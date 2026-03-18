Το… παράκανε ο Χουάνκαρ: «Ο Παναθηναϊκός στην Ελλάδα είναι σαν τη Ρεάλ και την Μπαρτσελόνα»

Ο Χουάνκαρ παραχώρησε συνέντευξη στην Ισπανία και αναφέρθηκε στο μεγάλο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Μπέτις, αλλά και τα οσα έζησε στο τριφύλλι.

Ο 35χρονος Ισπανός, ο οποίος φόρεσε τη φανέλα και της Μπέτις σε 52 αγώνες τις σεζόν 2012-13 και 2013-14 και αγωνίστηκε για τον Παναθηναϊκό σε 129 παιχνίδια μεταξύ 2021 και 2024, θυμήθηκε τα χρόνια του σε κάθε ομάδα, επισημαίνοντας την εμπειρία και τις διακρίσεις του στο «τριφύλλι».

Αναλυτικά όσα είπε ο Χουάνκαρ:

Πώς είδε το πρώτο παιχνίδι;

«Το παιχνίδι ήταν λίγο βαρετό και κρίθηκε στο τέλος με το πέναλτι. Τώρα το VAR μπαίνει στο παραμικρό και αλλάζει το ποδόσφαιρο».

Τι θυμάται από τον Παναθηναϊκό;

«Έμεινα τέσσερα χρόνια και έπαιξα τα πάντα. Ήταν μια απίστευτη εμπειρία. Κέρδισα δύο Κύπελλα Ελλάδας. Είναι μια ομάδα σαν τη Ρεάλ Μαδρίτης και την Μπαρτσελόνα εκεί και αποτέλεσε μεγάλο βήμα στην καριέρα μου. Απέκτησα αναγνώριση, εμπειρία και ωριμότητα, και έζησα μεγάλη εμπιστοσύνη στο ποδόσφαιρό μου. Θα ήθελα να παίξω ακόμα ένα χρόνο και να αποσυρθώ εκεί, αλλά άλλαξαν τα πράγματα. Φέτος δεν είναι η καλύτερη χρονιά για τον Παναθηναϊκό, αλλά λόγω της κληρονομιάς και του κόσμου είναι πάντα σημαντικός σύλλογος. Έχουν μεγάλη κινητοποίηση στην Ευρώπη, γιατί στο πρωτάθλημα δεν έχουν πολλές επιλογές και επικεντρώνονται στο Europa League. Είναι πολύ γνωστός διεθνώς. Και οι δύο ομάδες έχουν κάτι κοινό: όλοι τις αγαπούν».

Τι περιμένει στον επαναληπτικό;

«Μπορεί να συμβεί οτιδήποτε. Η Μπέτις έχει το πλεονέκτημα να παίξει εντός έδρας. Δεν είναι στην καλύτερη φάση του, αλλά είναι ομάδα με εμπειρία και πολύ καλούς παίκτες. Η διαφορά ενός γκολ δεν είναι τίποτα, πρόκειται για σημαντική διοργάνωση. Οι δύο ομάδες παίζουν διαφορετικά: Η Μπέτις με περισσότερη ανάπτυξη. Δεν βλέπω φαβορί».

Τι θέλει να συμβεί ο ίδιος;

«Είναι δύσκολο. Θέλω να είναι καλός αγώνας, να απολαύσουν οι οπαδοί το παιχνίδι και να περάσει η καλύτερη ομάδα. Έχω πολύ καλές σχέσεις με τις δύο ομάδες. Στη Μπέτις ήμουν δύο χρόνια και είχα πολύ καλή σύνδεση με όλους, έδινα πάντα το 100%. Ελπίζω σε εξαιρετικό παιχνίδι».

Η δύναμη της έδρας και οι οπαδοί

«Αυτό που θέλει η εξέδρα είναι να βλέπει προσπάθεια. Στην εποχή μου, ακόμα κι όταν ήμασταν σε ομάδα που κινδύνευε, οι οπαδοί αναγνώριζαν την προσπάθεια και σου το επέστρεφαν. Οι οπαδοί θέλουν αποτελέσματα, αλλά χρειάζεται να δείξεις ότι τα θες, και έτσι σε στηρίζουν. Το να παίζει η Μπέτις εντός είναι θετικό, αν εκμεταλλευτεί την ατμόσφαιρα».

Για τα όσα έζησε στη Μπέτις

«Οι δύο σεζόν μου στη Μπέτις ήταν ημέρα και νύχτα. Η πρώτη μας έβαλε στο Europa League, η δεύτερη ήταν καταστροφή για παίκτες, σύλλογο και οπαδούς. Υπήρξε κακή διαχείριση και υπήρξαν πολλές αλλαγές χωρίς συνοχή. Ήταν ένα δύσκολο μάθημα για όλους, αλλά σε διδάσκει να δίνεις προτεραιότητα στα σημαντικά και να τα κάνεις σωστά. Η σημερινή Μπέτις δεν έχει σχέση με εκείνον. Οργανωτικά είναι top 5 στην Ισπανία, με σταθερότητα και σωστή διαχείριση. Ο Πελεγκρίνι ήταν το κλειδί στην αλλαγή αυτή. Ένας καλός προπονητής μπορεί να γυρίσει τα πάντα και να διαχειριστεί θετικά την ατμόσφαιρα».