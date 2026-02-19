Ηρακλής – Παναθηναϊκός 61-91: «Σφράγισε» το ραντεβού στον τελικό με τον Ολυμπιακό

Ο Παναθηναϊκός μπήκε δυνατά στον ημιτελικό της Πέμπτης, με έναν και μόνο στόχο, να προκριθεί στον τελικό του Κυπέλλου. Και αυτό ακριβώς έκανε. Επικράτησε εύκολα του Ηρακλή με 61-91 και πλέον όλα τα βλέμματα στραμμένα στο ματς του Σαββάτου.

Οι Πράσινοι μπήκαν δυνατά στο παιχνίδι, ξεκινώντας με σερί 17-2 και τον Ηρακλή να μην έχει καμία απάντηση ούτε σε άμυνα, ούτε σε επίθεση. Η ομάδα του Ζόραν Λούκιτς κατάφερε να μειώσει στους 9 (19-28) στα μέσα του δευτέρου δεκαλέπτου, με τους Τζοσάια Στρόνγκ και Τζον Σύλλας να ευστοχούν σε συνεχόμενα τρίποντα.

Δεν πρόλαβαν να χαρούν βέβαια, καθώς μετά από τάιμ άουτ του Εργκίν Αταμάν, ο Ντίνος Μήτογλου πέτυχε 7 αναπάντητους πόντους, ανέβασε την διαφορά ξανά στους 16 και από εκεί και πέρα, ο Παναθηναϊκός δεν κοίταξε ποτέ πίσω. Πήγε στα αποδυτήρια με προβάδισμα 20 πόντων (26-46).

Στο τρίτο δεκάλεπτο, οι Πράσινοι δεν άλλαξαν το πλάνο τους, η διαφορά άνοιξε ακόμη περισσότερο, με τους Κώστα Σλούκα και Ρισόν Χολμς να παίρνουνε μπρος και να βάζουνε και αυτοί την υπογραφή τους στον ημιτελικό. Η καλύτερη περίοδος του Παναθηναϊκού όσον αφορά το σκοράρισμα, με 27 πόντους και το σκορ να γίνεται 46-73.

Οι ρυθμοί έπεσαν στην τέταρτη περίοδο, 33 συνολικά πόντοι από τις δύο ομάδες και με 30 πόντους διαφορά, ο Παναθηναϊκός θα υπερασπιστεί τον τίτλο το Σάββατο (21/2), απέναντι στον ανώτερο φέτος Ολυμπιακό.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 7-22, 26-46, 46-73, 61-91

ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ (Αταμάν): Σορτς 13 (5/9 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα), Καλαϊτζάκης 7 (1), Χολμς 8 (4/6 δίποντα, 4 ριμπάουντ), Σλούκας 7 (2 τρίποντα, 7 ασίστ, 3 κλεψίματα), Χέιζ-Ντέιβις 9 (2/2 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 5/6 βολές, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Ρογκαβόπουλος 11 (4/6 δίποντα, 1/2 τρίποντα), Σαμοντούροβ 5 (1), Γκραντ 2, Ναν 7 (2/6 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 3 ασίστ, 3 κλεψίματα), Τολιόπουλος 9 (3/5 τρίποντα), Ερνανγκόμεθ 3 (1 τρίποντο, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Μήτογλου 10 (1)

ΗΡΑΚΛΗΣ (Λούκιτς): Φάντερμπερκ 2 (1/7 σουτ, 6 ριμπάουντ), Στρονγκ 11 (4/4 δίποντα, 1/3 τρίποντα), Ντάρκο-Κέλι 10 (2), Σμιθ 14 (5/9 δίποντα, 10 ριμπάουντ), Τσιακμάς, Μωραΐτης 10 (2 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Γουέρ 6 (4 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Καμπουρίδης 2, Χρηστίδης, Σύλλας 6 (2)