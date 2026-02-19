Αταμάν: «Θα προσφέρει πολλά ο Χέιζ-Ντέιβις»
Ο Εργκίν Αταμάν μίλησε για τη νίκη του Παναθηναϊκού επί του Ηρακλή, για τον τελικό με τον Ολυμπιακό, αλλά και για τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις.
Ο Παναθηναϊκός κατέβαλε την αντίσταση του Ηρακλή και προκρίθηκε στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος, με τον Εργκίν Αταμάν να τονίζει πως η ομάδα του έπαιξε πολύ καλά.
Παράλληλα, ο Τούρκος τεχνικός στάθηκε στο επόμενο ματς με αντίπαλο τον Ολυμπιακό, ενώ σχολίασε και την παρουσία του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, ο οποίος πραγματοποίησε τη δεύτερη συμμετοχή του με τη φανέλα των Πράσινων.
Οι δηλώσεις που έκανε ο Εργκίν Αταμάν:
«Παίξαμε πολύ καλά. Παίξαμε εξαιρετική άμυνα. Επιθετικά μοιράσαμε την μπάλα και πήραμε μία καθαρή νίκη».
Για τον τελικό: «Είπα ότι υπάρχει μόνο ένα Κύπελλο και δύο μεγάλες ομάδες. Θα είναι ένα ντέρμπι που θα αποφασίσει τον νικητή. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερό μας για να φέρουμε το Κύπελλο στους οπαδούς μας. Θα αντιμετωπίσουμε μία πολύ καλή και μεγάλη ομάδα, τον Ολυμπιακό. Θα είναι ωραίο ματς. Ελπίζω να παίξουμε καλά και να κερδίσουμε το τρόπαιο».
Για τον Χέιζ-Ντέιβις: «Σε αυτά τα δύο ματς έδειξε την ποιότητά του. Είναι έμπειρος και έξυπνος παίκτης. Προσαρμόστηκε στην ομάδα. Οι παίκτες τον ξέρουν καλά. Όλοι σέβονται τους άλλους. Θα είναι καλύτερος. Έκανε μία προπόνηση και έπαιξε δύο ματς. Θα προσφέρει πολλά».
