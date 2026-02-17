Πρόβλημα στον Ολυμπιακό: Τραυματίστηκε ο Τζόουνς (vid)

Πρόβλημα με Ταϊρίκ Τζόουνς στον Ολυμπιακό! Ο Αμερικανός σέντερ αποχώρησε προς το τέλος της τρίτης περιόδου στον προημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδος με την ΑΕΚ έχοντας ενοχλήσεις στο γόνατο.

Ο Τζόουνς βγήκε κουτσαίνοντας από το παρκέ και πήγε στα αποδυτήρια, με την ανησυχία στους ανθρώπους των Πειραιωτών να είναι μεγάλη. Μέχρι το σημείο του τραυματισμού του είχε 6 πόντους με 2 ριμπάουντ και 1 ασίστ σε 12.06.

Δείτε το βίντεο:

Όπως είναι λογικό, το ιατρικό τιμ έπεσε πάνω του και πλέον περιμένουμε τα νεότερα για την κατάσταση του παίκτη του Ολυμπιακού.