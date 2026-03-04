sports betsson
Τετάρτη 04 Μαρτίου 2026
Κόντης: «Κάναμε πολλά δώρα στον Παναθηναϊκό, να αλλάξουμε τη νοοτροπία μας»
Ποδόσφαιρο 04 Μαρτίου 2026, 21:04

Κόντης: «Κάναμε πολλά δώρα στον Παναθηναϊκό, να αλλάξουμε τη νοοτροπία μας»

Ο Χρήστος Κόντης παραδέχθηκε μετά το βαρύ 4-1 από τον Παναθηναϊκό ότι ο ΟΦΗ υπέπεσε σε πολλά λάθη τα οποία καλείται να διορθώσει.

Σύνταξη
Στα «δώρα» που έκαναν οι ποδοσφαιριστές του στους αντίστοιχους του Παναθηναϊκού στάθηκε ο τεχνικός του ΟΦΗ, Χρήστος Κόντης, μετά την ήττα της ομάδας του στη Λεωφόρο από τους «πράσινους» με 4-1, στο εξ αναβολής παιχνίδι της 1ης αγωνιστική της Super League.

Αναλυτικά οι δηλώσεις που έκανε ο Χρήστος Κόντης:

«Αν παίζουμε έτσι δεν μπορούμε να κερδίσουμε κανέναν.Δεν μπορούσαμε να διεκδικήσουμε κάτι όταν δεχόμαστε δύο γκολ στις αρχές των δύο ημιχρόνων, κάναμε πολλά δώρα. Δεύτερο ματς με τον Παναθηναϊκό που δεν παίξαμε καθόλου ποδόσφαιρο και αν παίζουμε έτσι, δεν μπορούμε να κερδίσουμε καμία ομάδα.

Πρέπει να αλλάξουμε τη νοοτροπία μας και δεν μπορούμε να διεκδικούμε τον στόχο μας στο 5-8 με τέτοιες εμφανίσεις. Έχουμε πει να πάρουμε 9 βαθμούς με τρία πολύ δύσκολα παιχνίδια και πιστεύω ότι μπορούμε. Το αξίζουμε αλλά όχι όπως παίξαμε σήμερα».

World
Κεντρικές τράπεζες: O πόλεμος στο Ιράν φέρνει νέο «πονοκέφαλο» για τα επιτόκια

Κεντρικές τράπεζες: O πόλεμος στο Ιράν φέρνει νέο «πονοκέφαλο» για τα επιτόκια

Κόσμος
Το Ισραήλ βομβαρδίζει ξανά το Ιράν – Πλήγματα και στον Λίβανο

Το Ισραήλ βομβαρδίζει ξανά το Ιράν – Πλήγματα και στον Λίβανο

Αθλητική Ροή
Ποδόσφαιρο 04.03.26

Το άγχος του Λανουά για ξένους διαιτητές και πως γκρέμισε το… τείχος του Λαόθ

Ισπανός διαιτητής θα σφυρίξει το ματς Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ, ενώ είχαν σταματήσει να έρχονται στην Ελλάδα από τον τελικό Κυπέλλου ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ στις 21 Μαΐου 2022 στο ΟΑΚΑ

Βάιος Μπαλάφας
LIVE: Κηφισιά – ΠΑΟΚ
Ποδόσφαιρο 04.03.26

LIVE: Κηφισιά – ΠΑΟΚ

LIVE: Κηφισιά – ΠΑΟΚ. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της εξ αναβολής αναμέτρησης Κηφισιά – ΠΑΟΚ για τη 18η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
Η Θέλτα, η Μαντόνα και μια φανέλα του 1990
On Field 04.03.26

Η Θέλτα, η Μαντόνα και μια φανέλα του 1990

Η ομάδα του Βίγκο ζήτησε από την Αμερικανίδα pop star να επιστρέψει μια φανέλα της Θέλτα, που φόρεσε σε συναυλία στο Μπαλαΐδος, πριν από 36 χρόνια

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
LIVE: Παναθηναϊκός – ΟΦΗ
Ποδόσφαιρο 04.03.26

LIVE: Παναθηναϊκός – ΟΦΗ

LIVE: Παναθηναϊκός – ΟΦΗ. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την εξέλιξη της εξ αναβολής αναμέτρησης Παναθηναϊκός – ΟΦΗ για την 1η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 2 HD.

