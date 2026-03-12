sports betsson
Πέμπτη 12 Μαρτίου 2026
Μπενίτεθ: «Τα καταφέραμε πολύ καλά, αλλά σημαντικότερο θα είναι το δεύτερο παιχνίδι»
Ποδόσφαιρο 12 Μαρτίου 2026, 23:04

Μπενίτεθ: «Τα καταφέραμε πολύ καλά, αλλά σημαντικότερο θα είναι το δεύτερο παιχνίδι»

Όσα είπε ο Ράφα Μπενίτεθ μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Μπέτις με 1-0 για τον πρώτο αγώνα της φάσης των «16» του Europa League.

Σύνταξη
Εμφανώς ικανοποιημένος ο Ράφα Μπενίτεθ εξέφρασε τη χαρά του για τη μεγάλη νίκη που πέτυχε ο Παναθηναϊκός με 1-0 επί της Μπέτις για τον πρώτο αγώνα μεταξύ των δύο ομάδων, στη φάση των «16» του Europa League.

Ο κόουτς του Τριφυλλιού τόνισε ότι το θετικό αποτέλεσμα ήρθε μετά από σκληρή δουλειά και υπογράμμισε πως η Μπέτις είναι ένας δύσκολος αντίπαλος, γι’ αυτό και έδωσε συγχαρητήρια στους παίκτες του.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μπενίτεθ

«Οι ποδοσφαιριστές μου αξίζουν πολλά συγχαρητήρια για τη σκληρή δουλειά που έκαναν απέναντι σε έναν πολύ δύσκολο αντίπαλο.

Τα καταφέραμε πολύ καλά και είναι πολύ σημαντικό για όλους εμάς, για τους φιλάθλους, για τον σύλλογο, για την ευρωπαϊκή του ιστορία οπότε είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι και χαρούμενοι που πετύχαμε τη νίκη με σκληρή δουλειά.

Το πρώτο πλάνο που θέλαμε ήταν να κρατήσουμε περισσότερο τη μπάλα στα πόδια μας, να είμαστε εμείς αυτοί που θα πιέσουμε τον αντίπαλο κοντά στην δικιά του εστία, αυτό δεν ήταν εφικτό μιας και η αντίπαλη ομάδα βρέθηκε σε καλή ημέρα με τους ποδοσφαιριστές της πάρα πολύ καλούς στο τεχνικό κομμάτι, κατάφεραν και κυκλοφόρησαν πολύ καλά τη μπάλα οπότε έπρεπε να γυρίσουμε στο plan b, να έχουμε μια συμπαγή αμυντική λειτουργία και να ψάξουμε αντεπιθέσεις, έστω κι έτσι το δεύτερο πλάνο λειτούργησε.

Αυτό που έγινε σήμερα έχει τη δικιά του σημασία, σημαντικότερο θα είναι το δεύτερο παιχνίδι, εκεί πέρα θα πρέπει να επικεντρωθούμε για να μπορέσουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό»

Headlines:
Επικαιρότητα
Ακριβή βενζίνη: Οι Γάλλοι φουλάρουν στην Ισπανία και οι Γερμανοί στη… Γαλλία

Ακριβή βενζίνη: Οι Γάλλοι φουλάρουν στην Ισπανία και οι Γερμανοί στη… Γαλλία

Κόσμος
Ιράν: Ο πόλεμος θα τελειώσει όταν σταματήσουν να μας επιτίθενται

Ιράν: Ο πόλεμος θα τελειώσει όταν σταματήσουν να μας επιτίθενται

Αθλητική Ροή
Άλλα Αθλήματα 12.03.26

Mondo Classic: Μακριά από τον καλό του εαυτό ο Καραλής – Νέο παγκόσμιο ρεκόρ ο Ντουπλάντις (vid)

Ο Εμμανουήλ Καραλής κατέλαβε την έβδομη θέση με άλμα στα 5,80μ. στο μίτινγκ επί κοντώ που διεξήχθη στην Ουψάλα, στο «σπίτι» του Μόντο Ντουπλάντις, ο οποίος έκανε νέο παγκόσμιο ρεκόρ με 6,31μ.

Σύνταξη
Conference League 12.03.26

Σαμσουνσπόρ – Ράγιο Βαγιεκάνο 1-3: «Αγκαλιά» με την πρόκριση οι Ισπανοί

Η Ράγιο Βαγιεκάνο πέρασε με εμφατικό τρόπο, επικρατώντας με 3-1 στην έδρα της Σάμσουνσπορ παίρνοντας προβάδισμα πρόκρισης στην επόμενη φάση του Conference League. Δείτε όλα τα αποτελέσματα.

