Αναχωρεί για Γλασκώβη η αποστολή της Εθνικής (vids)

Με στόχο το «διπλό» που θα την ξαναβάλει στο παιχνίδι της πρωτιάς αναχωρεί από το «Ελ. Βενιζέλος» το μεσημέρι της Τρίτης (7/10, 16:30) η Εθνική Ελλάδος, με προορισμό τη Σκωτία.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς και οι Έλληνες διεθνείς συναντήθηκαν στο αεροδρόμιο και ετοιμάζονται για το μεγάλο ταξίδι, αφού μετά τη Γλασκώβη και το ματς με τους Βρετανούς, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα ταξιδέψει για τη Δανία, για το επόμενο, επίσης εκτός έδρας ματς, των Προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Στο «Ελ. Βενιζέλος» η Εθνική

Στα ευχάριστα νέα για την Εθνική Ελλάδας ενόψει ματς με Σκωτία (09/10, 21:45) και Δανία (12/10, 21:45), ο Κωνσταντίνος Καρέτσας αισθάνεται πολύ καλύτερα και είναι έτοιμος να ταξιδέψει για τη Γλασκώβη σήμερα το βράδυ και να ενσωματωθεί στην αποστολή.

Ο 18χρονος άσος, που ταλαιπωρήθηκε από ίωση, είχε μείνει εκτός προπονήσεων, όμως πλέον έχει ξεπεράσει πλήρως την αδιαθεσία του και θα τεθεί κανονικά στη διάθεση του Γιοβάνοβιτς. Ο Καρέτσας αναμένεται να βρεθεί στη Γλασκώβη το βράδυ της Τρίτης (07/10), προκειμένου να ενσωματωθεί με την υπόλοιπη αποστολή της «γαλανόλευκης».

Η αποστολή της Εθνικής: Βλαχοδήμος, Μανδάς, Τζολάκης, Μαυροπάνος, Χατζηδιάκος, Μιχαηλίδης, Κουλιεράκης, Ρότα, Βαγιαννίδης, Γιαννούλης, Τσιμίκας, Σιώπης, Ζαφείρης, Μάνταλος, Κουρμπέλης, Μουζακίτης, Καρέτσας, Τζόλης, Μασούρας, Κωνσταντέλιας, Παντελίδης, Ιωαννίδης, Παυλίδης, Μπακασέτας, Δουβίκας.

Δείτε εικόνες κατά την αναχώρηση