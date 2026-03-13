Παναθηναϊκός: Η ρεβάνς με την Μπέτις, η διασταύρωση στους «8» και οι πιθανοί αντίπαλοι στα ημιτελικά

Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να κάμψει την αντίσταση της Μπέτις στο ΟΑΚΑ και να πάρει μια πολύ μεγάλη νίκη απέναντι στους «βερντιμπλάνκος» με 1-0, έχοντας ένα μικρό προβάδισμα για πρόκριση στα προημιτελικά του Europa League ενόψει της ρεβάνς στην Ισπανία την επόμενη εβδομάδα.

Το ζευγάρι των Πράσινων διασταυρώνεται στην επόμενη φάση με εκείνο ανάμεσα σε Φερεντσβάρος και Μπράγκα. Οι Ούγγροι επιβλήθηκαν με 2-0 στην έδρα τους. Έτσι αν το σύνολο του Ράφα Μπενίτεθ προκριθεί είναι πολύ πιθανό να βρει εκείνους στους «8», εκτός αν οι Πορτογάλοι κάνουν μια τεράστια ανατροπή.

Μένοντας στην ίδια πλευρά του ταμπλό, το μονοπάτι του Παναθηναϊκού διασταυρώνεται με εκείνο των ζευγαριών Γκενκ-Φράιμπουργκ και Θέλτα-Λιόν. Οι Βέλγοι του Κωνσταντίνου Καρέτσα επιβλήθηκαν με 1-0 των Γερμανών, ενώ Ισπανοί και Γάλλοι έμειναν ισόπαλοι 1-1.

Αναλυτικά οι διασταυρώσεις στα προημιτελικά:

Φερεντσβάρος – Μπράγκα Vs Παναθηναϊκός – Μπέτις (Ζευγάρι 1)

Γκενκ – Φράιμπουργκ Vs Θέλτα – Λιόν (Ζευγάρι 2)

Στουτγκάρδη – Πόρτο Vs Νότιγχαμ – Μίντιλαντ (Ζευγάρι 3)

Μπολόνια – Ρόμα Vs Λιλ – Άστον Βίλα (Ζευγάρι 4)

Αναλυτικά οι διασταυρώσεις στα ημιτελικά:

Νικητής ζευγαριού (1) – Νικητής ζευγαριού (2) (Φερεντσβάρος ή Μπράγκα ή Παναθηναϊκός ή Μπέτις Vs Γκενκ ή Φράιμπουργκ ή Θέλτα ή Λιόν)

Νικητής ζευγαριού (3) – Νικητής ζευγαριού (4) (Στουτγκάρδη ή Πόρτο ή Νότιγχαμ ή Μίντιλαντ Vs Μπολόνια ή Ρόμα ή Λιλ ή Άστον Βίλα)

Ο τελικός:

20 Μαΐου στο γήπεδο της Μπεσίκτας, Vodafone Arena, στην Κωνσταντινούπολη