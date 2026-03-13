Βαθμολογία UEFA: Επέλαση της Ελλάδας, πλησιάζει την 10η Τσεχία
Οι νίκες του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ έφεραν την Ελλάδα ακόμη πιο κοντά στην Τσεχία και ελπίζει να της πάρει την 10η θέση
Πλέον τίποτα δεν είναι απίθανο, όλα μπορούν να γίνουν. Οι νίκες των Παναθηναϊκού (1-0 την Μπέτις στο ΟΑΚΑ για το Europa League) και της ΑΕΚ (4-0 εκτός έδρας την Τσέλιε για το Conference League) δίνουν δικαίωμα στην ελπίδα για την 10η θέση. Οι πιθανότητες είναι αρκετές!
Με τις δυο νίκες των ελληνικών ομάδων (= 800 πόντοι) η Ελλάδα έφτασε στους 47.912 και πλησίασε την 10η Τσεχία, η οποία πήρε βαθμούς μόνο από την ισοπαλία της Σίγκμα Όλομουτς κόντρα στη Μάιντς για το Conference League και έφτασε τους 48.525. Πλέον, η διαφορά Τσεχίας-Ελλάδας είναι 613 πόντοι και αξίζει να αναφέρουμε ότι κάθε νίκη δίνει 400 βαθμούς, άρα πρόκειται για διαφορά που καλύπτεται, αν αναλογιστούμε ότι η ΑΕΚ προκρίθηκε, ενώ το πάνω χέρι έχει και ο Παναθηναϊκός.
Αναλυτικά η βαθμολογία της UEFA
- Τουρκία 51.475 (+10.675 – 2/5)
- Τσεχία 48.525 (+11.025 – 2/5)
- Ελλάδα 47.912 (+13.700 – 2/5)
- Πολωνία 46.250 (+15.250 – 2/4)
- Δανία 42.006 (+12.150 – 1/4)
- Νορβηγία 41.237 (+8.050 – 1/5)
- Κύπρος 35.693 (+12.156 – 1/4)
Τα ευρωπαϊκά εισιτήρια ανά θέση για τη σεζόν 2026/27
10η ΘΕΣΗ
Πρωταθλητής: Απευθείας στο League Phase του Champions League
Κυπελλούχος: Playoffs Europa League
Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)
Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League
Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League
11η-12η ΘΕΣΗ
Πρωταθλητής: Playoffs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)
Κυπελλούχος: Playoffs Europa League
Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)
Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League
Tέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League
13η-14η ΘΕΣΗ
Πρωταθλητής: Playoffs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)
Κυπελλούχος: 3ος προκριματικός Europa League
Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)
Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League
Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League
15η ΘΕΣΗ
Πρωταθλητής: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)
Κυπελλούχος: 3ος προκριματικός Europa League
Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)
Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League
Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League
16Η – 22ΗΘΕΣΗ
Πρωταθλητής: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)
Κυπελλούχος: 1ος προκριματικός Europa League
Δεύτερος: 2ος προκριματικός Conference League
Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League
Τέταρτος: –
