Ολυμπιακός: Θα υποβληθεί σε μαγνητική ο Ταϊρίκ Τζόουνς (vid)
Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ενημέρωσε ότι ο Ταϊρίκ Τζόουνς θα υποβληθεί σε μαγνητική τομογραφία.
Ο Ταϊρίκ Τζόουνς αποχώρησε με πρόβλημα στα τέλη της τρίτης περιόδου στον προημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδος με την ΑΕΚ έχοντας ενοχλήσεις στο γόνατο.
Ο Τζόουνς βγήκε κουτσαίνοντας από το παρκέ και πήγε στα αποδυτήρια, με την ανησυχία στους ανθρώπους των Πειραιωτών να είναι μεγάλη. Μέχρι το σημείο του τραυματισμού του είχε 6 πόντους με 2 ριμπάουντ και 1 ασίστ σε 12.06.
Με ενημέρωσή της η ΚΑΕ Ολυμπιακός γνωστοποίησε ότι ο Αμερικανός σέντερ θα υποβληθεί σε μαγνητική τομογραφία, αύριο το πρωί (18/2), προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος του τραυματισμού του Τζόουνς.
Αναλυτικά η ενημέρωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός
«Ο Ταιρικ Τζόουνς ένιωσε ενόχληση στο δεξί γόνατο και δεν θα συνεχίσει στην αναμέτρηση με την ΑΕΚ. Αύριο (18/02) το πρωί θα υποβληθεί σε μαγνητική τομογραφία».
Τι είπε ο Μπαρτζώκας για τον Τζόουνς
«Ο Ταϊρίκ θα κάνει μαγνητική αύριο το πρωί. Δεν νομίζω να είναι κάτι σοβαρό. Θα φανεί αύριο το πρωί. Όχι, δεν έχω ιδέα τι έγινε. Ένιωσε μία ενόχληση κι έγινε αλλαγή. Ελπίζω να μην είναι κάτι σοβαρό», ανέφερε στη συνέντευξη Τύπου ο Γιώργος Μπαρτζώκας για τον τραυματισμό του Τζόουνς.
Επίσης, ο έμπειρος προπονητής σημείωσε τα εξής: «Ήρθαμε να παίξουμε το πρώτο παιχνίδι με την ΑΕΚ, που με βάση την εικόνα της θεωρούσαμε δύσκολο. Μας διευκόλυνε ότι ξέμειναν από πόιντ γκαρντ, αλλά είχαμε μια σοβαρή εμφάνιση για περίπου 35 λεπτά.
Το γεγονός ότι είχαμε πάνω από 30 ασίστ και περισσότερα ριμπάουντ από τον αντίπαλο είναι σημαντικό. Η νίκη είναι σημαντική και μας δίνει τη δυνατότητα να συνεχίσουμε στα ημιτελικά».
