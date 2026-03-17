Η αποστολή του Παναθηναϊκού για τη ρεβάνς με τη Μπέτις

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από τη Μπέτις (19/3, 22:00) στη ρεβάνς του 1-0 του ΟΑΚΑ, για τη φάση των «16» του Europa League, με τους Πράσινους να ανακοινώνουν την αποστολή ενόψει της αναμέτρησης.

Στους 22 διαθέσιμους ποδοσφαιριστές που θα έχει στη διάθεσή του ο Ράφα Μπενίτεθ, δεν θα είναι ο Ζαρουρί που αποβλήθηκε στο πρώτο ματς, οι Ντέσερς, Κυριόπουλος που ακολούθησαν ατομικό πρόγραμμα και ο Πάλμερ-Μπράουν που συνεχίζει την θεραπεία του. Αντιθέτως μέσα θα είναι ο Τσιριβέγια που επέστρεψε από τον τραυματισμό του.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού:

Λαφόν, Κότσαρης, Γείτονας, Καλάμπρια, Κάτρης, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Τετέι, Σάντσες, Αντίνο, Μπακασέτας, Ίνγκασον, Τσέριν, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Ερνάντεθ, Κώτσιρας, Πελίστρι, Τζούριτσιτς, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος.