Ολυμπιακός: Κάταγμα ο Μιλουτίνοφ – Χάνει τον τελικό

Ο Ολυμπιακός ξεπέρασε το εμπόδιο του Αμαρουσίου και προκρίθηκε στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος όπου περιμένει να μάθει το αντίπαλό του. Τα προβλήματα δεν έλλειψαν ξανά για τον Γιώργο Μπαρτζώκα ο οποίος είδε τον Νίκολα Μιλουτίνοφ να αποχωρεί τραυματίας από την αναμέτρηση έχοντας χτυπήσει στον αντίχειρα του δεξιού χεριού του.

Ο Σέρβος σέντερ υποβλήθηκε στις απαραίτητες εξετάσεις, μετά το τέλος του αγώνα, οι οποίες έδειξαν πως έχει υποστεί κάταγμα στο εν λόγω δάχτυλο. Η σοβαρότητα του τραυματισμού προφανώς αναμένεται να αφήσει εκτός τελικού τον έμπειρο ψηλό ο οποίος θα ξεκινήσει άμεσα θεραπείες για να επιστρέψει το συντομότερο δυνατόν.

«Έχουμε προπόνηση αύριο. Ο Τζόουνς έχει τενοντίτιδα, που καταπολεμάται με θεραπεία, ενδυνάμωση και χάπια. Ελπίζουμε ότι στην προπόνηση θα είναι διαθέσιμος, γιατί έχουμε τώρα και το πρόβλημα με τον Μιλουτίνοφ. Πολλές φορές κάνουμε σενάρια για το ποιοι παίκτες θα παίξουν και έρχεται η ζωή και τα ανατρέπει. Δεν μπορείς να προετοιμάσεις στο μυαλό σου ποιοι θα είναι οι ξένοι», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Γιώργος Μπαρτζώκας στη συνέντευξη Τύπου μετά το παιχνίδι με το Μαρούσι.

Με τον Μιλουτίνοφ εκτός τελικού, τα βλέμματα όλων πέφτουν πάνω στον Ταϊρίκ Τζόουνς. Ο Αμερικανός , ο οποίος τραυματίστηκε στον προημιτελικό με την ΑΕΚ, είναι εξαιρετικά αμφίβολος για τον τελικό. Εάν δεν καταφέρει να αγωνιστεί, ο Ολυμπιακός θα παραταχθεί με ένα μόνο σέντερ: Με τον Ντόντα Χολ.

Σε αυτή την περίπτωση θα χρησιμοποιηθεί για αρκετά λεπτά στο «5» και ο Αλεκ Πίτερς.