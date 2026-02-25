sports betsson
Αταμάν: «Έτοιμος να παίξει ο Λεσόρ»
Ο Εργκίν Αταμάν μίλησε για την κατάσταση του Λεσόρ, αλλά και για το παιχνίδι που ακολουθεί με την Παρί για την Euroleague (26/2).

Ο Εργκίν Αταμάν παραχώρησε δηλώσεις στους εκπροσώπους του Τύπου, ενόψει της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με την Παρί (26/2, 21:45).

Ο Τούρκος τεχνικός μίλησε επίσης για τον Λεσόρ, τονίζοντας ότι ο Γάλλος σέντερ είναι έτοιμος να αγωνιστεί, μόλις εκτίσει την τιμωρία του ενός παιχνιδιού που του έχει επιβληθεί και ολοκληρωθούν οι υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων.

Αναλυτικά όσα είπε ο Αταμάν

«Η Παρί είναι πολύ διαφορετική ομάδα από αυτές που παίξαμε στο Κύπελλο και στα προηγούμενα ματς της EuroLeague. Θα είναι πολύ σημαντικό παιχνίδι για εμάς να εστιάσουμε στην άμυνα στο τρανζίσιον και να μην κάνουμε λάθη στην επίθεση, να μοιράσουμε την μπάλα.

Το μομέντουμ αλλάζει στο ξεκίνημα του Κυπέλλου, γιατί όλοι κατάλαβαν ότι έφτασε ο πρώτος στόχος της σεζόν και τώρα είμαστε στο τελευταίο κομμάτι της EuroLeague. Όλοι πρέπει να είναι συγκεντρωμένοι σε όλα τα παιχνίδια. Τώρα υπάρχουν περισσότερα παιχνίδια στη EuroLeague. Μπορεί να είμαστε στην πρώτη τετράδα, μπορεί και εκτός πλέι οφ. Είμαι σίγουρος ότι όλοι οι παίκτες παίρνουν σοβαρά τις περιστάσεις.

Ο Ματίας είναι έτοιμος να παίξει, αλλά έχει τιμωρία ενός παιχνιδιού και περιμένουμε την επανέναρξη μετά τις εθνικές ομάδες. Ελπίζω να ξεκινήσει να παίζει κανονικά παιχνίδια με την ομάδα και να κάνει κανονικές προπονήσεις.

Ο Χέιζ-Ντέιβις είναι έμπειρος παίκτης, δεν είναι δύσκολο να καταλάβει την στρατηγική. Για να είναι 100% χρειάζεται περισσότερο χρόνο. Την επόμενη εβδομάδα θα είναι εντελώς έτοιμος», κατέληξε ο Αταμάν.

Business
ATLANTIC SEE LNG: Στο ραντάρ και FRSU και μονάδες αερίου

ATLANTIC SEE LNG: Στο ραντάρ και FRSU και μονάδες αερίου

Ενέργεια
Παπασταύρου: Τι συζήτησε με Burgum και Wright – Η ενέργεια είναι δύναμη

Παπασταύρου: Τι συζήτησε με Burgum και Wright – Η ενέργεια είναι δύναμη

inWellness
inTown
«Push Up»: Μια παράσταση καθρέφτης του εργασιακού κόσμου – Ποιος θα πατήσει «επί πτωμάτων»;
inTickets 25.02.26

«Push Up»: Μια παράσταση καθρέφτης του εργασιακού κόσμου - Ποιος θα πατήσει «επί πτωμάτων»;

Με χιούμορ, ένταση και συνεχείς ανατροπές, η παράσταση «Push Up» βυθίζεται στα άδυτα μιας πολυεθνικής, όπου η προσωπική και επαγγελματική ανέλιξη μετατρέπεται σε αγώνα επιβίωσης.

