sports betsson
Τρίτη 17 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
17.03.2026 | 15:30
Σε εξέλιξη η απεργία των αυτοκινητιστών – Έκαναν πορεία προς τη Βουλή
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Νταβίντ Σίλβα: «Ο Πελεγκρίνι τα πάει καλά, η Μπέτις μπορεί να περάσει τον Παναθηναϊκό»
Ποδόσφαιρο 17 Μαρτίου 2026, 18:02

Νταβίντ Σίλβα: «Ο Πελεγκρίνι τα πάει καλά, η Μπέτις μπορεί να περάσει τον Παναθηναϊκό»

Ο Νταβίντ Σίλβα μίλησε σε ισπανική εφημερίδα για τον επαναληπτικό αγώνα της Μπέτις με τον Παναθηναϊκό και εξέφρασε την πίστη του ότι ο Μανουέλ Πελεγκρίνι κάνει καλή δουλειά στους Ανδαλουσιάνους.

ΚείμενοΑλέξανδρος Κωτάκης
A
A
Vita.gr
Δίνουμε καλές συμβουλές στους άλλους… αλλά γιατί δεν τις ακολουθούμε εμείς οι ίδιοι;

Δίνουμε καλές συμβουλές στους άλλους… αλλά γιατί δεν τις ακολουθούμε εμείς οι ίδιοι;

Spotlight

Ο Νταβίντ Σίλβα σε δηλώσεις του στην μεγάλη ισπανική εφημερίδα AS ρωτήθηκε μεταξύ άλλων για τη ρεβάνς της Μπέτις με τον Παναθηναϊκό, μετά το 1-0 του ΟΑΚΑ κα τόνισε ότι οι Βερδιμπλάνκος μπορούν να ανατρέψουν αυτό το αποτέλεσμα και να πάρουν την πρόκριση στους «8» του Europa League.

«Το αποτέλεσμα της Μπέτις δεν ήταν καλό, αλλά παίζει τον επαναληπτικό αγώνα εντός έδρας, όπου είναι πάντα δυνατή με τους οπαδούς της στο πλευρό της. Γνωρίζω πολύ καλά τον Μανουέλ (Πελεγκρίνι). Ξέρω ότι θα τα δώσουν όλα και ότι θα έχουν κι αυτοί τις ευκαιρίες τους», τόνισε ο 40χρονος παλαίμαχος άσος άλλοτε ποδοσφαιριστής των Βαλένθια, Μάντσεστερ Σίτι και Ρεάλ Σοσιεδάδ.

Όσον αφορά τον Μανουέλ Πελεγκρίνι, που είχε ο ίδιος προπονητή στην αγγλική ομάδα αλλά είναι υπό αμφισβήτηση στον πάγκο των «βερδιμπλάνκος», είπε: «Όταν συνηθίζεις να τα πας καλά, να κερδίζεις και να φτάνεις σε τελικούς, δεν είναι τόσο εύκολο να διατηρήσεις αυτό το επίπεδο και να συνεχίσεις να αγωνίζεσαι για τίτλους. Αλλά νομίζω ότι ο Μανουέλ τα πάει καλά και αξίζει τα εύσημα που οδήγησε την Μπέτις σε νίκες και σε σημαντικούς τελικούς. Αυτό δεν είναι εύκολο. Ο Μανουέλ είναι ένας ιδανικός προπονητής».

Headlines:
Ναυτιλία
Εισαγωγή της Capital Tankers στο Χρηματιστήριο του Όσλο με ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον

Εισαγωγή της Capital Tankers στο Χρηματιστήριο του Όσλο με ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

inWellness
inTown
Αθλητική Ροή
Μπάσκετ 17.03.26

H Εθνική Γυναικών νίκησε τη Δανία και προκρίθηκε στη Β’ φάση των προκριματικών του Eurobasket (99-77)

Η Εθνική Γυναικών επικράτησε 99-77 της Δανίας στο «Ιβανώφειο» έκανε το 2/2 στην Θεσσαλονίκη και πήρε την πρόκριση για την Β’ Προκριματική Φάση του Ευρωμπάσκετ 2027.

Σύνταξη
Champions League 17.03.26

LIVE: Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Μπόντο/Γκλιμτ

LIVE: Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Μπόντο/Γκλιμτ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Μπόντο/Γκλιμτ για τη φάση των «16» του Champions League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 7.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 17.03.26

Άρης: Στη διάθεση του Γρηγορίου ο Καντεβέρε

Ο επιθετικός από τη Ζιμπάμπουε ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού του και τέθηκε στη διάθεση του Μιχάλη Γρηγορίου για το κυριακάτικο εντός έδρας παιχνίδι με τον ΟΦΗ.

Σύνταξη
betson_textlink
Stream sports
LIVE: Θέλτα – Λιόν
Ποδόσφαιρο 12.03.26

LIVE: Θέλτα – Λιόν

LIVE: Θέλτα – Λιόν. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Θέλτα – Λιόν για τη φάση των «16» του Europa League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 9.

Σύνταξη
LIVE: Κρίσταλ Πάλας – ΑΕΚ Λάρνακας
Ποδόσφαιρο 12.03.26

LIVE: Κρίσταλ Πάλας – ΑΕΚ Λάρνακας

LIVE: Κρίσταλ Πάλας – ΑΕΚ Λάρνακας. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Κρίσταλ Πάλας – ΑΕΚ Λάρνακας για τη φάση των «16» του Conference League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 8.

Σύνταξη
LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Μίντιλαντ
Europa League 12.03.26

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Μίντιλαντ

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Μίντιλαντ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Νότιγχαμ Φόρεστ – Μίντιλαντ για τη φάση των «16» του Europa League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
Παναθηναϊκός-Μπέτις 1-0: Δεν λύγισαν οι «πράσινοι» και πάνε Ισπανία για την πρόκριση (vid)
Europa League 12.03.26

Ο Παναθηναϊκός δεν λύγισε και πάει Ισπανία για την πρόκριση (1-0)

Με παίκτη λιγότερο για 25 λεπτά, ο Παναθηναϊκός άντεξε και νίκησε 1-0 τη Μπέτις, παίρνοντας προβάδισμα για την πρόκριση στα προημιτελικά. Ο Ταμπόρδα το γκολ, game-changer o Σβιντεέρσκι.

LIVE: Στουτγκάρδη – Πόρτο
Ποδόσφαιρο 12.03.26

LIVE: Στουτγκάρδη – Πόρτο

LIVE: Στουτγκάρδη – Πόρτο. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Στουτγκάρδη – Πόρτο για τη φάση των «16» του Europa League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 7.

Σύνταξη
LIVE: Λιλ – Άστον Βίλα
Ποδόσφαιρο 12.03.26

LIVE: Λιλ – Άστον Βίλα

LIVE: Λιλ – Άστον Βίλα. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λιλ – Άστον Βίλα για τη φάση των «16» του Europa League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 8.

Σύνταξη
LIVE: Μπολόνια – Ρόμα
Ποδόσφαιρο 12.03.26

LIVE: Μπολόνια – Ρόμα

LIVE: Μπολόνια – Ρόμα. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπολόνια – Ρόμα για τη φάση των «16» του Europa League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 5.

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – Μπέτις
Ποδόσφαιρο 12.03.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Μπέτις

LIVE: Παναθηναϊκός – Μπέτις. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Μπέτις για τη φάση των «16» του Europa League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Κουτσούμπας: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα φύγει, έχει δρομολογηθεί μέσα από το κόμμα της ΝΔ
Πολιτική Γραμματεία 17.03.26

Κουτσούμπας: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα φύγει, έχει δρομολογηθεί μέσα από το κόμμα της ΝΔ

Την αποχώρηση του Κυριάκου Μητσοτάκη από την ηγεσία της ΝΔ αμέσως μετά τις εκλογές θεωρεί δεδομένη ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ. Αποκαλύπτει μάλιστα ότι στους γαλάζιους διαδρόμους αυτό έχει ήδη αποφασιστεί και δρομολογείται. Μιλά για κυβέρνηση ειδικού σκοπού, αναλύει την πολιτική κατάσταση και τη δύσκολη γεωπολιτική συγκυρία. Επιμένει ότι η κυβέρνηση εμπλέκει τη χώρα και τον λαό στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και δεν παίρνει τίποτα πίσω για την απειλή στη Σούδα.

Σύνταξη
Μέση Ανατολή: Οι χώρες που καλούνται να καταβάλουν «φόρο τιμής» στον «Θείο Σαμ»
Μόνος πλανητάρχης... ψάχνει 17.03.26

Οι χώρες που καλούνται να καταβάλουν «φόρο τιμής» στον «Θείο Σαμ» - Η γεωπολιτική σκακιέρα έχει πάρει «φωτιά»

Αφού προκάλεσε χάος στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας με την επίθεση κατά του Ιράν απαίτησε από τους συμμάχους της Αμερικής σε όλο τον κόσμο να στείλουν στρατεύματα για να βοηθήσουν στην απελευθέρωση των Στενών του Ορμούζ (Μέση Ανατολή). «Εισέπραξε» αρνήσεις και εξεμάνη. Και τώρα, τι;

Γιατί ο θάνατος του Λαριτζανί είναι πιο σημαντικός από εκείνον του ανώτατου ηγέτη
Κόσμος 17.03.26

Γιατί ο θάνατος του Λαριτζανί είναι πιο σημαντικός από εκείνον του ανώτατου ηγέτη

Οι πληροφορίες για τη φερόμενη δολοφονία του Αλί Λαριτζανί παραμένουν ανεπιβεβαίωτες, ωστόσο ακόμη και ως σενάριο αναδεικνύουν το πόσο κρίσιμος ήταν ο ρόλος του.

Ελλάδα – Δανία 99-77: H Εθνική Γυναικών προκρίθηκε στη Β' φάση των προκριματικών του Eurobasket 2027 (vids)
Μπάσκετ 17.03.26

H Εθνική Γυναικών νίκησε τη Δανία και προκρίθηκε στη Β’ φάση των προκριματικών του Eurobasket (99-77)

Η Εθνική Γυναικών επικράτησε 99-77 της Δανίας στο «Ιβανώφειο» έκανε το 2/2 στην Θεσσαλονίκη και πήρε την πρόκριση για την Β’ Προκριματική Φάση του Ευρωμπάσκετ 2027.

Σύνταξη
LIVE: Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Μπόντο/Γκλιμτ
Champions League 17.03.26

LIVE: Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Μπόντο/Γκλιμτ

LIVE: Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Μπόντο/Γκλιμτ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Μπόντο/Γκλιμτ για τη φάση των «16» του Champions League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 7.

Σύνταξη
Ο Νετανιάχου χλευάζει ξανά τις θεωρίες ότι έχει πεθάνει: «Ναι, είμαι ζωντανός, κάνουμε χειραψίες με πέντε δάχτυλα»
Κόσμος 17.03.26

Ο Νετανιάχου χλευάζει ξανά τις θεωρίες ότι έχει πεθάνει: «Ναι, είμαι ζωντανός, κάνουμε χειραψίες με πέντε δάχτυλα»

«Σφίγγουμε τα χέρια με πέντε δάχτυλα σε κάθε χέρι», λέει ο Νετανιάχου, αναφερόμενος σε ψευδείς ισχυρισμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι τα πρόσφατα βίντεο δημιουργήθηκαν από τεχνητή νοημοσύνη επειδή έδειχναν τον πρωθυπουργό με πάρα πολλά δάχτυλα.

Σύνταξη
H δυστοπία του Οργουελ… κανονικότητα: Αυτονόητες και αναπόφευκτες οι υποκλοπές για τον Γεωργιάδη
Πολιτική 17.03.26

H δυστοπία του Οργουελ… κανονικότητα: Αυτονόητες και αναπόφευκτες οι υποκλοπές για τον Γεωργιάδη

Στο «Κράτος Δικαίου» που πιστεύει ο Αδωνις Γεωργιάδης οι υποκλοπές είναι αναπόφευκτη κανονικότητα! Επιμένει να μιλά για «αδιάφορο θέμα», παρά τη δικαστική απόφαση και την ομολογία Ντίλιαν, ο υπουργός που αν και έγινε στόχος 11 φορές από το Predator δεν πήγε στη δικαιοσύνη τους.... ιδιώτες και δεν θέλησε να μάθει ποιοι και γιατί πήγαν να τον παγιδεύσουν.

Άρης: Στη διάθεση του Γρηγορίου ο Καντεβέρε
Ποδόσφαιρο 17.03.26

Άρης: Στη διάθεση του Γρηγορίου ο Καντεβέρε

Ο επιθετικός από τη Ζιμπάμπουε ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού του και τέθηκε στη διάθεση του Μιχάλη Γρηγορίου για το κυριακάτικο εντός έδρας παιχνίδι με τον ΟΦΗ.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Ο Ανδρουλάκης προτείνει τον Πάρι Κουκουλόπουλο για τη θέση του αντιπροέδρου της Βουλής
ΠΑΣΟΚ 17.03.26

Ο Ανδρουλάκης προτείνει τον Πάρι Κουκουλόπουλο για τη θέση του αντιπροέδρου της Βουλής

Μέχρι πρότινος αντιπρόεδρος της Βουλής από πλευράς ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ ήταν ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, που, ωστόσο, εξέπεσε λόγω της διαγραφής του από την κοινοβουλευτική ομάδα

Σύνταξη
«Email gate»: Ξεκίνησε η δίκη για τη διαρροή στοιχείων αποδήμων – Στο εδώλιο η Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου και τρεις ακόμη κατηγορούμενοι
Ελλάδα 17.03.26

«Email gate»: Ξεκίνησε η δίκη για τη διαρροή στοιχείων αποδήμων – Στο εδώλιο η Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου και τρεις ακόμη κατηγορούμενοι

Στο εδώλιο η πρώην ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου, και τρεις ακόμη κατηγορούμενοι για την υπόθεση της διαρροής email αποδήμων Ελλήνων λίγο πριν τις ευρωεκλογές του 2024.

Ζάκυνθος: Τροχαίο με σύγκρουση λεωφορείου που μετέφερε μαθητές – Απεγκλωβίστηκε τραυματίας ο οδηγός του ΙΧ
Ελλάδα 17.03.26

Ζάκυνθος: Τροχαίο με σύγκρουση λεωφορείου που μετέφερε μαθητές – Απεγκλωβίστηκε τραυματίας ο οδηγός του ΙΧ

Το λεωφορείο εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο του ΚΤΕΛ στη Ζάκυνθο με 7 μαθητές και 4 συνοδούς χωρίς να τραυματιστούν - Απεγκλωβίστηκαν με τη βοήθεια της πυροσβεστικής από σπάζοντας το παράθυρο του οδηγού

Σύνταξη
Έρωτας στα χρόνια της… τεχνητής νοημοσύνης – Θα έκανες sexting με το ChatGPT;
AI 17.03.26

Έρωτας στα χρόνια της… τεχνητής νοημοσύνης – Θα έκανες sexting με το ChatGPT;

Η OpenAI σχεδιάζει να επιτρέψει ερωτικές συνομιλίες στο ChatGPT, παρά τις έντονες αντιδράσεις συμβούλων της που προειδοποιούν για σοβαρούς κινδύνους, από συναισθηματική εξάρτηση έως έκθεση ανηλίκων σε ακατάλληλο περιεχόμενο.

Σύνταξη
Must Read
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 17 Μαρτίου 2026
Απόρρητο