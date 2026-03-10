sports betsson
Παναθηναϊκός: Οι δύο κινήσεις του Μπενίτεθ που έφεραν τη μεταμόρφωση
Παναθηναϊκός: Οι δύο κινήσεις του Μπενίτεθ που έφεραν τη μεταμόρφωση

Ο Παναθηναϊκός άλλαξε προς το καλύτερο, γιατί ο Ράφα Μπενίτεθ πήρε δύο αποφάσεις όταν βρέθηκε στο ναδίρ. Το «In» εξηγεί τις αλλαγές που προέβη ο Ισπανός προπονητής.

Αναμφίβολα, για τον Παναθηναϊκό και τον Ράφα Μπενίτεθ, η ισοπαλία 1-1 με τη Λάρισα στο «Απόστολος Νικολαΐδης» στις 15 Φεβρουαρίου, ήταν το ναδίρ. Η απόδοση της ομάδας συνολικά και ατομικά των ποδοσφαιριστών ήταν απογοητευτική. Στο χορτάρι δεν φαινόταν κανένα σχέδιο του προπονητή, παρά μόνο ένα συνονθύλευμα που δεν είχε σκοπό. Η 4η θέση έμοιαζε χαμένη από έναν Λεβαδειακό που προέλαυνε στη Stoiximan Super League και παρουσίαζε ωραίο θέαμα. Ο Ράφα Μπενίτεθ αποδοκιμάστηκε για πρώτη φορά από τους οπαδούς και στον περίγυρο του Γιάννη Αλαφούζου εκφράζονταν σοβαρές αντιρρήσεις για την ικανότητα του Ισπανού προπονητή να μεταμορφώσει τον Παναθηναϊκό. 

Τρεις εβδομάδες αργότερα, τα πάντα έχουν αλλάξει. Η απογοήτευση έχει μετατραπεί σε συγκρατημένη αισιοδοξία, αφού το πλάνο του Μπενίτεθ δουλεύει πλέον. Ο Παναθηναϊκός νικάει, παράγει πιο εύκολα και πιο πολλές ευκαιρίες, έχει σκληρύνει ανασταλτικά και κυρίως, παίρνει αποτελέσματα. Προκρίθηκε επί της Βικτόρια Πλζεν στους «16» του Europa League και τώρα θα διεκδικήσει την πρόκριση στα προημιτελικά απέναντι στη Μπέτις. Ο τελικός του Κυπέλλου δυστυχώς χάθηκε, όμως στο πρωτάθλημα επιτεύχθηκε η ανατροπή. Ο Παναθηναϊκός εξασφάλισε μαθηματικά την 4η θέση με τη νίκη επί του Λεβαδειακού, μαζί με μίνιμουμ την έξοδο στην Ευρώπη και θα περιμένει να μάθει τη διοργάνωση της UEFA.

Προφανώς, η ανατροπή από το ναδίρ σε μία ανοδική πορεία (γιατί το ζενίθ απέχει πολύ…) δεν προέκυψε μαγικά. Στον αντίποδα, προέρχεται από την επιλογή του Αλαφούζου να μην ακούσει τις (συνήθεις στο φαινόμενο της… προπονητοφαγίας στην Ελλάδα) φωνές για την απομάκρυνση του Μπενίτεθ, αλλά και του ίδιου του 65χρονου τεχνικού να μην επιμείνει σε μερικές πρακτικές που δεν τελεσφόρησαν.

Βέβαια, η στήριξη του εργοδότη δεν αρκεί, αν ο εργαζόμενος δεν παράξει έργο. Ο Μπενίτεθ έλαβε αποφάσεις που βοήθησαν τον Παναθηναϊκό και μεταμόρφωσαν την απόδοση του. Πρωτίστως, ο Ισπανός κέρδισε ξανά τα αποδυτήρια του. Διότι οι συχνές δηλώσεις του ότι θα αλλάξει όλο το ρόστερ, τον είχε αποξενώσει από μερίδα των ποδοσφαιριστών του. Αλλά μία πολύωρη συζήτηση στο «Γεώργιος Καλαφάτης» μετά το παιχνίδι με τη Λάρισα, μετέβαλλε το κλίμα. Ο Μπενίτεθ άκουσε τους παίκτες του, μίλησε για το σχέδιο του και τους έπεισε να το εφαρμόσουν. Το γκρουπ συσπειρώθηκε ξανά και αυτό φάνηκε αρχής γενομένης από το παιχνίδι με τη Βικτόρια Πλαζν στο ΟΑΚΑ, όπου ο Παναθηναϊκός δεν κάμφθηκε όταν κυνηγούσε στο σκορ και θα έπαιρνε τη νίκη, αν ο Λαφόν αντιδρούσε καλύτερα στο 87’ στο σουτ του Λαντρέ.

Κατά δεύτερον, ο Μπενίτεθ εγκατέλειψε το πεδίο των πειραματισμών. Δεν ήταν μόνο πως κατέληξε οριστικά στο σύστημα 3-4-3, αλλά κυρίως στην τακτική προσέγγιση των αγώνων. Γιατί ανεξαρτήτως των απότομων εναλλαγών στον σχηματισμό, ο Παναθηναϊκός πότε έβγαινε με εντολή να πιέσει ψηλά, άλλοτε περίμενε σε χαμηλά μέτρα και ενίοτε προσπαθούσε να επιβάλλει το τέμπο του. Κάθε ματς έφερνε και μία νέα ιδέα από το προπονητικό επιτελείο, τόσο πολύ ώστε οι ποδοσφαιριστές είχαν μπερδευτεί και δεν ακολουθούσαν.

Πλέον, ο Μπενίτεθ καταστάλλαξε στο τι ταιριάζει στο ρόστερ που δουλεύει και το Τριφύλλι βελτιώνει διαρκώς τις λειτουργίες του. Επιτίθεται οργανωμένα, δεν στηρίζεται μόνο στις ατομικές πρωτοβουλίες, αμύνεται πιο αποτελεσματικά και αποκτά συνοχή και ομοιογένεια. Οι «πράσινοι» εκπαιδεύονται στις οδηγίες του προπονητή τους και πλέον το ροτέισον δεν προκαλεί μπλακ-άουτ.

Η αγωνιστική κατάσταση των παικτών λειτούργησε υπέρ

Υπάρχει μία άλλη πτυχή της δουλειάς του Μπενίτεθ, που έπεισε τους αθλητές του Παναθηναϊκού να τον εμπιστευτούν: η εκγύμναση. Ήταν μία γενική διαπίστωση ότι οι «πράσινοι» δεν είχαν αντοχή για να ανταποκριθούν σε ένα απαιτητικό 90λεπτου. Εξ’ ου ο αργός ρυθμός και οι μυϊκοί τραυματισμοί. Ο Μπενίτεθ και οι συνεργάτες του, χωρίς να έχουν την πολυτέλεια του χρόνου εξαιτίας των διαδοχικών παιχνιδιών, κατάφεραν να φτιάξουν την αγωνιστική κατάσταση του γκρουπ του.

Πλέον, οι παίκτες νιώθουν να έχουν φυσικές δυνάμεις και αποδίδουν καλύτερα και αυτή η βελτίωση πιστώνεται στον προπονητή. Όταν ένας ποδοσφαιριστής αισθάνεται πολύ καλά και μπορεί να κάνει στο γήπεδο ότι χρειάζεται, κατανοεί πως αυτό οφείλεται στην προπονητική δουλειά. Πρόκειται για μία παράμετρο που συντέλεσε ώστε η ομάδα να εμπιστευτεί τον προπονητή και να τον ακολουθήσει…

