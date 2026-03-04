Λεσόρ: Το πλάνο επιστροφής για τον Γάλλο σέντερ - Πότε θα μπορούσε να αγωνιστεί

Ο Ματίας Λεσόρ ετοιμάζεται να γυρίσει στην αγωνιστική δράση σύμφωνα με τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού, ωστόσο αυτό δεν θα γίνει στο ντέρμπι «αιωνίων» της Euroleague με αντίπαλο τον Ολυμπιακό, αλλά σε κάποιο από τα δύο ερχόμενα ματς της Stoiximan GBL.

Ο Εργκίν Αταμάν είχε δηλώσει την προηγούμενη εβδομάδα πως η επιστροφή του Γάλλου πλησιάζει: «Ο Ματίας είναι έτοιμος να παίξει, αλλά είναι τιμωρημένος για ένα παιχνίδι (σ.σ. για όσα έγιναν μετά το τέλος του ματς με τη Φενέρ).

Τα δεδομένα με τον Λεσόρ και η επιστροφή στη δράση

Ο Παναθηναϊκός παίζει την ερχόμενη αγωνιστική με τον Ηρακλή στις 8 Μαρτίου στη Θεσσαλονίκη και έπειτα με την ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ στις 15/3.

Η λογική λέει πως αν ο Λεσόρ ενσωματωθεί στις προπονήσεις άμεσα, τότε θα κάνει το ντεμπούτο του σε ένα από τα δύο παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος, με το ιατρικό επιτελείο των πράσινων να είναι εξαιρετικά προσεκτικό, θέλοντας να βάλουν όσο το δυνατόν πιο ομαλά τον παίκτη στη δράση.

Σε κάθε περίπτωση, ο Λεσόρ φαίνεται να αφήνει πίσω του την τεράστια περιπέτεια της υγείας του που ουσιαστικά τον έχει αφήσει 14 μήνες εκτός αγωνιστικής δράσης (σ.σ. από τον Δεκέμβριο του 2024) και το προσεχές διάστημα θα διευκρινιστεί απόλυτα η επιστροφή του στα παρκέ και την αγωνιστική δράση.

Υπενθυμίζουμε πως είχε υποστεί κάταγμα περόνης στο ματς της regular season την περυσινή χρονιά ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την Μπασκόνια στις 19 Δεκεμβρίου του 2024.