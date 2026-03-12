Μπενίτεθ: «Τα καταφέραμε πολύ καλά, αλλά σημαντικότερο θα είναι το δεύτερο παιχνίδι»

Εμφανώς ικανοποιημένος ο Ράφα Μπενίτεθ εξέφρασε τη χαρά του για τη μεγάλη νίκη που πέτυχε ο Παναθηναϊκός με 1-0 επί της Μπέτις για τον πρώτο αγώνα μεταξύ των δύο ομάδων, στη φάση των «16» του Europa League.

Ο κόουτς του Τριφυλλιού τόνισε ότι το θετικό αποτέλεσμα ήρθε μετά από σκληρή δουλειά και υπογράμμισε πως η Μπέτις είναι ένας δύσκολος αντίπαλος, γι’ αυτό και έδωσε συγχαρητήρια στους παίκτες του.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μπενίτεθ

«Οι ποδοσφαιριστές μου αξίζουν πολλά συγχαρητήρια για τη σκληρή δουλειά που έκαναν απέναντι σε έναν πολύ δύσκολο αντίπαλο.

Τα καταφέραμε πολύ καλά και είναι πολύ σημαντικό για όλους εμάς, για τους φιλάθλους, για τον σύλλογο, για την ευρωπαϊκή του ιστορία οπότε είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι και χαρούμενοι που πετύχαμε τη νίκη με σκληρή δουλειά.

Το πρώτο πλάνο που θέλαμε ήταν να κρατήσουμε περισσότερο τη μπάλα στα πόδια μας, να είμαστε εμείς αυτοί που θα πιέσουμε τον αντίπαλο κοντά στην δικιά του εστία, αυτό δεν ήταν εφικτό μιας και η αντίπαλη ομάδα βρέθηκε σε καλή ημέρα με τους ποδοσφαιριστές της πάρα πολύ καλούς στο τεχνικό κομμάτι, κατάφεραν και κυκλοφόρησαν πολύ καλά τη μπάλα οπότε έπρεπε να γυρίσουμε στο plan b, να έχουμε μια συμπαγή αμυντική λειτουργία και να ψάξουμε αντεπιθέσεις, έστω κι έτσι το δεύτερο πλάνο λειτούργησε.

Αυτό που έγινε σήμερα έχει τη δικιά του σημασία, σημαντικότερο θα είναι το δεύτερο παιχνίδι, εκεί πέρα θα πρέπει να επικεντρωθούμε για να μπορέσουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό»