Παναθηναϊκός: Χωρίς Ίνγκασον και Σάντσες κόντρα στον Λεβαδειακό

Έτοιμος ο Παναθηναϊκός για την εκτός έδρας αναμέτρηση κόντρα στον Λεβαδειακό (7/3, 20:00), για την 24η αγωνιστική της Super League. Οι Πράσινοι ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους και στη συνέχεια ο Ράφα Μπενίτεθ ανακοίνωσε την αποστολή. Εκτός για το Τριφύλλι έμειναν οι Ίνγκανσον και Σάντσες, ενώ ατομικό ακολούθησαν οι Ντέσερς, Τσιριβέγια και Κώτσιρας και θεραπεία ο Πάλμερ – Μπράουν.

Αναλυτικά η ενημέρωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός:

Με πρωινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» ολοκληρώθηκε το Σάββατο η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τον κυριακάτικο εκτός έδρας αγώνα πρωταθλήματος κόντρα στην Λεβαδειακό. Οι Πράσινοι ξεκίνησαν με προθέρμανση και rondo, συνέχισαν με ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας και το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με παιχνίδι στο μισό γήπεδο.

Στο μεγαλύτερο μέρος του προγράμματος συμμετείχε ο Σιώπης. Αποφόρτιση έκαναν οι Ίνγκασον και Σάντσες. Ατομικό ακολούθησαν οι Ντέσερς, Τσιριβέγια και Κώτσιρας και θεραπεία ο Πάλμερ – Μπράουν.

Μετά το τέλος της προπόνησης ο Ράφα Μπενίτεθ ανακοίνωσε τα ονόματα των ποδοσφαιριστών που είναι στην αποστολή. Σε αυτή βρίσκονται οι Λαφόν, Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Κάτρης, Τουμπά, Τετέι, Ζαρουρί, Αντίνο, Μπακασέτας, Τσέριν, Σισοκό, Κοντούρης, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Παντελίδης, Ερνάντεθ, Πελίστρι, Τζούριτσιτς, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος, Γιάγκουσιτς.