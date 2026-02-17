Σάκοτα: «Δεν είμαι αισιόδοξος ότι θα κλείσει η ψαλίδα από Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό»

Στη συνέντευξη Τύπου μετά το ματς με τον Ολυμπιακό ο Ντράγκαν Σάκοτα εξέφρασε το παράπονό του για την στήριξη του κόσμου της ΑΕΚ στα εντός έδρας ματς ενώ αναφέρθηκε και στην απόσταση που υπάρχει από τους «αιώνιους».

Όσα είπε ο Σάκοτα

«Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, κέρδισε δίκαια. Οι απουσίες μάς επηρέασαν, αλλά και πλήρεις να ήμασταν ο Ολυμπιακός θα ήταν φαβορί. Παίξαμε χωρίς ούτε έναν κλασικό πλέι μέικερ και το πληρώσαμε ακριβά ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, που δεν μπορούσαμε να προσαρμοστούμε. Κρατούσαμε πολύ την μπάλα στα χέρια μας, θέλαμε να δίνουμε πιο γρήγορα την μπάλα, αλλά δεν είναι εύκολο να γίνει από παίκτες που έχουν συνηθίσει σε άλλο ρόλο. Στο δεύτερο ημίχρονο βελτιωθήκαμε, αλλά όχι αρκετά για να καταφέρουμε κάτι παραπάνω. Η αντίδραση και η προσπάθεια να παίξουμε διαφορετικά στο δεύτερο ημίχρονο, όπως και η άμυνα με αλλαγές, μάς βοήθησαν αρκετά. Συγχαρητήρια στα παιδιά, γιατί μετά την πρώτη διακοπή για τις εθνικές ομάδες, παρότι είχαμε απουσίες, κάναμε δώδεκα σερί νίκες. Ελπίζω σύντομα να έχουμε όλους τους παίκτες στις προπονήσεις, να βελτιωθούμε και άλλο και να ετοιμαστούμε για τα δύσκολα παιχνίδια που έχουμε μπροστά μας».

Για το αν μπορεί να κλείσει η ψαλίδα από τους «αιώνιους», είπε:

«Ειλικρινά δεν είμαι αισιόδοξος. Εμείς όταν πήραμε το Κύπελλο εδώ (2018) παίξαμε μόνο τον τελικό στο Ηράκλειο. Δεν υπάρχει Final 4 ή Final 8 χωρίς το παραμικρό να συμβεί. Οι δύο χώρες που κινδυνεύουν πάντα από αυτό είναι η Ελλάδα και η Σερβία».

Για τη βράβευσή του από τον κόσμο της ΑΕΚ στο Ηράκλειο:

«Η εκτίμησή μου για τον κόσμο της ΑΕΚ είναι δεδομένη και η τιμή που μου έκαναν είναι κάτι που μου δίνει ενέργεια. Μαζί πήραμε όλους τους τίτλους και ήταν μεγάλη τιμή μου αυτή η βράβευση. Θέλω όμως ο κόσμος της ΑΕΚ να μου πει έναν λόγο που δεν έρχονται πολλοί στο γήπεδο, εφόσον η ομάδα παίζει όπως παίζει, με εξαίρεση τον συγκεκριμένο αγώνα. Όταν πρωτοήρθα στην Ελλάδα, η ΑΕΚ δεν ήταν κορυφαία ομάδα, έπαιζε σε μικρό γήπεδο, αλλά πάντα ήταν γεμάτο. Το σκεφτόμουν από τότε. Σε κάποιες διοργανώσεις είχαμε παιχνίδια με γεμάτο γήπεδο. Στο Final 4 είχαμε sold out το 2018 και το 2025. Ίσως επειδή το ποδόσφαιρο πάει καλά, και εγώ αν μπορούσα θα πήγαινα εκεί. Εμείς κόσμο έχουμε, είναι μεγάλο θέμα. Να πούμε ότι έχουν μάθει να συμμετέχουμε σε μεγάλες διοργανώσεις; Ακόμη και όταν εκτός έδρας παίζουμε έχουμε μεγάλη στήριξη από παντού. Αξίζουμε να έχουμε περισσότερο κόσμο και πιστεύω ότι θα έρθει. Η δικαιολογία ότι είμαστε μακριά δεν ισχύει πια, εγώ μένω στη Γλυφάδα και κάθε μέρα κάνω 40 χιλιόμετρα από την αγάπη για την ομάδα μας».