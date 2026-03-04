Άνετος και τέταρτος ο Παναθηναϊκός πριν πάει Λιβαδειά (4-1)

sports betsson
Τετάρτη 04 Μαρτίου 2026
Παναθηναϊκός-ΟΦΗ 4-1: Άνετος και τέταρτος πριν πάει Λιβαδειά (vids)
Ποδόσφαιρο 04 Μαρτίου 2026, 19:55

Παναθηναϊκός-ΟΦΗ 4-1: Άνετος και τέταρτος πριν πάει Λιβαδειά (vids)

Ο πιο παραγωγικός Παναθηναϊκός στην εποχή Μπενίτεθ, νίκησε 4-1 τον ΟΦΗ και ανέβηκε στην 4η θέση. Τα γκολ του Τριφυλλιού οι Αντίνο, Ρενάτο, Γεντβάι και Ζαρουρί, μείωσε ο Σαλσέδο για τους Κρητικούς.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Τετράμπαλος και τέταρτος! Στο πιο παραγωγικό παιχνίδι στην εποχή του Ράφα Μπενίτεθ, ο Παναθηναϊκός επικράτησε 4-1 του ΟΦΗ στο «Απόστολος Νικολαΐδης» και ανέβηκε στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας, με 42 βαθμούς, τρεις περισσότερους από τον Λεβαδειακό. Το Τριφύλλι θα πάει την Κυριακή στη Λιβαδειά με τις πιο ευνοϊκές προϋποθέσεις, για να νικήσει και να εξασφαλίσει μαθηματικά την είσοδο στην τετράδα και μία θέση στις διοργαξώσεις της UEFA την επόμενη σεζόν.

Ο Ράφα Μπενίτεθ είδε τους Ρενάτο και Αντίνο να σκοράρουν πρώτη φορά με τα πράσινα, έδωσε περισσότερο χρόνο στον Σισοκό και διαχειρίστηκε το 90λεπτο με συντήρηση δυνάμεων. Βέβαια, ο Πορτογάλος μέσος ένιωσε μία ενόχληση και ο Ίνγκασον αποχώρησε τραυματίας, οπότε ο προπονητής του Παναθηναϊκού αγχώνεται για την κατάσταση τους.

Στον αντίποδα, ο ΟΦΗ για δεύτερη φορά απέναντι στον ίδιο αντίπαλο απέτυχε να είναι ανταγωνιστικός και δεν έδειξε την πρόοδο που έχει επιτευχθεί επί Κόντη. Η κρητική ομάδα θα προσπαθήσει στις τρεις αγωνιστικές που απομένουν να διασφαλίσει την παρουσία της στα Play Offs 5-8 και να προετοιμαστεί παράλληλα για τον τελικό του Κυπέλλου, που είναι η μεγάλη πρόκληση του.

Το 7ο λεπτό αποδεικνύεται καρποφόρο για τον Παναθηναϊκό… Όπως και σε προηγούμενα παιχνίδια, οι παίκτες του Μπενίτεθ σκόραραν, με τον Μπακασέτα να εκτελεί το φάουλ από δεξιά και ο Γεντβάι να πιάνει την κεφαλιά στο ημικύκλιο και να στέλνει τη μπάλα στα δίχτυα! Πριν συνέλθει ο ΟΦΗ, στο 15′ ο Τεττέη κινήθηκε παράλληλα στην περιοχή και έστρωσε στον Ρενάτο, ο οποίος με συρτό σουτ σημάδεψε τη γωνία του Χριστογεώργου και σκόραρε το 2-0!

Στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, ο ΟΦΗ μείωσε το σκορ. Αθανασίου και Νους συνδυάστηκαν από αριστερά, ο πρώτος γύρισε χαμηλά τη μπάλα στη μικρή περιοχή και ο Σαλσέδο εξ’ επαφής πλάσαρε σε κενή εστία.

Ο Παναθηναϊκός απέκτησε ξανά διαφορά δύο τερμάτων στο 51′. Ο Αντίνο πάσαρε στον Ρενάτο στην περιοχή, αυτός ανακόπηκε από τον Αθανασίου, όμως ο Αντίνο που ακολούθησε πλάσαρε ιδανικά για το 3-1! Ο ΟΦΗ δεν συνήρθε ποτέ μετά το τρίτο γκολ και η επικράτηση του Τριφυλλιού ολοκληρώθηκε στο 85′, όταν ο Ζαρουρί με φαλτσαριστό σουτ από το ημικύκλιο πέτυχε το πιο εντυπωσιακό γκολ του αγώνα!

Ο MVP: Ο Ρενάτο Σάντσες. Ο Πορτογάλος ήταν ο κύριος λόγος που ο Παναθηναϊκός έλεγξε το κέντρο και είχε την κυκλοφορία, ενώ με ένα ωραίο γκολ διπλασίασε γρήγορα το προβάδισμα της ομάδας του.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ: Ο Ταξιάρχης Φούντας. Ένας από τους πιο ποιοτικούς επιθετικούς του ΟΦΗ, δεν έδωσε το παραμικρό στο πλάνο του Χρήστου Κόντη.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ: Το γρήγορο τρίτο γκολ του Παναθηναϊκού στο δεύτερο ημίχρονο έκοψε πλήρως τη φόρα που μπορεί να είχε ο ΟΦΗ για την ανατροπή.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ο Άγγελος Ευαγγέλου του συνδέσμου Αθηνών βοηθήθηκε από τη μορφή του ματς και είχε πολύ εύκολο έργο. Σφύριξε περισσότερο απ’ ότι θα έπρεπε και ήταν φειδωλός στη χρήση της κίτρινης κάρτας.

VARΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Ο Κυκλαδίτης Στέφανος Κουμπαράκης δεν χρειάστηκε να επέμβει καθόλου.

ΣΚΟΡΕΡ: Γεντβάι 7′, Σάντσες 15′, Αντίνο 51′, Ζαρουρί 85′ / Σαλσέδο 45’+1′

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ράφα Μπενίτεθ): Λαφόν, Γέντβαϊ, Ίνγκασον (20′ λ.τ. Ζαρουρί), Ερνάντεθ, Κάτρης, Κυριακόπουλος, Μπακασέτας, Ρενάτο (64′ Σισοκό), Ταμπόρδα (75′ Πελίστρι), Αντίνο (75′ Τζούρισιτς), Τεττέη (75′ Πάντοβιτς).

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογεώργος, Λαμπρόπουλος, Κρίζμανιτς, Κωστούλας (74′ Πούγγουρας), Αθανασίου (86′ Χατζηθεοδωρίδης), Σενγκέλια (74′ Θεοδοσουλάκης), Κανελλόπουλος (46′ Μπαΐνοβιτς), Ανδρούτσος, Νους, Φούντας (74′ Ισέκα), Σαλσέδο

World
Κεντρικές τράπεζες: O πόλεμος στο Ιράν φέρνει νέο «πονοκέφαλο» για τα επιτόκια

Κεντρικές τράπεζες: O πόλεμος στο Ιράν φέρνει νέο «πονοκέφαλο» για τα επιτόκια

Κόσμος
Οι IDF χτύπησαν μεγάλο στρατιωτικό συγκρότημα στην Τεχεράνη

Οι IDF χτύπησαν μεγάλο στρατιωτικό συγκρότημα στην Τεχεράνη

inWellness
inTown
Super League 04.03.26

Άνετος και τέταρτος ο Παναθηναϊκός πριν πάει Λιβαδειά (4-1)

Ο πιο παραγωγικός Παναθηναϊκός στην εποχή Μπενίτεθ, νίκησε 4-1 τον ΟΦΗ και ανέβηκε στην 4η θέση. Τα γκολ του Τριφυλλιού οι Αντίνο, Ρενάτο, Γεντβάι και Ζαρουρί, μείωσε ο Σαλσέδο για τους Κρητικούς.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Η Θέλτα, η Μαντόνα και μια φανέλα του 1990
On Field 04.03.26

Η Θέλτα, η Μαντόνα και μια φανέλα του 1990

Η ομάδα του Βίγκο ζήτησε από την Αμερικανίδα pop star να επιστρέψει μια φανέλα της Θέλτα, που φόρεσε σε συναυλία στο Μπαλαΐδος, πριν από 36 χρόνια

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Οριστικά χωρίς οπαδούς στο Άνφιλντ η Γαλατασαράι κόντρα στη Λίβερπουλ
Ποδόσφαιρο 04.03.26

Οριστικά χωρίς οπαδούς στο Άνφιλντ η Γαλατασαράι κόντρα στη Λίβερπουλ

Απορριπτική ήταν η απόφαση της Επιτροπής Εφέσεων της UEFA στην έφεση της τουρκικής ομάδας για τις ποινές στα σοβαρά επεισόδια που προκάλεσαν οι οπαδοί της τουρκικής ομάδας στο Τορίνο.