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Έτοιμος να επιστρέψει στη δράση ο Τζόζεφ
Euroleague 25.02.26

Ολυμπιακός: Έτοιμος να επιστρέψει στη δράση ο Τζόζεφ

Ο Κόρι Τζόζεφ ετοιμάζεται για την επιστροφή του στα παρκέ κόντρα στη Ζαλγκίρις και ο Αμερικανός μίλησε στην ιστοσελίδα της ΚΑΕ Ολυμπιακός για την κατάστασή του, δηλώνοντας πως νιώθει ακόμη καλύτερα απ’ ότι πριν τραυματιστεί.

Σύνταξη
«Αξιολύπητος ζηλιάρης»: Απίθανο ξέσπασμα του Λάρκιν για τα σχόλια του Κουτλουάι για τον τραυματισμό του (pics)
Euroleague 25.02.26

«Αξιολύπητος ζηλιάρης»: Απίθανο ξέσπασμα του Λάρκιν για τα σχόλια του Κουτλουάι για τον τραυματισμό του (pics)

Με μια σειρά αναρτήσεών του στο X, ο σταρ της Αναντολού Εφές, Σέιν Λάρκιν, απάντησε σε όσα είπε για τον τραυματισμό του ο Ιμπραήμ Κουτλουάι, εξαπολύοντας μια απίθανη προσωπική επίθεση εναντίον του Τούρκου παλαίμαχου άσου.

Σύνταξη
Με απουσίες και στόχο την επιστροφή στις νίκες κόντρα στη Ζαλγκίρις ο Ολυμπιακός
Euroleague 25.02.26

Με απουσίες και στόχο την επιστροφή στις νίκες κόντρα στη Ζαλγκίρις ο Ολυμπιακός

Χωρίς Μιλουτίνοφ και Βεζένκοφ αλλά με στόχο τη νίκη που θα τον εδραιώσει περισσότερο στην τετράδα της Euroleague, αντιμετωπίζει ο Ολυμπιακός τη Ζαλγκίρις στο Κάουνας, το βράδυ της Τετάρτης.

Σύνταξη
Μόρις: «Ίσως έχουμε το πιο βαθύ ρόστερ στην Euroleague από άποψη ταλέντου»
Euroleague 24.02.26

Μόρις: «Ίσως έχουμε το πιο βαθύ ρόστερ στην Euroleague από άποψη ταλέντου»

Ο Μόντε Μόρις στάθηκε στις απουσίες των Σάσα Βεζένκοφ και Νίκολα Μιλουτίνοφ αλλά και στο βάθος του «ερυθρόλευκου» ρόστερ ενόψει του αγώνα του Ολυμπιακού με την Ζαλγκίρις Κάουνας (25/5).

Σύνταξη
Μπαρτζώκας: «Ψυχολογικά δεν είμαστε στα καλύτερα μας» – Τι είπε για Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ
Euroleague 24.02.26

Μπαρτζώκας: «Ψυχολογικά δεν είμαστε στα καλύτερα μας» – Τι είπε για Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε για την ήττα από τον Παναθηναϊκό στον τελικό Κυπέλλου, την ψυχολογία της ομάδας και την αναμέτρηση με τη Ζαλγκίρις – Τι είπε για τους τραυματίες

Σύνταξη
«Στον… αέρα ο Χεζόνια στη Ρεάλ Μαδρίτης – Έχει πρόβλημα με τον Σκαριόλο»
Euroleague 24.02.26

«Στον… αέρα ο Χεζόνια στη Ρεάλ Μαδρίτης – Έχει πρόβλημα με τον Σκαριόλο»

Ο Μάριο Χεζόνια φέρεται να μην έχει καλές σχέσεις με τον Σκαριόλο στη Ρεάλ Μαδρίτης και όλα είναι ανοιχτά για το μέλλον του – Ποια ομάδα φέρεται να έχει ασχοληθεί ήδη με την περίπτωση του.

