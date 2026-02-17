sports betsson
Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2026
Ολυμπιακός και ΑΕΚ στα προημιτελικά του Κυπέλλου – Όλο το πρόγραμμα στο Final 8
Ολυμπιακός και ΑΕΚ στα προημιτελικά του Κυπέλλου – Όλο το πρόγραμμα στο Final 8

Ξεκινάει η τελική φάση του Κυπέλλου Ελλάδας με τον Ολυμπιακό να αντιμετωπίζει την ΑΕΚ (17/2, 20:00) – Αναλυτικά το πρόγραμμα του Allwyn Final 8!

Spotlight

Τζάμπολ στην τελική φάση του Κυπέλλου Ελλάδας μπάσκετ έχουμε σήμερα (17/2), με την αναμέτρηση του Ολυμπιακού κόντρα στην ΑΕΚ να δεσπόζει στο πρόγραμμα.

Οι αήττητοι Πειραιώτες στο πρωτάθλημα υποδέχονται την φορμαρισμένη ΑΕΚ, που φιγουράρει στην τρίτη θέση της Stoiximan Basket League.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε ενόψει της αναμέτρησης με την ΑΕΚ και υπογράμμισε ότι οι Ερυθρόλευκοι έχουν επίγνωση της δυσκολίας του ματς, το οποίο απαιτεί συγκέντρωση.

Όσα είπε ο τεχνικός του Ολυμπιακού

«Για εμάς δεν είναι ιδιαίτερο δύσκολο. Έχουμε επίγνωση της δυσκολίας του αγώνα με την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ είναι σε πολύ καλή κατάσταση, έχει 12 συνεχόμενες νίκες. Δεν έχει και πολλά πράγματα να χάσει, σε αντίθεση με εμάς. Και πιστεύουμε ότι πρέπει να συγκεντρωθούμε μόνο σε αυτό το παιχνίδι, που έχει και κάποιες έξτρα δυσκολίες, πέρα από το ότι ο αντίπαλος είναι καλός, όπως το γεγονός ότι έχουμε κάποια θέματα τραυματισμών. Ότι ο Ντόρσεϊ δεν θα είναι μαζί μας. Ξέρουμε ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε το παιχνίδι σαν να μην υπάρχει αύριο».

Οι δηλώσεις του Σάκοτα

«Είχαμε μόνο μία ημέρα για προπόνηση. Είμαστε υποχρεωμένοι, ωστόσο, να κάνουμε το καλύτερο για να διεκδικήσουμε ό,τι μας αναλογεί. Δουλεύουμε πάνω στις όποιες αδυναμίες του αντιπάλου μας και θα δούμε. Δεν έχουμε άγχος…».

Το σημερινό πρόγραμμα

17/02/2026, 17.00 / Μαρούσι – Άρης / ΕΡΤ2
17/02/2026, 20.00 / Ολυμπιακός – ΑΕΚ / ΕΡΤ2

Το πρόγραμμα των προημιτελικών της Τετάρτης

18/02/2026, 17:00 Ηρακλής – Μύκονος / ΕΡΤ2

18/02/2026, 20:00 Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ / ΕΡΤ2

Ημιτελικοί

Μαρούσι/Άρης – Ολυμπιακός/ΑΕΚ 19/2 17:00 ΕΡΤ2
Ηρακλής/Μύκονος – Παναθηναϊκός/ΠΑΟΚ 19/2 20:00 ΕΡΤ2

Τελικός

Σάββατο 21/2 20:00 ΕΡΤ2

Αθλητική Ροή
Συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν στην Γενεύη με τον Τραμπ να κλιμακώνει τις απειλές
Κόσμος 17.02.26

Συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν στην Γενεύη με τον Τραμπ να κλιμακώνει τις απειλές

Ο Τραμπ είπε ότι θα συμμετάσχει «έμμεσα» στις συνομιλίες μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, ενώ απείλησε ξανά με συνέπειες εάν «δεν κλείσει συμφωνία»

Σύνταξη
Τριήμερη απεργία στα ταξί – Προειδοποιούν με κινητοποιήσεις διαρκείας
Ελλάδα 17.02.26

Τριήμερη απεργία στα ταξί – Προειδοποιούν με κινητοποιήσεις διαρκείας

Η Αττική θα μείνει χωρίς ταξί από σήμερα Τρίτη 17/2 έως και την Πέμπτη 19/2 καθώς οι οδηγοί και ιδιοκτήτες ταξί προχωρούν σε απεργία. Τετάρτη και Πέμπτη απεργούν οι συνάδελφοί τους από όλη τη χώρα

