Άνετος και τέταρτος ο Παναθηναϊκός πριν πάει Λιβαδειά (4-1)

Τετράμπαλος και τέταρτος! Στο πιο παραγωγικό παιχνίδι στην εποχή του Ράφα Μπενίτεθ, ο Παναθηναϊκός επικράτησε 4-1 του ΟΦΗ στο «Απόστολος Νικολαΐδης» και ανέβηκε στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας, με 42 βαθμούς, τρεις περισσότερους από τον Λεβαδειακό. Το Τριφύλλι θα πάει την Κυριακή στη Λιβαδειά με τις πιο ευνοϊκές προϋποθέσεις, για να νικήσει και να εξασφαλίσει μαθηματικά την είσοδο στην τετράδα και μία θέση στις διοργαξώσεις της UEFA την επόμενη σεζόν.

Ο Ράφα Μπενίτεθ είδε τους Ρενάτο και Αντίνο να σκοράρουν πρώτη φορά με τα πράσινα, έδωσε περισσότερο χρόνο στον Σισοκό και διαχειρίστηκε το 90λεπτο με συντήρηση δυνάμεων. Βέβαια, ο Πορτογάλος μέσος ένιωσε μία ενόχληση και ο Ίνγκασον αποχώρησε τραυματίας, οπότε ο προπονητής του Παναθηναϊκού αγχώνεται για την κατάσταση τους.

Στον αντίποδα, ο ΟΦΗ για δεύτερη φορά απέναντι στον ίδιο αντίπαλο απέτυχε να είναι ανταγωνιστικός και δεν έδειξε την πρόοδο που έχει επιτευχθεί επί Κόντη. Η κρητική ομάδα θα προσπαθήσει στις τρεις αγωνιστικές που απομένουν να διασφαλίσει την παρουσία της στα Play Offs 5-8 και να προετοιμαστεί παράλληλα για τον τελικό του Κυπέλλου, που είναι η μεγάλη πρόκληση του.

Το 7ο λεπτό αποδεικνύεται καρποφόρο για τον Παναθηναϊκό… Όπως και σε προηγούμενα παιχνίδια, οι παίκτες του Μπενίτεθ σκόραραν, με τον Μπακασέτα να εκτελεί το φάουλ από δεξιά και ο Γεντβάι να πιάνει την κεφαλιά στο ημικύκλιο και να στέλνει τη μπάλα στα δίχτυα! Πριν συνέλθει ο ΟΦΗ, στο 15′ ο Τεττέη κινήθηκε παράλληλα στην περιοχή και έστρωσε στον Ρενάτο, ο οποίος με συρτό σουτ σημάδεψε τη γωνία του Χριστογεώργου και σκόραρε το 2-0!

Στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, ο ΟΦΗ μείωσε το σκορ. Αθανασίου και Νους συνδυάστηκαν από αριστερά, ο πρώτος γύρισε χαμηλά τη μπάλα στη μικρή περιοχή και ο Σαλσέδο εξ’ επαφής πλάσαρε σε κενή εστία.

Ο Παναθηναϊκός απέκτησε ξανά διαφορά δύο τερμάτων στο 51′. Ο Αντίνο πάσαρε στον Ρενάτο στην περιοχή, αυτός ανακόπηκε από τον Αθανασίου, όμως ο Αντίνο που ακολούθησε πλάσαρε ιδανικά για το 3-1! Ο ΟΦΗ δεν συνήρθε ποτέ μετά το τρίτο γκολ και η επικράτηση του Τριφυλλιού ολοκληρώθηκε στο 85′, όταν ο Ζαρουρί με φαλτσαριστό σουτ από το ημικύκλιο πέτυχε το πιο εντυπωσιακό γκολ του αγώνα!

Ο MVP: Ο Ρενάτο Σάντσες. Ο Πορτογάλος ήταν ο κύριος λόγος που ο Παναθηναϊκός έλεγξε το κέντρο και είχε την κυκλοφορία, ενώ με ένα ωραίο γκολ διπλασίασε γρήγορα το προβάδισμα της ομάδας του.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ: Ο Ταξιάρχης Φούντας. Ένας από τους πιο ποιοτικούς επιθετικούς του ΟΦΗ, δεν έδωσε το παραμικρό στο πλάνο του Χρήστου Κόντη.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ: Το γρήγορο τρίτο γκολ του Παναθηναϊκού στο δεύτερο ημίχρονο έκοψε πλήρως τη φόρα που μπορεί να είχε ο ΟΦΗ για την ανατροπή.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ο Άγγελος Ευαγγέλου του συνδέσμου Αθηνών βοηθήθηκε από τη μορφή του ματς και είχε πολύ εύκολο έργο. Σφύριξε περισσότερο απ’ ότι θα έπρεπε και ήταν φειδωλός στη χρήση της κίτρινης κάρτας.

VARΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Ο Κυκλαδίτης Στέφανος Κουμπαράκης δεν χρειάστηκε να επέμβει καθόλου.

ΣΚΟΡΕΡ: Γεντβάι 7′, Σάντσες 15′, Αντίνο 51′, Ζαρουρί 85′ / Σαλσέδο 45’+1′

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ράφα Μπενίτεθ): Λαφόν, Γέντβαϊ, Ίνγκασον (20′ λ.τ. Ζαρουρί), Ερνάντεθ, Κάτρης, Κυριακόπουλος, Μπακασέτας, Ρενάτο (64′ Σισοκό), Ταμπόρδα (75′ Πελίστρι), Αντίνο (75′ Τζούρισιτς), Τεττέη (75′ Πάντοβιτς).

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογεώργος, Λαμπρόπουλος, Κρίζμανιτς, Κωστούλας (74′ Πούγγουρας), Αθανασίου (86′ Χατζηθεοδωρίδης), Σενγκέλια (74′ Θεοδοσουλάκης), Κανελλόπουλος (46′ Μπαΐνοβιτς), Ανδρούτσος, Νους, Φούντας (74′ Ισέκα), Σαλσέδο