Σύνταξη
Πολονάρα: «Όταν μου είπαν ότι έχω λευχαιμία, σκέφτηκα να αυτοκτονήσω – Η γυναίκα μου με κράτησε στη ζωή»
Euroleague 21.02.26

Πολονάρα: «Όταν μου είπαν ότι έχω λευχαιμία, σκέφτηκα να αυτοκτονήσω – Η γυναίκα μου με κράτησε στη ζωή»

Συγκινεί ο Ακίλε Πολονάρα, καθώς αποκάλυψε ότι σκέφτηκε να αυτοκτονήσει μόλις έμαθε ότι έχει λευχαιμία και τόνισε ότι η γυναίκα του τον κράτησε στη ζωή.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ζάκυνθος: Τι απαντά η παιδίατρος του νοσοκομείου για το βρέφος με τη μηνιγγίτιδα – «Είναι δύσκολο» λέει η μητέρα του
Ελλάδα 25.02.26

Ζάκυνθος: Τι απαντά η παιδίατρος του νοσοκομείου για το βρέφος με τη μηνιγγίτιδα – «Είναι δύσκολο» λέει η μητέρα του

«Προσπαθούν να καλύψουν την ανεπάρκεια του συστήματος. Έχει τύχει η άλλη μου συνάδελφος να έχει πάρει αναρρωτική 1,5-2 μήνες και να έχω μείνει μόνη μου, να μην μου φέρνουν κανέναν».

Σύνταξη
Τέμπη: Συνδρομή από το εξωτερικό για τις εκταφές προανήγγειλε ο Γ. Φλωρίδης – Τα βήματα που θα απαιτηθούν
Μετά την κατακραυγή 25.02.26

Συνδρομή από το εξωτερικό για τις εκταφές προανήγγειλε ο Γ. Φλωρίδης - Τα βήματα που θα απαιτηθούν

Με την αγανάκτηση των συγγενών των θυμάτων να ξεχειλίζει, λίγα 24ωρα πριν τη θλιβερή επέτειο της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη, ο Γιώργος Φλωρίδης παρουσίασε τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την εξέταση των αιτημάτων εκταφής και τοξικολογικών ελέγχων.

Σύνταξη
«Είχαν τη δημοκρατικότητα της τσίχλας» – Τα βιβλία τσέπης εξαφανίζονται από το κάδρο της σύγχρονης ζωής
Λαϊκά μυθιστορήματα 25.02.26

«Είχαν τη δημοκρατικότητα της τσίχλας» - Τα βιβλία τσέπης εξαφανίζονται από το κάδρο της σύγχρονης ζωής

«Τα βιβλία σε χαρτόδετη έκδοση που πωλούνται στα σούπερ μάρκετ σταδιακά εξαφανίζονται σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες, το τελευταίο σημάδι μιας συνεχιζόμενης αλλαγής στον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι επιλέγουν να διαβάζουν» σχολιάζει ο David Smith στον Guardian.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Ποδαρικό» με φορο-έσοδα 6 δισ. έκανε το 2026 – Διατηρούν τη δυναμική τους τα έσοδα από ΦΠΑ
Έμμεσοι φόροι 25.02.26

«Ποδαρικό» με φορο-έσοδα 6 δισ. έκανε το 2026 – Διατηρούν τη δυναμική τους τα έσοδα από ΦΠΑ

«Ζεστό» χρήμα εισρέει στα κρατικά ταμεία από την είσπραξη του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ). Αυξημένα τα έσοδα έναντι στόχου κατά 257 εκατ. ευρώ. Υστέρηση 1,709 δισ. στις δαπάνες.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Νέοι εργαζόμενοι: Γιατί οι ηγετικοί ρόλοι δεν δελεάζουν πια – Το τρίπτυχο της επαγγελματικής επιτυχίας σήμερα
Νέες προκλήσεις 25.02.26

Γιατί οι ηγετικοί ρόλοι δεν δελεάζουν πια τους νέους - Το τρίπτυχο της επαγγελματικής επιτυχίας σήμερα

