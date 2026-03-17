Ποιος σφυρίζει στη ρεβάνς του Παναθηναϊκού με την Μπέτις
H UEFA ανακοίνωσε τους διαιτητές που θα σφυρίξουν στους αγώνες ρεβάνς για τη φάση των «16» του Europa League – Ο Στίλερ στο Μπέτις-Παναθηναϊκός
Ένας… μόνιμος θαμώνας των ελληνικών γηπέδων, ο Τομπίας Στίλερ, θα διευθύνει τη ρεβάνς του Παναθηναϊκού με την Μπέτις στην Ανδαλουσία για τη φάση των «16» του UEFA Europa League.
O 44χρονος Γερμανός elite διαιτητής θα διευθύνει για πρώτη φορά στην καριέρα του αναμέτρηση του «τριφυλλιού», έχοντας ως βοηθούς τους συμπατριώτες του Λάσε Κοσλόβσκι και Μαρκ Μπορς (4ος θα είναι ο Ματίας Γέλενμπεκ, ενώ στο VAR θα βρίσκονται οι Σέρεν Στορκς και Κρίστιαν Ντίνγκερτ).
Εκτός από το Μπέτις – Παναθηναϊκός, έχει πολλά ματς Super League
Είναι γνώριμος του ελληνικού ποδοσφαίρου όμως. Φέτος ήρθε για το Ολυμπιακός-ΑΕΚ 2-0 και παλαιότερα για τα παιχνίδια Ολυμπιακός-ΑΕΚ 4-1 (2019), ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός 0-1 (2020), ΑΕΚ-ΠΑΟΚ 1-1 (2020), ΑΕΚ-ΠΑΟΚ 4-0 (2023), ΑΕΚ-ΠΑΟΚ 2-2 (2024), Ολυμπιακός-ΑΕΚ 2-0 (2024) και Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ 2-1 (2025).
Ο Παναθηναϊκός ευελπιστεί να φύγει αλώβητος από την Ισπανία με σκοπό να πάρει μία ιστορική πρόκριση για την προημιτελική φάση της δεύτερης τη τάξει ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.
- Ποινική δίωξη στους 8 οπαδούς του ΠΑΟΚ για την επίθεση στα δημοσιογραφικά
- Η αποκάλυψη του Φουρνιέ: Η μεγάλη συνάντηση, η «μεταμόρφωση» και ο Ντόρσεϊ
- Η ομάδα της Premier League που εξετάζει την ένταξη της στο NBA Europe
- Με νίκες συνέχισαν Σέλτικς και Λέικερς
- Το Ιράν διαπραγματεύεται με τη FIFA για τη μεταφορά των αγώνων του στο Μουντιάλ από τις ΗΠΑ στο Μεξικο
- Φήμες για παράλληλη σχέση του Εμπαπέ με ηθοποιό και influencer
- Έπος: Ο Γιούρτσεβεν έβαλε… αυτοκαλάθι στο ματς των Γουόριορς (vid)
