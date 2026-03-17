Νταβίντ Σίλβα: «Ο Πελεγκρίνι τα πάει καλά, η Μπέτις μπορεί να περάσει τον Παναθηναϊκό»

Ο Νταβίντ Σίλβα σε δηλώσεις του στην μεγάλη ισπανική εφημερίδα AS ρωτήθηκε μεταξύ άλλων για τη ρεβάνς της Μπέτις με τον Παναθηναϊκό, μετά το 1-0 του ΟΑΚΑ κα τόνισε ότι οι Βερδιμπλάνκος μπορούν να ανατρέψουν αυτό το αποτέλεσμα και να πάρουν την πρόκριση στους «8» του Europa League.

«Το αποτέλεσμα της Μπέτις δεν ήταν καλό, αλλά παίζει τον επαναληπτικό αγώνα εντός έδρας, όπου είναι πάντα δυνατή με τους οπαδούς της στο πλευρό της. Γνωρίζω πολύ καλά τον Μανουέλ (Πελεγκρίνι). Ξέρω ότι θα τα δώσουν όλα και ότι θα έχουν κι αυτοί τις ευκαιρίες τους», τόνισε ο 40χρονος παλαίμαχος άσος άλλοτε ποδοσφαιριστής των Βαλένθια, Μάντσεστερ Σίτι και Ρεάλ Σοσιεδάδ.

Όσον αφορά τον Μανουέλ Πελεγκρίνι, που είχε ο ίδιος προπονητή στην αγγλική ομάδα αλλά είναι υπό αμφισβήτηση στον πάγκο των «βερδιμπλάνκος», είπε: «Όταν συνηθίζεις να τα πας καλά, να κερδίζεις και να φτάνεις σε τελικούς, δεν είναι τόσο εύκολο να διατηρήσεις αυτό το επίπεδο και να συνεχίσεις να αγωνίζεσαι για τίτλους. Αλλά νομίζω ότι ο Μανουέλ τα πάει καλά και αξίζει τα εύσημα που οδήγησε την Μπέτις σε νίκες και σε σημαντικούς τελικούς. Αυτό δεν είναι εύκολο. Ο Μανουέλ είναι ένας ιδανικός προπονητής».