Σύνταξη
Οριστικά χωρίς οπαδούς στο Άνφιλντ η Γαλατασαράι κόντρα στη Λίβερπουλ
Ποδόσφαιρο 04.03.26

Οριστικά χωρίς οπαδούς στο Άνφιλντ η Γαλατασαράι κόντρα στη Λίβερπουλ

Απορριπτική ήταν η απόφαση της Επιτροπής Εφέσεων της UEFA στην έφεση της τουρκικής ομάδας για τις ποινές στα σοβαρά επεισόδια που προκάλεσαν οι οπαδοί της τουρκικής ομάδας στο Τορίνο.

Σύνταξη
Ο Πούτιν λέει ότι η Ρωσία θα μπορούσε να σταματήσει την προμήθεια φυσικού αερίου στις ευρωπαϊκές αγορές
«Υπάρχουν κι άλλες» 04.03.26

Ο Πούτιν λέει ότι η Ρωσία θα μπορούσε να σταματήσει την προμήθεια φυσικού αερίου στις ευρωπαϊκές αγορές

«Αυτή δεν είναι απόφαση, είναι, εν προκειμένω, αυτό που ονομάζεται “σκέφτομαι φωναχτά”. Σίγουρα θα δώσω εντολή στην κυβέρνηση να εργαστεί σε αυτό το θέμα μαζί με τις εταιρείες μας», είπε ο Πούτιν.

Σύνταξη
Μέση Ανατολή: Σε τροχιά δοκιμασίας η ελληνική οικονομία – Το δυσμενές σενάριο για την ανάπτυξη
Ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή 04.03.26

Σε τροχιά δοκιμασίας η ελληνική οικονομία - Το δυσμενές σενάριο για την ανάπτυξη

Τα «τύμπανα του πολέμου» ηχούν δυνατά στη Μέση Ανατολή τραντάζοντας συθέμελα την παγκόσμια οικονομία. Η Ελλάδα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις με τον φόβο για σοβαρές αναταράξεις να είναι υπαρκτός.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Η Κύπρος ή η Τουρκία ήταν ο στόχος του πυραύλου που εκτοξεύτηκε από το Ιράν;
Κόσμος 04.03.26

Η Κύπρος ή η Τουρκία ήταν ο στόχος του πυραύλου που εκτοξεύτηκε από το Ιράν;

Η Τουρκία υπογραμμίζει ότι δεν ήταν ο στόχος του πυραύλου και διατηρεί το δικαίωμα απάντησης σε κάθε εχθρική ενέργεια, ενώ Τούρκος αξιωματούχος εκτιμά ότι η πραγματική στόχευση ήταν στρατιωτική βάση στην Κύπρο.

Σύνταξη
Το άγχος του Λανουά για ξένους διαιτητές και πως γκρέμισε το… τείχος του Λαόθ
Ποδόσφαιρο 04.03.26

Το άγχος του Λανουά για ξένους διαιτητές και πως γκρέμισε το… τείχος του Λαόθ

Ισπανός διαιτητής θα σφυρίξει το ματς Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ, ενώ είχαν σταματήσει να έρχονται στην Ελλάδα από τον τελικό Κυπέλλου ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ στις 21 Μαΐου 2022 στο ΟΑΚΑ

Βάιος Μπαλάφας
«Survivors – Ξαναγράφοντας το μύθο της»: Τρεις γυναίκες στο ταξίδι της επούλωσης, της ενδυνάμωσης και της αλληλεγγύης
inTickets 04.03.26

«Survivors – Ξαναγράφοντας το μύθο της»: Τρεις γυναίκες στο ταξίδι της επούλωσης, της ενδυνάμωσης και της αλληλεγγύης

Η ελληνική πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ Survivors - Ξαναγράφοντας το μύθο της θα γίνει την Παρασκευή 13 Μαρτίου, στις 18:00, στην αίθουσα Τζων Κασσαβέτης στο πλαίσιο του 28ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης.

