευσε ένα βίντεο social media από το ταξίδι της αποστολής, ενώ το πιο ξεχωριστό κομμάτι είναι οι ευχές του πιλότου της πτήσης: «Ιδιαίτερη τιμή για εμάς αποτελεί η παρουσία της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου της Ελλάδας ανάμεσά μας.

Ολόκληρη η Ελλάδας είναι στο πλευρό σας και σας ευχόμαστε ολόψυχα καλή επιτυχία στον επικείμενο αγώνα. Σας ευχόμαστε μια ευχάριστη και ασφαλή πτήση και να επιστρέψετε με τη νίκη. Καλή επιτυχία Εθνική Ελλάδας».

Δείτε το βίντεο με την άφιξη της Εθνικής