Η διαφορετική οπτική που έχουν οι εργαζόμενοι νεώτερων γενιών οδηγεί τις επιχειρήσεις σε δομικές αλλαγές - Η προτίμηση στην εξειδίκευση και η πρόκληση της έλλειψης στελεχών

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ανεβάζει ντεσιμπέλ ο Ασλανίδης: Εγκάθετος ο Φλωρίδης, Νο1 εγκληματίας ο Καραμανλής
Ελλάδα 25.02.26

Ανεβάζει ντεσιμπέλ ο Ασλανίδης: Εγκάθετος ο Φλωρίδης, Νο1 εγκληματίας ο Καραμανλής

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, Παύλος Ασλανίδης, εξαπολύει σφοδρή επίθεση στον υπουργό Δικαιοσύνης και τον πρώην υπουργό Μεταφορών και αναμένει μεγάλες κινητοποιήσεις ανήμερα της «μαύρης» επετείου της 28ης Φεβρουαρίου.

Σύνταξη
Η Ρωσία μπορεί να συνεχίσει τον πόλεμο με την Ουκρανία για όλο το 2026, σύμφωνα με στρατιωτικό think tank
Πέμπτος χρόνος 25.02.26

Η Ρωσία μπορεί να συνεχίσει τον πόλεμο με την Ουκρανία για όλο το 2026, σύμφωνα με στρατιωτικό think tank

Σύμφωνα με ανάλυση, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η ικανότητα της Μόσχας να συνεχίσει τον πόλεμο για πέμπτο έτος έχει μειωθεί

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Από τη σκηνή στη μεγάλη οθόνη: Τον Μάιο κυκλοφορεί το νέο ντοκιμαντέρ των Iron Maiden
Fear of the Dark 25.02.26

Από τη σκηνή στη μεγάλη οθόνη: Τον Μάιο κυκλοφορεί το νέο ντοκιμαντέρ των Iron Maiden

Τον Μάιο συμπληρώνονται 50 χρόνια από τότε που οι Iron Maiden έδωσαν το πρώτο τους live και ετοιμάζονται να το γιορτάσουν με την κυκλοφορία ενός νέου ντοκιμαντέρ, με τίτλο Burning Ambition.

Σύνταξη
Η ατάκα για τον Ρέτσο που τα λέει όλα
On Field 25.02.26

Η ατάκα για τον Ρέτσο που τα λέει όλα

Ο αρχηγός του Ολυμπιακού έκανε τεράστια εμφάνιση και στο Λεβερκούζεν και δικαίως αποθεώθηκε από τους Γερμανούς μετά το τέλος του αγώνα

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Μαρκογιαννάκη: Η κυβέρνηση αντιλαμβάνεται τη λειτουργία του κράτους ως λάφυρο στα χέρια κάπο
Πολιτική Γραμματεία 25.02.26

Μαρκογιαννάκη: Η κυβέρνηση αντιλαμβάνεται τη λειτουργία του κράτους ως λάφυρο στα χέρια κάποιων και όχι δίπλα στον πολίτη

«Είναι μία εγκληματική οργάνωση, η οποία έκλεβε τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις πάνω στις πλάτες των αγροτών και των κτηνοτρόφων», τόνισε η Όλγα Μαρκογιαννάκη για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
Ζελένσκι: Επιβεβαίωση για συνομιλίες με ΗΠΑ πριν από την τριμερή συνάντηση με Ρωσία – Νέα επίθεση Όρμπαν
Οι τελευταίες εξελίξεις 25.02.26

Επιβεβαίωση Ζελένσκι για συνομιλίες με ΗΠΑ πριν από την τριμερή συνάντηση με Ρωσία - Νέα επίθεση Όρμπαν

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι θα υπάρξουν συνομιλίες ανάμεσα σε Ουκρανία και ΗΠΑ στη Γενεύη - Ο Ούγγρος ακροδεξιός πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν επιτέθηκε σε Κίεβο, ΕΕ και ουγγρική αντιπολίτευση

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
