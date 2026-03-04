Μπενίτεθ: «Είναι καλό ότι βάζουμε πολλούς ποδοσφαιριστές στην εξίσωση των γκολ»
Οι δηλώσεις που έκανε ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Ράφα Μπενίτεθ, μετά την ευρεία εντός έδρας νίκης της ομάδας του κόντρα στον ΟΦΗ.
Στην εξ αναβολής αναμέτρηση για την 1η αγωνιστική της Super League, ο Παναθηναϊκός ήταν επιβλητικός κόντρα στον ΟΦΗ καθώς τον νίκησε με το ευρύ 4-1.
Στις πρώτες δηλώσεις που έκανε ο προπονητής των «πράσινων», Ράφα Μπενίτεθ, δήλωσε ικανοποιημένος με την προσπάθεια και την εμφάνιση των ποδοσφαιριστών του, στάθηκε και στο γεγονός ότι η ομάδα του απειλεί την αντίπαλη εστία με πολλά μακρινά σουτ.
Αναλυτικά όσα δήλωσε ο προπονητής του Παναθηναϊκού:
Για το αν ήταν η πιο ολοκληρωμένη εμφάνιση της ομάδας του: «Νομίζω ότι κάναμε καλό παιχνίδι, σκοράραμε γρήγορα, δυστυχώς δεχτήκαμε γκολ αργά στο πρώτο ημίχρονο και αυτό θα μπορούσε να μας δημιουργήσει προβλήματα. Το τρίτο γκολ μας έδωσε μεγάλη αυτοπεποίθηση και μετά είχαμε ευκαιρίες και για άλλα τέρματα. Είμαστε ικανοποιημένοι με την εμφάνιση, την προσπάθεια και με την ατμόσφαιρα».
Για τα πρώτα γκολ Αντίνο, Σάντσες και τα σουτ εκτός περιοχής: «Είναι καλό που σουτάρουμε συχνά, έχουμε τους παίκτες να το κάνουν. Για τους σκόρερ, είναι κ αυτό πολύ θετικό, έτσι δυσκολεύουμε τον αντίπαλο γιατί βάζουμε πολλούς ποδοσφαιριστές στην εξίσωση των γκολ και είναι δυσκολότερο για τον αντίπαλο να μας αντιμετωπίσει».