Σύνταξη
Europa League 12.03.26

Ο Παναθηναϊκός δεν λύγισε και πάει Ισπανία για την πρόκριση (1-0)

Με παίκτη λιγότερο για 25 λεπτά, ο Παναθηναϊκός άντεξε και νίκησε 1-0 τη Μπέτις, παίρνοντας προβάδισμα για την πρόκριση στα προημιτελικά. Ο Ταμπόρδα το γκολ, game-changer o Σβιντεέρσκι.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ανάλυση ΕΝΑ για την ελληνική οικονομία – Χαμηλότερο από το 2019 το μερίδιο των μισθών στο ΑΕΠ
Ανάλυση ΕΝΑ 12.03.26

Πώς διαμορφώθηκε το ΑΕΠ το 2025 - Χαμηλότερο από το 2019 το μερίδιο των μισθών στο εισόδημα

Νέα ανάλυση για την πορεία της ελληνικής οικονομίας δημοσίευσε ο Κύκλος Οικονομικής και Κοινωνικής Ανάλυσης του Ινστιτούτου ΕΝΑ, εξετάζοντας τα πρόσφατα στοιχεία για το ΑΕΠ της χώρας το 2025.

Σύνταξη
Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή διχάζει τις προβλέψεις για τα επιτόκια της Fed
Διαφωνίες 12.03.26

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή διχάζει τις προβλέψεις για τα επιτόκια της Fed

Οικονομολόγοι που συμμετείχαν στη δημοσκόπηση του Reuters εμμένουν στην άποψη ότι η πρώτη μείωση θα γίνει το Ιούνιο, παρά τον κίνδυνο ανόδου του πληθωρισμού από την αναστάτωση των αγορών ενέργειας

Τζούλη Καλημέρη
Συναγερμός μετά την επίθεση σε συναγωγή – Πρόσθετα μέτρα ασφαλείας στη Γερμανία
Κόσμος 12.03.26

Συναγερμός μετά την επίθεση σε συναγωγή – Πρόσθετα μέτρα ασφαλείας στη Γερμανία

Τα μέτρα ασφαλείας ενισχύονται, τα πρωτόκολλα προστασίας επανεξετάζονται και η παρουσία δυνάμεων ασφαλείας αυξάνεται, ιδίως για τους ισραηλινούς, εβραϊκούς και αμερικανικούς θεσμούς, δήλωσε ο Μερτς.

Σύνταξη
Πώς οι ΗΠΑ έχουν εντάξει ενεργά τις κυβερνοεπιθέσεις στις πολεμικές τους επιχειρήσεις
Κόσμος 12.03.26

Πώς οι ΗΠΑ έχουν εντάξει ενεργά τις κυβερνοεπιθέσεις στις πολεμικές τους επιχειρήσεις

Ο Τραμπ φέρεται να υιοθετεί πλήρως τις κυβερνοεπιθέσεις ως τρόπο έναρξης των πολεμικών του επιχειρήσεων όπως δείχνουν τα παραδείγματα στη Βενεζουέλα και το Ιράν

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η Νικόλ Κίντμαν αποκάλυψε το χειρότερο φιλί της στη μεγάλη οθόνη – Και δεν έχει καμία σχέση με τον Τομ Κρουζ
Ε, όχι! 12.03.26

Η Νικόλ Κίντμαν αποκάλυψε το χειρότερο φιλί της στη μεγάλη οθόνη – Και δεν έχει καμία σχέση με τον Τομ Κρουζ

Η σταρ του Χόλιγουντ Νικόλ Κίντμαν δεν είχε κανένα πρόβλημα να αποκαλύψει το όνομα του ηθοποιού, με τον οποίο έχει ανταλλάξει το χειρότερό της κινηματογραφικό φιλί.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
ΗΠΑ: Αντιδράσεις στο Κογκρέσο για την αποστολή τουρκικών F-16 στην κατεχόμενη Κύπρο
ΗΠΑ 12.03.26

Αντιδράσεις στο Κογκρέσο για την αποστολή τουρκικών F-16 στην κατεχόμενη Κύπρο

Οι βουλευτές των ΗΠΑ κάνουν λόγο για μια κίνηση που υπονομεύει τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο και εγείρει ζητήματα συμμόρφωσης με την αμερικανική νομοθεσία περί εξαγωγών όπλων

Σύνταξη
Νετανιάχου: Συντρίβουμε το τρομοκρατικό καθεστώς στο Ιράν – Πλήττουμε και κατατροπώνουμε τους εντολοδόχους του
Κόσμος 12.03.26

Νετανιάχου: Συντρίβουμε το τρομοκρατικό καθεστώς στο Ιράν – Πλήττουμε και κατατροπώνουμε τους εντολοδόχους του

«Μέσω μιας άνευ προηγουμένου συνένωσης δυνάμεων μεταξύ Ισραήλ και ΗΠΑ, έχουμε καταφέρει τεράστια επιτεύγματα. Επιτεύγματα που αλλάζουν την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, ακόμη και πέρα από αυτήν», δήλωσε ο Νετανιάχου.

