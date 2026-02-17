Ολυμπιακός: Το ταξίδι στην Κρήτη για το Final 8 και η στήριξη του κόσμου (vid)

Η τελική φάση του Κυπέλλου Ελλάδας ξεκινάει σήμερα (17/2) με τον Ολυμπιακό να ρίχνεται στη μάχη κόντρα στη φορμαρισμένη ΑΕΚ στο πρώτο νοκ-άουτ παιχνίδι για την προημιτελική φάση.

Οι Πειραιώτες δημοσίευσαν την παρακάμερα από το ταξίδι, με τα χαμόγελα και το καλό κλίμα ανάμεσα στους παίκτες να ξεχωρίζει, αλλά και η αγάπη του κόσμου, που ήταν μεγάλη.

Δείτε την ανάρτηση με την παρακάμερα από το ταξίδι της ΚΑΕ Ολυμπιακός

Αξίζει να σημειωθεί ότι τους Ερυθρόλευκους στο αεροδρόμιο υποδέχτηκε αρκετός κόσμος, εκεί όπου οι παίκτες αλλά και ο Γιώργος Μπαρτζώκας έβγαλαν φωτογραφίες με τους οπαδούς που «αγκάλιασαν» τον Ολυμπιακό.