Σύνταξη
Δένδιας: Η Ελλάδα είναι προστατευμένη – Δεν έχουμε πληροφορία ότι drones είχαν στόχο τη Σούδα
Πολιτική 04.03.26

Δένδιας: Η Ελλάδα είναι προστατευμένη – Δεν έχουμε πληροφορία ότι drones είχαν στόχο τη Σούδα

Ο Δένδιας υπογράμμισε πως η παρουσία και των ελληνικών δυνάμεων στην Κύπρο είναι για να προστατευθεί το σύνολο του νόμιμου πληθυσμού της Κυπριακής Δημοκρατίας. Όλα τα απαραίτητα μέτρα λαμβάνονται και στην ελληνική επικράτεια.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Η πρεσβεία των ΗΠΑ καλεί τους Αμερικανούς να εγκαταλείψουν αμέσως το Ιράκ – Μπλακάουτ στο ηλεκτρικό δίκτυο
Μέση Ανατολή 04.03.26

Η πρεσβεία των ΗΠΑ καλεί τους Αμερικανούς να εγκαταλείψουν αμέσως το Ιράκ – Μπλακάουτ στο ηλεκτρικό δίκτυο

«Οι Αμερικανοί πολίτες που βρίσκονται στο Ιράκ προτρέπονται εντόνως να φύγουν μόλις μπορέσουν να το πράξουν με ασφάλεια και, εν αναμονή, να προφυλάσσονται», αναφέρει η πρεσβεία των ΗΠΑ

Σύνταξη
ΑΔΕΔΥ: Κήρυξε στάση εργασίας και κινητοποίηση στο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας
Ελλάδα 04.03.26

ΑΔΕΔΥ: Κήρυξε στάση εργασίας και κινητοποίηση στο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας

Τη στάση εργασίας κήρυξε και η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ ύστερα από αίτημα του Συλλόγου Εργαζομένων στο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Σύνταξη
Αυτές είναι οι ασφαλέστερες χώρες για να βρεθεί κανείς σε περίπτωση που ξεσπάσει Γ’ Παγκόσμιος Πόλεμος
Μέση Ανατολή 04.03.26

Αυτές είναι οι ασφαλέστερες χώρες για να βρεθεί κανείς σε περίπτωση που ξεσπάσει Γ’ Παγκόσμιος Πόλεμος

Καθώς οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπολύουν αεροπορικές επιδρομές στο Ιράν και η Τεχεράνη πραγματοποιεί αντίποινα, αυξάνονται οι φόβοι για ξέσπασμα Γ' Παγκοσμίου Πολέμου, με ορισμένες χώρες του κόσμου να είναι πιο πιθανό να γλιτώσουν τα χειρότερα

Σύνταξη
LIVE: Κηφισιά – ΠΑΟΚ
Ποδόσφαιρο 04.03.26

LIVE: Κηφισιά – ΠΑΟΚ

LIVE: Κηφισιά – ΠΑΟΚ. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της εξ αναβολής αναμέτρησης Κηφισιά – ΠΑΟΚ για τη 18η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
Παναθηναϊκός-ΟΦΗ 4-1: Άνετος και τέταρτος πριν πάει Λιβαδειά (vids)
Super League 04.03.26

Άνετος και τέταρτος ο Παναθηναϊκός πριν πάει Λιβαδειά (4-1)