Σύνταξη
Μονακό – Ολυμπιακός 81-80: «Ερυθρόλευκη»… αυτοκτονία στο Πριγκιπάτο
Μπάσκετ 12.03.26

Μονακό – Ολυμπιακός 81-80: «Ερυθρόλευκη»… αυτοκτονία στο Πριγκιπάτο

Παρά τα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Μονακό και χωρίς πλέον την παρουσία του Βασίλη Σπανούλη στον πάγκο της, ο Ολυμπιακός ηττήθηκε στο Πριγκιπάτο και έχασε ευκαιρία να «αγκαλιάσει»την 4άδα.

Σύνταξη
Πόσοι έχουν σκοτωθεί στη Μέση Ανατολή από την έναρξη του πολέμου Ιράν – ΗΠΑ – Ισραήλ
Γενικευμένη σύρραξη 12.03.26

Πόσοι έχουν σκοτωθεί στη Μέση Ανατολή από την έναρξη του πολέμου Ιράν – ΗΠΑ – Ισραήλ

Οι αριθμοί για τους θανάτους στη Μέση Ανατολή βασίζονται σε στοιχεία που επικοινωνούν οι κυβερνήσεις, οι ένοπλες δυνάμεις, οι υγειονομικές αρχές και οι οργανισμοί διάσωσης των χωρών

Σύνταξη
Η Μπίλι Άιλις διεκδικεί πρωταγωνιστικό ρόλο στην κινηματογραφική μεταφορά του βιβλίου «Ο γυάλινος κώδων» της Σύλβια Πλαθ
«Και είναι αυθεντική» 12.03.26

Η Μπίλι Άιλις διεκδικεί πρωταγωνιστικό ρόλο στην κινηματογραφική μεταφορά του βιβλίου «Ο γυάλινος κώδων» της Σύλβια Πλαθ

Η Μπίλι Άιλις έκανε το ντεμπούτο της ως ηθοποιός στο «Swarm», τη μίνι σειρά που δημιούργησαν οι Τζανίν Νάμπερς και Ντόναλντ Γκλόβερ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΠΑΣΟΚ: Ο Ανδρουλάκης διέγραψε από την ΚΟ τον αντιπρόεδρο της Βουλής, Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο
Η επιστολή 12.03.26

Ο Ανδρουλάκης διέγραψε από την ΚΟ του ΠΑΣΟΚ τον αντιπρόεδρο της Βουλής, Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο

Με επιστολή στον πρόεδρο της Βουλής ο Νίκος Ανδρουλάκης κάνει γνωστό πως «ο βουλευτής του νομού Αρκαδίας, Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, από σήμερα δεν ανήκει στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής».

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ο Βάρρας, ο Βορίδης και οι ευνοϊκοί έλεγχοι για τις παρατυπίες στον ΟΠΕΚΕΠΕ
Από την αρχή 12.03.26

Ο Βάρρας, ο Βορίδης και οι ευνοϊκοί έλεγχοι για τις παρατυπίες στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο Βορίδης ενημερώθηκε από τον Βάρρα. Οι αγρότες των Κυκλάδων ενημέρωσαν και τους δύο. Ο Βάρρας έφερε αυστηρούς ελέγχους στον ΟΠΕΚΕΠΕ και έστειλε υποθέσεις στην εισαγγελία. Η αυστηρότητα των ελέγχων έφυγε μαζί του.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Οδοντωτός: Αναστέλλεται η λειτουργία του – Τι ισχύει για όσους έχουν εκδώσει εισιτήρια
Καλάβρυτα 12.03.26

Αναστέλλεται η λειτουργία του Οδοντωτού - Τι ισχύει για όσους έχουν εκδώσει εισιτήρια

Η αναστολή των δρομολογίων του Οδοντωτού θα έχει διάρκεια μέχρι την επαναξιολόγηση των συνθηκών και «τη διενέργεια των απαιτούμενων γεωλογικών μελετών στον περιβάλλοντα χώρο του όρους Χελμού»

Σύνταξη
The Expla-in Project: Τι συμβαίνει με το μεταναστευτικό στην Κρήτη; Στον αέρα δομές, σίτιση και φιλοξενία
Expla-in 12.03.26

Τι συμβαίνει με το μεταναστευτικό στην Κρήτη; Στον αέρα δομές, σίτιση και φιλοξενία

Οργή με την απουσία χρηματοδότησης. Οι λιμενικοί είναι στα όρια τους, οι δομές είναι ακατάλληλες- Μιλούν για το μεταναστευτικό στo in δήμαρχοι, ο Περιφερειάρχης και ο πρόεδρος των λιμενικών Κρήτης

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