Σύνταξη
Η κακή διαιτησία του Μαρτίνεθ σε ματς Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ (vid)
Ποδόσφαιρο 04.03.26

Η κακή διαιτησία του Μαρτίνεθ σε ματς Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ (vid)

Ο Ισπανός ρέφερι είχε σφυρίξει παιχνίδι Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ 1-1 και άφησε (1/12/19) με παράπονα τους «ερυθρόλευκους». Είναι 20ός (τελευταίος!) στους ορισμούς της La Liga, τελευταίο του ματς στις 13/2

Βάιος Μπαλάφας
«Είμαι 100 χρόνια μπροστά…» – Η ατάκα του Δανιήλ που έμεινε στην ιστορία
Ποδόσφαιρο 04.03.26

«Είμαι 100 χρόνια μπροστά…» – Η ατάκα του Δανιήλ που έμεινε στην ιστορία

Ο Βασίλης Δανιήλ έφυγε από την ζωή σε ηλικία 88 ετών ωστόσο μία ατάκα του έχει μείνει γραμμένη στην ιστορία μετά από μια βαριά ήττα του Παναθυναϊκού από τον ΟΦΗ στα τέλη του 1987…

Σύνταξη
ΑΔΕΔΥ: Κήρυξε στάση εργασίας και κινητοποίηση στο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας
Ελλάδα 04.03.26

ΑΔΕΔΥ: Κήρυξε στάση εργασίας και κινητοποίηση στο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας

Τη στάση εργασίας κήρυξε και η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ ύστερα από αίτημα του Συλλόγου Εργαζομένων στο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Σύνταξη
Αυτές είναι οι ασφαλέστερες χώρες για να βρεθεί κανείς σε περίπτωση που ξεσπάσει Γ’ Παγκόσμιος Πόλεμος
Μέση Ανατολή 04.03.26

Αυτές είναι οι ασφαλέστερες χώρες για να βρεθεί κανείς σε περίπτωση που ξεσπάσει Γ’ Παγκόσμιος Πόλεμος

Καθώς οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπολύουν αεροπορικές επιδρομές στο Ιράν και η Τεχεράνη πραγματοποιεί αντίποινα, αυξάνονται οι φόβοι για ξέσπασμα Γ' Παγκοσμίου Πολέμου, με ορισμένες χώρες του κόσμου να είναι πιο πιθανό να γλιτώσουν τα χειρότερα

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ άνοιξαν «βεντέτα» με την Ισπανία – Κατηγορούν τη Μαδρίτη ότι θέτει σε κίνδυνο τους Αμερικανούς
«Απαίσιοι σύμμαχοι» 04.03.26

Οι ΗΠΑ άνοιξαν «βεντέτα» με την Ισπανία – Κατηγορούν τη Μαδρίτη ότι θέτει σε κίνδυνο τους Αμερικανούς

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ δίνει συνέχεια στην κόντρα του Τραμπ με την Ισπανία. Προσπαθεί να δικαιολογήσει τις κυρώσεις, ισχυριζόμενος ότι η άρνηση για τις βάσεις θέτει «σε κίνδυνο αμερικανικές ζωές».

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
ΗΠΑ: Οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν πλήξει ή βυθίσει πάνω από 20 ιρανικά πλοία, δηλώνει ο αμερικανικός στρατός
Κόσμος 04.03.26

ΗΠΑ: Οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν πλήξει ή βυθίσει πάνω από 20 ιρανικά πλοία, δηλώνει ο αμερικανικός στρατός

Η ανακοίνωση αυτή έρχεται μετά την επιβεβαίωση από τον Αμερικανό υπουργό Άμυνας της βύθισης από υποβρύχιο του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ ενός ιρανικού πολεμικού πλοίου στα ανοικτά της Σρι Λάνκα

Σύνταξη
Mετά το «Better Call Saul» ο Τζον Κρίστιαν Λαβ δεν γνώρισε τη χολιγουντιανή δόξα – Σήμερα, δουλεύει στην Amazon
«Παραδίδω χαμόγελα!» 04.03.26

Mετά το «Better Call Saul» ο Τζον Κρίστιαν Λαβ δεν γνώρισε τη χολιγουντιανή δόξα – Σήμερα, δουλεύει στην Amazon

Ο Τζον Κρίστιαν Λαβ, ηθοποιός της σειράς «Better Call Saul» δημοσίευσε ένα post στο Reddit που έγινε viral, στο οποίο περιγράφει τα νέα του επαγγελματικά βήματα μακριά από τη βιομηχανία του θεάματος.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κατς: Ο αρχικός σχεδιασμός του Ισραήλ προέβλεπε ότι θα έπληττε το Ιράν στα μέσα του έτους
Κόσμος 04.03.26

Κατς: Ο αρχικός σχεδιασμός του Ισραήλ προέβλεπε ότι θα έπληττε το Ιράν στα μέσα του έτους

«Προβλεπόταν μια επιχείρηση, για τα μέσα του έτους, με τους ίδιους στόχους», είπε ο Κατς, σύμφωνα με το γραφείο του, σε ομιλία ενώπιον στελεχών της υπηρεσίας στρατιωτικών πληροφοριών.

Σύνταξη
Ουγγαρία: Στη Μόσχα ο υπουργός Εξωτερικών για ενεργειακές συνομιλίες με τον Πούτιν
Ενεργειακή κρίση 04.03.26

Ουγγαρία: Στη Μόσχα ο υπουργός Εξωτερικών για ενεργειακές συνομιλίες με τον Πούτιν

Εν μέσω διαμάχης για τον αγωγό που μεταφέρει πετρέλαιο μέσω Ουκρανίας, ο Σιγιάρτο συναντήθηκε με τον Πούτιν. Στόχος του, η Ουγγαρία να εξασφαλίσει εγγυήσεις για τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου και αερίου.

Σύνταξη
Κατανοώντας την ελληνική και ευρωπαϊκή διαφθορά
Ευρωπαϊκή Εισαγγελία 04.03.26

Κατανοώντας την ελληνική και ευρωπαϊκή διαφθορά

Μια προσεκτική ανάγνωση της ετήσιας έκθεσης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, αποκαλύπτει ότι η διαφθορά ενδημεί εντός κι εκτός των συνόρων της χώρας.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Τεχεράνη: Πυροδότησε η σειρά της Apple TV την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή; Η Αθήνα, η αυτοκτονία, η προφητεία, η υποψία
Σενάρια και αλήθειες 04.03.26

Τεχεράνη: Πυροδότησε η σειρά της Apple TV την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή; Η Αθήνα, η αυτοκτονία, η προφητεία, η υποψία

Κάπου ανάμεσα στην αυτοχειρία της Ντάνα Έντεν στην Αθήνα και της εξόντωσης του Χαμενεΐ στην Τεχεράνη, η ισραηλινή σειρά που καθήλωσε τον πλανήτη μοιάζει ως ανατριχιαστικό προσχέδιο μιας παγκόσμιας ανάφλεξης -αν δεν την προκάλεσε

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
ΗΠΑ: Μυστικοί πράκτορες του Ιράν, ανοικτοί στο ενδεχόμενο συνομιλιών με τη CIA για τον τερματισμό του πολέμου
Μέση Ανατολή 04.03.26

ΗΠΑ: Μυστικοί πράκτορες του Ιράν, ανοικτοί στο ενδεχόμενο συνομιλιών με τη CIA για τον τερματισμό του πολέμου

Όπως γράφουν οι New York Times, μυστικοί πράκτορες από το υπουργείο Πληροφοριών του Ιράν εμφανίστηκαν ανοικτοί στην Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών των ΗΠΑ, προκειμένου να εμπλακούν σε συνομιλίες - Διαψεύδει το Ιράν

Σύνταξη
Αχαρνές: Συμμορία ανηλίκων έβαζε εμπόδια στον δρόμο και λήστευε οδηγούς – Εννέα συλλήψεις
Αχαρνές 04.03.26

Συμμορία ανηλίκων έβαζε εμπόδια στον δρόμο και λήστευε οδηγούς - Εννέα συλλήψεις

Από την αστυνομική έρευνα εξιχνιάστηκαν 23 περιπτώσεις ληστειών και 12 κλοπές - Εκτός από τους 9 συλληφθέντες αναζητούνται άλλα 5 μέλη της συμμορίας που είχε γίνει φόβος και τρόμος των οδηγών σε οικισμό στις Αχαρνές

Σύνταξη
Η Θέλτα, η Μαντόνα και μια φανέλα του 1990
On Field 04.03.26

Η Θέλτα, η Μαντόνα και μια φανέλα του 1990

Η ομάδα του Βίγκο ζήτησε από την Αμερικανίδα pop star να επιστρέψει μια φανέλα της Θέλτα, που φόρεσε σε συναυλία στο Μπαλαΐδος, πριν από 36 χρόνια

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Βγήκε από τη ΜΕΘ το 5 μηνών βρέφος από τη Ζάκυνθο που είχε προσβληθεί από μηνιγγίτιδα
Ελλάδα 04.03.26

Βγήκε από τη ΜΕΘ το 5 μηνών βρέφος από τη Ζάκυνθο που είχε προσβληθεί από μηνιγγίτιδα

Σε ανάρτησή του στα social media ο διευθυντής της ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών, δημοσίευσε μία φωτογραφία σημειώνοντας πως η σημερινή είναι «μια όμορφη μέρα για την εντατική μας».

Σύνταξη
