Από τον κυριακάτικο αγώνα με τον Παναιτωλικό, ο Ράφα Μπενίτεθ είχε δείξει ότι δεν σκοπεύει να… πειράξει την ενδεκάδα που νίκησε τη Μπέτις πριν μία εβομάδα στο ΟΑΚΑ. Ο Ισπανός προπονητής θα διατηρούσε αναλλοίωτο τον «κορμό» του, με μία αναγκαστική αλλαγή και άλλη μία, επειδή υπολογίζει τους παίκτες που εξέτισαν την ποινή τους από τις κίτρινες κάρτες.

Άλλωστε, είναι γεγονός πως με όσα παρακολούθησε την Κυριακή στο «Απόστολος Νικολαΐδης», ο Μπενίτεθ δεν έχει λόγο να αντικαταστήσει κάποιον από τους βασικούς του. Όσοι έπαιξαν εναντίον του Παναιτωλικού, κάποιοι ήταν καλύτεροι, άλλοι λιγότερο καλοί, αλλά κανένας δεν ήταν εντυπωσιακός ώστε να προβληματίσει τον προπονητή του Τριφυλλιού για τον προγραμματισμό του.

Από τους έντεκα που άρχισαν βασικοί εναντίον της Μπέτις στο ΟΑΚΑ, απών από τη ρεβάνς θα είναι σίγουρα ο Ανάς Ζαρουρί. Ο Μαροκινός αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα και θα εκτίσει την ποινή του. Ο Ντάβιντε Καλάμπρια θα παίξει δεξιός μπακ-χαφ επιστρέφοντας στον φυσικό του χώρο, μετά την προσωρινή μετάθεση του ως δεξιός στόπερ την προηγούμενη Πέμπτη.

Ο κεντρικός στόπερ θα είναι ο Σβέριρ Ίνγκασον και ο Γιώργος Κάτρης θα παίξει δεξιά στην τριάδα. Επί της ουσίας, ανοιχτή είναι η θέση του αριστερού στόπερ, με τον Χάβι Ερνάντεθ να προβάλλει ως ο επικρατέστερος σε σύγκριση με τον Αχμέντ Τουμπά. Αμφότεροι δεν είχαν αγωνιστεί στο πρώτο παιχνίδι εξαιτίας τιμωρίας. Τα μετόπισθεν θα τα συμπληρώσουν ο Αλμπάν Λαφόν που θα υπερασπιστεί την εστία του Παναθηναϊκού και ο Γιώργος Κυριακόπουλος ο οποίος θα καλύψει την αριστερή πλευρά ως μπακ-χαφ.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Panathinaikos FC (@fcpanathinaikos)

Ο Ράφα Μπενίτεθ ταλανίζεται από διλήμματα για την επάνδρωση της μεσαίας γραμμής. Το δίδυμο των Ρενάτο Σάντσες και Άνταμ Τσέριν λειτούργησε στην εντέλεια στο ΟΑΚΑ και στη θεωρία, έχει το προβάδισμα για να διατηρηθεί στο «Καρτούχας» της Σεβίλλης. Από την άλλη, ο Τάσος Μπακασέτας ήταν αναντικατάστατος για τον Ισπανό προπονητή και διεκδικεί τη θέση του Σλοβένου χαφ, ως παρτενέρ του Ρενάτο.

Ως ισχυρό αουτσάιντερ για την ενδεκάδα προβάλλει και ο Πέδρο Τσιριβέγια (εκπροσώπησε και τους συμπαίκτες του στη συνέντευξη Τύπου στο «Καρτούχας»), αν και εναντίον του Παναιτωλικού έδειξε ότι δεν έχει τον απαιτούμενο βαθμό ετοιμότητας για να παίξει από την αρχή.

Οι επιλογές του Μπενίτεθ μοιάζουν πιο ξεκάθαρες για την επίθεση. Ο Ανδρέας Τεττέη θα αγωνιστεί ως σέντερ φορ και οι Βιθέντε Ταμπόρδα και Φακούντο Πελίστρι θα τον πλαισιώσουν στις πτέρυγες. Μόνο ο Σαντίνο Αντίνο προτιμήθηκε από τον Ουρουγουανό επιθετικό σε μία δοκιμή, αλλά το σενάριο δεν συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες.

Ο Ισπανός έχει δοκιμάσει συστήματα με δύο «δεκάρια» πίσω από τον στράικερ του, οπότε θεωρητικά ο Μπακασέτας θα μπορούσε επίσης να παίξει στην ενδεκάδα αντί του Ουρουγουανού άσου και να μην «σπάσει» το δίδυμο των Ρενάτο – Τσέριν. Αλλά συνήθως όταν έχει την ευχέρεια, ο 65χρονος προπονητής προτιμά να έχει έναν κλασικό εξτρέμ στην ενδεκάδα και ένα πιο καθαρό δημιουργό.