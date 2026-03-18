Αισιόδοξος για τη ρεβάνς με τον Παναθηναϊκό ο Πελεγκρίνι

Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται για τη μεγάλη ρεβάνς με τη Μπέτις το βράδυ της Πέμπτης (19/3, 19:45) στο πλαίσιο της φάσης των «16» του Europa League και προπονητής της ισπανικής ομάδας, Μανουέλ Πελεγκρίνι μίλησε για το σπουδαίο παιχνίδι στην Ανδαλουσία.

Ο έμπειρος προπονητής τόνισε πως η ομάδα του γνωρίζει τι πρέπει να κάνει για να ανατρέψει το 1-0 του πρώτου αγώνα στο ΟΑΚΑ, ενώ επιβεβαίωσε ότι οι Νάταν και Άμραμπατ βρίσκονται κανονικά στη διάθεσή του, χωρίς όμως να ανοίξει τα χαρτιά του για την ενδεκάδα.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Πελεγκρίνι:

«Είμαι πολύ ήρεμος και σίγουρος για τη δουλειά που γίνεται. Έχουμε ένα γκρουπ αφοσιωμένο και μια δυναμική στήριξη από τον κόσμο μας. Ο Νάταν και ο Άμραμπατ είναι στην αποστολή και είναι σε κατάσταση να παίξουν. Οι Ίσκο, Γιορέντε και Λο Σέλσο δεν είναι διαθέσιμοι. Ο Πάμπλο Γκαρθία δεν συμπεριλήφθηκε επειδή μπορούμε να πάμε μόνο με 23 παίκτες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, έκανε ειδική αναφορά στο πρώτο παιχνίδι, το οποίο χαρακτήρισε «παράξενο», σημειώνοντας πως η Μπέτις είχε την κατοχή, αλλά δεν κατάφερε να δημιουργήσει πολλές καθαρές ευκαιρίες, κάτι που απέδωσε και σε υπερβολική αυτοπεποίθηση.

«Το πρώτο παιχνίδι ήταν παράξενο. Είχαμε το 70% της κατοχής της μπάλας και δημιουργήσαμε λίγες ευκαιρίες. Είχαμε υπερβολική αυτοπεποίθηση. Δεν μπορούμε να θέλουμε να βάλουμε το δεύτερο γκολ πριν να μπει το πρώτο. Ο αντίπαλος αμύνεται πολύ καλά. Γνωρίζουμε το πάθος από τον κόσμο της Μπέτις. Όσο λιγότερα σφυρίγματα, τόσο περισσότερη αυτοπεποίθηση θα έχουν οι παίκτες», κατέληξε ο Χιλιάνός.