Η αποστολή του Παναθηναϊκού για τη ρεβάνς με τη Μπέτις
Αυτές είναι οι επιλογές του Ράφα Μπενίτεθ για την αποστολή του Παναθηναϊκού ενόψει της ρεβάνς με τη Μπέτις (19/3, 22:00) στο πλαίσιο της φάσης των «16» του Europa League.
Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από τη Μπέτις (19/3, 22:00) στη ρεβάνς του 1-0 του ΟΑΚΑ, για τη φάση των «16» του Europa League, με τους Πράσινους να ανακοινώνουν την αποστολή ενόψει της αναμέτρησης.
Στους 22 διαθέσιμους ποδοσφαιριστές που θα έχει στη διάθεσή του ο Ράφα Μπενίτεθ, δεν θα είναι ο Ζαρουρί που αποβλήθηκε στο πρώτο ματς, οι Ντέσερς, Κυριόπουλος που ακολούθησαν ατομικό πρόγραμμα και ο Πάλμερ-Μπράουν που συνεχίζει την θεραπεία του. Αντιθέτως μέσα θα είναι ο Τσιριβέγια που επέστρεψε από τον τραυματισμό του.
Η αποστολή του Παναθηναϊκού:
Λαφόν, Κότσαρης, Γείτονας, Καλάμπρια, Κάτρης, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Τετέι, Σάντσες, Αντίνο, Μπακασέτας, Ίνγκασον, Τσέριν, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Ερνάντεθ, Κώτσιρας, Πελίστρι, Τζούριτσιτς, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος.
- Η αποστολή του Παναθηναϊκού για τη ρεβάνς με τη Μπέτις
