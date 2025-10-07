Η Εθνική γνωρίζει τον τρόπο και μπορεί να τα καταφέρει

Το «Χάμπτεν Παρκ» φέρνει ευχάριστες εικόνες στο μυαλό των Ελλήνων. Η «χορωδία» του Ιβάν Γιοβάνοβιτς είχε «μαγέψει» στην «παράστασή» της στο εθνικό γήπεδο των Σκωτσέζων τον περασμένο Μάρτιο, 23 του μήνα για την ακρίβεια, όταν έκανε… παρέλαση με το εντυπωσιακό 3-0 που χάρισε στην Εθνική μας την άνοδο στην Α κατηγορία του Nations League.

Τότε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς είχε ερωτηθεί αν θα άλλαζε τη νίκη με μια νίκη στο ματς της Πέμπτης για τα προκριματικά του Μουντιάλ, παραδεχόμενος προφανώς πως είναι πιο σημαντικό το ματς που έρχεται, αλλά οι νίκες παραμένουν νίκες και το καλύτερο είναι να επαναλαμβάνονται.

Και κάπως έτσι η Εθνική μας επιστρέφει στον… τόπο του εγκλήματος με στόχο να κάνει ξανά το ίδιο. Σε ένα ματς κομβικό για την συνέχεια με την Εθνική να έχει στο σακούλι τρεις βαθμούς από τη νίκη επί της Λευκορωσίας και θέλοντας να αντιδράσει από την ήττα στο Καραϊσκάκη με το βαρύ 3-0 από την Δανία.

Τα μαθηματικά προφανώς και παίζουν «μπάλα» καθώς έως τώρα η Σκωτία έχει 4 βαθμούς και με Ελλάδα, Λευκορωσία μπροστά της ξέρει πως μπορεί να δημιουργήσει προϋποθέσεις πρόκρισης. Το δίδυμο για την ομάδα μας είναι το πιο δύσκολο με Σκωτία και Δανία σε λίγες μέρες όμως αυτή η Εθνική έχει βρει τον δρόμο της και τίποτα δεν την σταματά από την ανοδική πορεία που έχει πάρει.

Και ξέρει και μπορεί να πάρει αυτό που θέλει αρχής γενομένης στο «Χάμπτεν Παρκ» σε ένα ματς που εν πολλοίς το αποτέλεσμά του θα μας οδηγήσει στον ρεαλιστικό στόχο της επόμενης μέρας με αρχή την «μάχη» στην Κοπεγχάγη.

Ναι, το 0-3 από την Δανία σόκαρε αλλά από την άλλη δεν αλλάζει το ότι η Εθνική του Ιβάν είναι αυτή που θέλουμε να βλέπουμε, αυτή που γουστάρουμε να βλέπουμε και αυτή που πραγματικά μπορεί να εκπροσωπεί επάξια τα χρώματά μας. Μια ήττα από μια ομάδα όπως η Δανία που αποτελείται από παίκτες που παίζουν χρόνια μαζί δεν μπορεί να χαλάσει την γενική εικόνα.

Ναι, είναι δύσκολο το έργο των διεθνών μας στις έδρες των μεγάλων αντιπάλων μας σε Γλασκώβη και Κοπεγχάγη αλλά αυτοί δεν ήταν που πήραν διπλό στο Γουέμπλει και στο Χάμπτεν Παρκ;