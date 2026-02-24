Ο Γιαννακόπουλος και το μήνυμα στους παίκτες του Παναθηναϊκού

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έκανε story στο Instagram μέσω του οποίου έστειλε το δικό του μήνυμα στους παίκτες του Παναθηναϊκού, μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας στον τελικό επί του Ολυμπιακού.

Συγκεκριμένα, ο ιδιοκτήτης του «τριφυλλιού» ανέφερε για τον Ναν:

«Η ώρα του Ναν που δεν θα έχετε ξαναδεί έρχεται… GOAT».

Για τον Μήτογλου: «Ο Μήτογλου έχει αρχίσει και ρουθουνίζει…».

Για τον Λεσόρ: «Ο Λεσόρ έρχεται κ@@@μένος».

Για τον Χουάντσο: «Ο Χουάντσο δουλεύει πάντα στην εποχή του».

Για τον Γκραντ: «Ο Γκραντ είναι Α.Ι.».

Για τον Όσμαν: «Όποτε θέλει κάνει πλάκα σε όποιον θέλει».

Για τον Χέιζ-Ντέιβις: «Ο Χέιζ ξέρει εκείνος κι εγώ».

Για τον Σλούκα: «Η καρδιά της ομάδας είναι αυτός ο Κύριος με Κ κεφαλαίο».

Για τους υπόλοιπους: «Όλοι οι υπόλοιποι είναι ήδη πιο έτοιμοι από ποτέ».

Δείτε το μήνυμα που έστειλε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος: