Πρόβλημα στον Ολυμπιακό: Τραυματίστηκε ο Τζόουνς (vid)
Ο Ταϊρίκ Τζόουνς αποχώρησε με πρόβλημα στο γόνατο προς το τέλος της τρίτης περιόδου του ματς με την ΑΕΚ και υπάρχει ανησυχία στον Ολυμπιακό.
Πρόβλημα με Ταϊρίκ Τζόουνς στον Ολυμπιακό! Ο Αμερικανός σέντερ αποχώρησε προς το τέλος της τρίτης περιόδου στον προημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδος με την ΑΕΚ έχοντας ενοχλήσεις στο γόνατο.
Ο Τζόουνς βγήκε κουτσαίνοντας από το παρκέ και πήγε στα αποδυτήρια, με την ανησυχία στους ανθρώπους των Πειραιωτών να είναι μεγάλη. Μέχρι το σημείο του τραυματισμού του είχε 6 πόντους με 2 ριμπάουντ και 1 ασίστ σε 12.06.
Δείτε το βίντεο:
Όπως είναι λογικό, το ιατρικό τιμ έπεσε πάνω του και πλέον περιμένουμε τα νεότερα για την κατάσταση του παίκτη του Ολυμπιακού.
