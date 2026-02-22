Γιαννακόπουλος: Η πρώτη αντίδραση μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος πανηγύρισε με τον δικό του τρόπο την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας από τον Παναθηναϊκό.
Ο Παναθηναϊκός επικράτησε του Ολυμπιακού στον τελικό του Allwyn Final 8 και κατέκτησε το 22ο Κύπελλο της ιστορίας του και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έκανε την πρώτη του ανάρτηση για τη μεγάλη επιτυχία των πράσινων.
Συγκεκριμένα, ο μεγαλομέτοχος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός πανηγύρισε με τον δικό του τρόπο, ανεβάζοντας σχετικό story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.
Ο Γιαννακόπουλος ανέβασε μία πανηγυρική φώτο με όλους τους παίκτες και τον Εργκίν Αταμάν, την οποία συνόδευσε με το τραγούδι «aman aman» της Linet, μια προφανής αναφορά στον Τούρκο προπονητή του τριφυλλιού.
Δείτε την ανάρτηση που έκανε ο Γιαννακόπουλος:
Γιαννακόπουλος: Η πρώτη αντίδραση μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου
