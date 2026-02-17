Ολυμπιακός – ΑΕΚ 81-67: Με περίπατο στα ημιτελικά του Κυπέλλου (vid)

Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 81-67 της ΑΕΚ στον προημιτελικό του Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας και θα αντιμετωπίσει στον ημιτελικό της Πέμπτης το Μαρούσι για μία θέση στον τελικό της διοργάνωσης που φιλοξενείται για ακόμα μία χρονιά στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Οι ερυθρόλευκοι είχαν σε ακόμα ένα καλό βράδυ τον Σάσα Βεζένκοφ που είχε 16 πόντους και 9 ριμπάουντ. 14 έβαλε ο Πίτερς, ενώ 10 είχε ο Μιλουτίνοφ. Στους Πειραιώτες περιμένουν να δουν την κατάσταση του Ταϊρίκ Τζόουνς ο οποίος έφυγε στο τρίτο δεκάλεπτο για τα αποδυτήρια με ενοχλήσεις στο γόνατο.

Ωστόσο στην μετάδοση αναφέρθηκε πως ο γιατρός της ομάδας ανέφερε πως δεν είναι κάτι σοβαρό, με τον κόουτς Μπαρτζώκα να αναφέρει πως δεν γνωρίζει περισσότερα μετά το τέλος του παιχνιδιού, στην κάμερα της ΕΡΤ.

Η ΑΕΚ ξεκίνησε την αναμέτρηση με δύο γρήγορα καλάθια του Μπάρτλεϊ και προηγήθηκε του Ολυμπιακού με 4-6 στο 3’. Με κάρφωμα του Σάσα Βεζένκοφ στον αιφνιδιασμό, ο Ολυμπιακός μείωσε σε 6-8 στο 5’. Ο Φουρνιέ με ένα μακρινό τρίποντο έδωσε αέρα +5 στον Ολυμπιακό και σκορ 13-8.

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς με κάρφωμα έπειτα από πάσα του Φουρνιέ έδωσε προβάδισμα +9 και σκορ 17-8 στους ερυθρόλευκους. Δύο τρίποντα των Βεζένκοφ και Παπανικολάου και ένα καλάθι του Σκορδίλη διαμόρφωσε το σκορ της πρώτης περιόδου που ήταν 23-12 υπέρ των Πειραιωτών.

Ο Πίτερς με τρίποντο έδωσε προβάδισμα με +14 και σκορ 28-14 στον Ολυμπιακό στο 12’. Και πάλι ο Αμερικανός με σουτ τριών πόντων έκανε το 32-16, διαμορφώνοντας το +16 για τους ερυθρόλευκους στο 14’. Ο Μιλουτίνοφ με 4/4 βολές έκανε το 36-16 στο 17’.

Ο Γουόρντ με τρίποντο από την γωνία έκανε το +21 και σκορ 39-18 στο 18’. Ο Γουόκαπ από κοντά έκανε το 44-21 για τον Ολυμπιακό, με τους ερυθρόλευκους να φορτσάρουν σε εκείνο το σημείο. Ο Μπράουν με κάρφωμα μείωσε για την ΑΕΚ σε 46-24 που ήταν και το σκορ του πρώτου ημιχρόνου.

Ο Φουρνιέ με μακρινό τρίποντο, έδωσε προβάδισμα με +23 στον Ολυμπιακό και σκορ 49-26 στο 23’. Ο Γουόκαπ με ακόμα ένα τρίποντο έκανε το 54-30 για τον Ολυμπιακό στο 25’. Ο Μπάρτλεϊ με προσωπική προσπάθεια και τρίποντο μείωσε σε -20 για την ΑΕΚ και σκορ 54-34 στο 26’. Ο Ραϊκουάν Γκρέι με καλάθι και φάουλ έριξε κι άλλο τη διαφορά στο -19 για την Ένωση και σκορ 56-37 στο 27’. Ο Μιλουτίνοφ με τέσσερις συνεχόμενους πόντους έκανε το 63-40 στο 28’. Ο Νάναλι με τρίποντο και φάουλ μείωσε σε 63-49 για την ΑΕΚ, που ήταν και το σκορ της τρίτης περιόδου.

Στο ξεκίνημα του τέταρτου δεκαλέπτου ο Γκρέι με 1/2 βολές μείωσε το σκορ για την ΑΕΚ στο -17 (67-50) 32’. Ο Μιλουτίνοφ με 2/2 βολές έκανε το 72-50 για τον Ολυμπιακό στο 34’. Ο Νάναλι με προσωπικό τρίποντο μείωσε σε -17 και σκορ 72-55 στο 36’. Ο Μπάρτλεϊ εμ καλάθι έκανε το 74-57 στο 37’.Ο Λαρεντζάκης με τρίποντο έκανε το 77-57, με τους συμπαίκτες του να το πανηγυρίζουν έξαλλα. Ο Αρσενόπουλος με τρίποντο μείωσε σε 77-62 στο 38’. Το ματς ολοκληρώθηκε με τον Ολυμπιακό να επικρατεί με 81-67 και να παίρνει το εισιτήριο για τα ημιτελικά, εκεί όπου θα συναντήσει το Μαρούσι.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 23-12, 46-24, 63-49, 81-67

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 7 (2/2 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 4 ασίστ), Νιλικίνα, Γουορντ 8 (1 τρίποντο, 10 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα), Λαρεντζάκης 3 (1), Βεζένκοβ 16 (2/2 βολές, 4/7 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 8 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Παπανικολάου 6 (1), Νετζήπογλου 2, Πίτερς 14 (3/3 βολές, 1/4 δίποντα, 3/7 τρίποντα, 9 ριμπάουντ), Μιλουτίνοβ 10 (8/8 βολές, 1/5 δίποντα, 4 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Τζόουνς 6 (3/3 δίποντα), Φουρνιέ 9 (2/5 τρίποντα, 4 ασίστ)

ΑΕΚ (Σάκοτα): Γκρέι 10 (4/5 βολές, 3/12 σουτ, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα), Σκορδίλης 2, Μπράουν 7 (1 τρίποντο, 8 ριμπάουντ), Φίζελ 5 (5 ριμπάουντ), Αρσενόπουλος 6 (1 τρίποντο, 4 ριμπάουντ), Πετσάρσκι 2, Νάναλι 13 (0/7 δίποντα, 4/8 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Μπάρτλεϊ 15 (2/2 βολές, 5/9 δίποντα, 1/8 τρίποντα, 5 ασίστ), Χαραλαμπόπουλος 7 (1 τρίποντο, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ)