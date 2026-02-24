Ο Γιαννακόπουλος και το μήνυμα στους παίκτες του Παναθηναϊκού
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έστειλε μήνυμα μέσω Instagram σε αρκετούς παίκτες του Παναθηναϊκού
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έκανε story στο Instagram μέσω του οποίου έστειλε το δικό του μήνυμα στους παίκτες του Παναθηναϊκού, μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας στον τελικό επί του Ολυμπιακού.
Συγκεκριμένα, ο ιδιοκτήτης του «τριφυλλιού» ανέφερε για τον Ναν:
«Η ώρα του Ναν που δεν θα έχετε ξαναδεί έρχεται… GOAT».
Για τον Μήτογλου: «Ο Μήτογλου έχει αρχίσει και ρουθουνίζει…».
Για τον Λεσόρ: «Ο Λεσόρ έρχεται κ@@@μένος».
Για τον Χουάντσο: «Ο Χουάντσο δουλεύει πάντα στην εποχή του».
Για τον Γκραντ: «Ο Γκραντ είναι Α.Ι.».
Για τον Όσμαν: «Όποτε θέλει κάνει πλάκα σε όποιον θέλει».
Για τον Χέιζ-Ντέιβις: «Ο Χέιζ ξέρει εκείνος κι εγώ».
Για τον Σλούκα: «Η καρδιά της ομάδας είναι αυτός ο Κύριος με Κ κεφαλαίο».
Για τους υπόλοιπους: «Όλοι οι υπόλοιποι είναι ήδη πιο έτοιμοι από ποτέ».
Δείτε το μήνυμα που έστειλε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος:
- Παναθηναϊκός: Επαγγελματικό συμβόλαιο στον 18χρονο μεσοεπιθετικό Κάουα
- Λεβερκούζεν: Η πόλη του Σταυρού & της Μπάγερ
- Τι αποκάλυψε ο Λαπόρτα για το συμβόλαιο του Μέσι πριν φύγει από τη Μπαρτσελόνα
- Το ιδιαίτερο στατιστικό του Γιόβιτς με την ΑΕΚ
- «Διπλό» των Σπερς στο Ντιτρόιτ – Τα αποτελέσματα του ΝΒΑ
- Ο Γιαννακόπουλος και το μήνυμα στους παίκτες του Παναθηναϊκού
- «Fake news»: Η ανάρτηση του Φρανσίσκο για τα σενάρια περί συμφωνίας με την Μπαρτσελόνα (pic)
- «Στον… αέρα ο Χεζόνια στη Ρεάλ Μαδρίτης – Έχει πρόβλημα με τον Σκαριόλο»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις