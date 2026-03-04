Παναθηναϊκός: Προπονήθηκε ο Λεσόρ και φορτσάρει για την επιστροφή του
Πλησιάζει η μεγάλη ώρα της επιστροφής του Ματίας Λεσόρ στην αγωνιστική δράση, αφού ο Γάλλος σέντερ προπονήθηκε κανονικά την Τετάρτη.
Έφτασε η ώρα της μεγάλης επιστροφής του Ματίας Λεσόρ στη δράση με τον Παναθηναϊκό. Ο Γάλλος σέντερ προπονήθηκε κανονικά στην προπόνηση της Τετάρτης μαζί με την υπόλοιπη ομάδα, δύο μέρες πριν το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.
Έτσι, ο 30χρονος ψηλός τέθηκε κανονικά στη διάθεση του Εργκίν Αταμάν, την ώρα που αντιθέτως, εκτός προγράμματος έμειναν οι Ρισόν Χολμς και Αλέξανδρος Σαμοντούροβ. Ο πρώτος ταλαιπωρείται από ιγμορίτιδα και δεν κατάφερε να προπονηθεί, ενώ ο Έλληνας φόργουορντ έχει μια φλεγμονή στο δεξί πόδι.
Υπενθυμίζεται ότι ο Λεσόρ είναι ιατρικά πλήρως έτοιμος για να πατήσει και πάλι παρκέ με την πράσινη φανέλα, έχοντας πάρει και τη σχετική έγκριση από τον γιατρό που τον χειρούργησε. Ωστόσο, ακόμη είναι άγνωστο το πότε τελικά ο Αταμάν θα επιλέξει να τον χρησιμοποιήσει.
Σημειώνεται ότι η τελευταία του συμμετοχή καταγράφηκε στο φάιναλ φορ της περσινής σεζόν, ενώ είχε τραυματιστεί στο ματς με την Μπασκόνια, τον Δεκέμβρη του 2024.
