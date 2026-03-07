sports betsson
Σάββατο 07 Μαρτίου 2026
Μπενίτεθ: «Όταν κερδίζεις η ατμόσφαιρα γίνεται καλύτερη» – Τι είπε για τον αγώνα με τον Λεβαδειακό
Ποδόσφαιρο 07 Μαρτίου 2026, 16:15

Μπενίτεθ: «Όταν κερδίζεις η ατμόσφαιρα γίνεται καλύτερη» – Τι είπε για τον αγώνα με τον Λεβαδειακό

Ο Ράφα Μπενίτεθ μίλησε για τις νίκες που έχει πετύχει η ομάδα του το τελευταίο διάστημα, το παιχνίδι με τον Λεβαδειακό, αλλά και για τη μάχη που ακολουθεί με την Μπέτις.

Στο εκτός έδρας παιχνίδι με τον Λεβαδειακό (8/3), για την 24η αγωνιστική της Super League αναφέρθηκε ο Ράφα Μπενίτεθ, μιλώντας στο συνδρομητικό κανάλι.

Ο Ισπανός τεχνικός του Τριφυλλιού μίλησε επίσης για τις νίκες που έχει πετύχει η ομάδα του τις τελευταίες εβδομάδες, αλλά και για το ευρωπαϊκό ματς που ακολουθεί με την Μπέτις για τους «16» του Europa League.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για τα στοιχεία του Λεβαδειακού: «Προφανώς, μιλάμε για μία πολύ καλή ομάδα. Βάζουν αρκετά γκολ. Θα πρέπει να είμαστε δυνατοί στην άμυνα, αλλά, την ίδια στιγμή, θα πρέπει να παίξουμε όπως παίζουμε. Να κρατήσουμε την μπάλα και να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε δυσκολίες στον αντίπαλο».

Για το τι έχει αλλάξει στην ομάδα τελευταία: «Νομίζω πως είμαστε συνεπείς σε πράγματα που επιθυμούμε να κάνουμε και όταν ξεκινάς να κερδίζεις, έχεις αυτό το θετικό συναίσθημα και άπαντες έχουν περισσότερη πίστη και υπάρχει βελτίωση. Διότι, η ατμόσφαιρα γίνεται ολοένα και καλύτερη. Ουσιαστικά, μιλάμε για έναν θετικό κύκλο, γιατί όταν κάτι πηγαίνει καλά, βοηθάει και τους ανθρώπους να πάρουν τις σωστές αποφάσεις».

Για το πόσο δύσκολο είναι να μην βρίσκεται το μυαλό των παικτών στην Μπέτις: «Το ελπίζω. Θα σας πω μετά το παιχνίδι, αλλά προφανώς γνωρίζουμε, επίσης, ότι έχουμε αρκετούς παίκτες που δεν είναι στην ευρωπαϊκή λίστα, συνεπώς θα είναι πραγματικά συγκεντρωμένοι σε αυτό το παιχνίδι Πρωταθλήματος. Εμείς θα προσπαθήσουμε να κάνουμε, αυτό που λέμε από την αρχή. Ένα παιχνίδι κάθε φορά. Το πιο σημαντικό παιχνίδι είναι αυτό με τον Λεβαδειακό».

Για το γεγονός ότι γνωρίζει την Μπέτις και που πιστεύει ότι μπορεί να χτυπήσει ο Παναθηναϊκός: «Είμαι πολύ χαρούμενος που παίζουμε κόντρα στην Μπέτις, μία πολύ καλή ομάδα, αλλά θα είμαι ακόμα πιο χαρούμενος αν νικήσουμε τον Λεβαδειακό αυτό το Σαββατοκύριακο», κατέληξε ο Μπενίτεθ.

Το ταχίνι είναι μοναδικό κυρίως χάρη στην απλότητά του - και μέσα σε 30 λεπτά από την κατανάλωσή του, ο οργανισμός απορροφά τα θρεπτικά συστατικά του και εξασφαλίζει έτσι διαθέσιμη ενέργεια χωρίς να ταλαιπωρεί το πεπτικό σύστημα.

