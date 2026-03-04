Κόντης: «Κάναμε πολλά δώρα στον Παναθηναϊκό, να αλλάξουμε τη νοοτροπία μας»

Στα «δώρα» που έκαναν οι ποδοσφαιριστές του στους αντίστοιχους του Παναθηναϊκού στάθηκε ο τεχνικός του ΟΦΗ, Χρήστος Κόντης, μετά την ήττα της ομάδας του στη Λεωφόρο από τους «πράσινους» με 4-1, στο εξ αναβολής παιχνίδι της 1ης αγωνιστική της Super League.

Αναλυτικά οι δηλώσεις που έκανε ο Χρήστος Κόντης:

«Αν παίζουμε έτσι δεν μπορούμε να κερδίσουμε κανέναν.Δεν μπορούσαμε να διεκδικήσουμε κάτι όταν δεχόμαστε δύο γκολ στις αρχές των δύο ημιχρόνων, κάναμε πολλά δώρα. Δεύτερο ματς με τον Παναθηναϊκό που δεν παίξαμε καθόλου ποδόσφαιρο και αν παίζουμε έτσι, δεν μπορούμε να κερδίσουμε καμία ομάδα.

Πρέπει να αλλάξουμε τη νοοτροπία μας και δεν μπορούμε να διεκδικούμε τον στόχο μας στο 5-8 με τέτοιες εμφανίσεις. Έχουμε πει να πάρουμε 9 βαθμούς με τρία πολύ δύσκολα παιχνίδια και πιστεύω ότι μπορούμε. Το αξίζουμε αλλά όχι όπως παίξαμε σήμερα».