Ο πιο παραγωγικός Παναθηναϊκός στην εποχή Μπενίτεθ, νίκησε 4-1 τον ΟΦΗ και ανέβηκε στην 4η θέση. Τα γκολ του Τριφυλλιού οι Αντίνο, Ρενάτο, Γεντβάι και Ζαρουρί, μείωσε ο Σαλσέδο για τους Κρητικούς.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Οι ΗΠΑ άνοιξαν «βεντέτα» με την Ισπανία – Κατηγορούν τη Μαδρίτη ότι θέτει σε κίνδυνο τους Αμερικανούς
«Απαίσιοι σύμμαχοι» 04.03.26

Οι ΗΠΑ άνοιξαν «βεντέτα» με την Ισπανία – Κατηγορούν τη Μαδρίτη ότι θέτει σε κίνδυνο τους Αμερικανούς

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ δίνει συνέχεια στην κόντρα του Τραμπ με την Ισπανία. Προσπαθεί να δικαιολογήσει τις κυρώσεις, ισχυριζόμενος ότι η άρνηση για τις βάσεις θέτει «σε κίνδυνο αμερικανικές ζωές».

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
ΗΠΑ: Οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν πλήξει ή βυθίσει πάνω από 20 ιρανικά πλοία, δηλώνει ο αμερικανικός στρατός
Κόσμος 04.03.26

ΗΠΑ: Οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν πλήξει ή βυθίσει πάνω από 20 ιρανικά πλοία, δηλώνει ο αμερικανικός στρατός

Η ανακοίνωση αυτή έρχεται μετά την επιβεβαίωση από τον Αμερικανό υπουργό Άμυνας της βύθισης από υποβρύχιο του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ ενός ιρανικού πολεμικού πλοίου στα ανοικτά της Σρι Λάνκα

Σύνταξη
Mετά το «Better Call Saul» ο Τζον Κρίστιαν Λαβ δεν γνώρισε τη χολιγουντιανή δόξα – Σήμερα, δουλεύει στην Amazon
«Παραδίδω χαμόγελα!» 04.03.26

Mετά το «Better Call Saul» ο Τζον Κρίστιαν Λαβ δεν γνώρισε τη χολιγουντιανή δόξα – Σήμερα, δουλεύει στην Amazon

Ο Τζον Κρίστιαν Λαβ, ηθοποιός της σειράς «Better Call Saul» δημοσίευσε ένα post στο Reddit που έγινε viral, στο οποίο περιγράφει τα νέα του επαγγελματικά βήματα μακριά από τη βιομηχανία του θεάματος.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κατς: Ο αρχικός σχεδιασμός του Ισραήλ προέβλεπε ότι θα έπληττε το Ιράν στα μέσα του έτους
Κόσμος 04.03.26

Κατς: Ο αρχικός σχεδιασμός του Ισραήλ προέβλεπε ότι θα έπληττε το Ιράν στα μέσα του έτους

«Προβλεπόταν μια επιχείρηση, για τα μέσα του έτους, με τους ίδιους στόχους», είπε ο Κατς, σύμφωνα με το γραφείο του, σε ομιλία ενώπιον στελεχών της υπηρεσίας στρατιωτικών πληροφοριών.

Σύνταξη
Ουγγαρία: Στη Μόσχα ο υπουργός Εξωτερικών για ενεργειακές συνομιλίες με τον Πούτιν
Ενεργειακή κρίση 04.03.26

Ουγγαρία: Στη Μόσχα ο υπουργός Εξωτερικών για ενεργειακές συνομιλίες με τον Πούτιν

Εν μέσω διαμάχης για τον αγωγό που μεταφέρει πετρέλαιο μέσω Ουκρανίας, ο Σιγιάρτο συναντήθηκε με τον Πούτιν. Στόχος του, η Ουγγαρία να εξασφαλίσει εγγυήσεις για τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου και αερίου.

Σύνταξη
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Τετάρτη 04 Μαρτίου 2026
Απόρρητο