Σύνταξη
Έρωτας: Μοίρα που μας ολοκληρώνει ή επιλογή που μας εκθέτει σε άμεσο κίνδυνο;
Πλάτων & Υπαρξισμός 17.02.26

Έρωτας: Μοίρα που μας ολοκληρώνει ή επιλογή που μας εκθέτει σε άμεσο κίνδυνο;

Από τον μύθο του «άλλου μισού» έως τη ριζοσπαστική θέση ότι «η ύπαρξη προηγείται της ουσίας». Είναι ο έρωτας μια υπόσχεση ολοκλήρωσης ή μια συνάντηση ελευθεριών χωρίς καμία εγγύηση;

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Πράσινο φως» από την Ε.Ε. για 13 προηγμένες και ογκολογικές θεραπείες
Αξιολόγηση τεχνολογίας 17.02.26

«Πράσινο φως» από την Ε.Ε. για 13 προηγμένες και ογκολογικές θεραπείες

Ολοκληρώθηκε η πρώτη κοινή αξιολόγηση για 30 χώρες της Ευρώπης και ακολουθούν και οι υπόλοιπες βάσει του νέου κανονισμού για τις νέες τεχνολογίες υγείας

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Τσίπρας από τη Λάρισα: Ξεκάθαρος όσο ποτέ για τη «ζωή που δικαιούμαστε» απέναντι στην καθημερινότητα του φόβου και της ανασφάλειας
Πολιτική Γραμματεία 17.02.26

Τσίπρας από τη Λάρισα: Ξεκάθαρος όσο ποτέ για τη «ζωή που δικαιούμαστε» απέναντι στην καθημερινότητα του φόβου και της ανασφάλειας

Η «Ιθάκη» συνεχίζει την περιοδεία της ανά την Ελλάδα και ο Αλέξης Τσίπρας βρήκε την ευκαιρία από τη Λάρισα να μιλήσει για τα Τέμπη, τη συγκάλυψη της κυβέρνησης Μητσοτάκη, τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης αλλά και για τον... Γιάννη Στουρνάρα.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Ο πόλεμος των αξόνων
Κόσμος 17.02.26

Ο πόλεμος των αξόνων

Ο γαλλογερμανικός κλονίζεται, ο ιταλογερμανικός δεν σταθεροποιείται και η Ευρώπη αναζητεί κοινή γραμμή σε έναν κόσμο αυξανόμενης αβεβαιότητας

Κίττυ Ξενάκη
Κίττυ Ξενάκη
Απαίσιος και απατεώνας: Ο Τζον Λε Καρέ δημιούργησε τον κακό του The Night Manager έχοντας ως έμπνευση τον πατέρα του
Fizz 17.02.26

Απαίσιος και απατεώνας: Ο Τζον Λε Καρέ δημιούργησε τον κακό του The Night Manager έχοντας ως έμπνευση τον πατέρα του

Με τον 2ο κύκλο του The Night Manager να έχει φτάσει στο τέλος του, ο γιος του Τζον Λε Καρέ αποκάλυψε την πηγή έμπνευσης πίσω από τον έμπορο όπλων Ντίκι Ρόπερ.

Σύνταξη
Έχει έρθει το τέλος των χιονοδρομικών;
Ελλάδα 17.02.26

Έχει έρθει το τέλος των χιονοδρομικών;

Ενώ μειώνονται διαρκώς οι ημέρες που ντύνονται «στα λευκά», λόγω κλιματικής κρίσης, επικεντρώνονται πλέον σε νέες δραστηριότητες, οι οποίες δεν απαιτούν χιόνι

Γιώργος Σχοινάς
Ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες σε τροχιά φτωχοποίησης – 400.000 κινδυνεύουν να μείνουν ανασφάλιστοι
Οικονομία 17.02.26

Ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες σε τροχιά φτωχοποίησης – 400.000 κινδυνεύουν να μείνουν ανασφάλιστοι

Τα χρέη στον ΕΦΚΑ, η αύξηση των φόρων και ο εγκλωβισμός στην κατώτατη ασφαλιστική βαθμίδα, που οδηγεί σε συντάξεις πείνας, αποτελούν τριπλή θηλιά, που πνίγει αγρότες και ελεύθερους επαγγελματίες.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
«Αντίο Ροζάβα» – H Δύση γυρίζει την πλάτη στους Κούρδους στη Συρία, η απειλή του ISIS παραμένει
Υπαρξιακή απειλή 17.02.26

«Αντίο Ροζάβα» – H Δύση γυρίζει την πλάτη στους Κούρδους στη Συρία, η απειλή του ISIS παραμένει

Το τέλος του κουρδικού οράματος για αυτονομία στη Συρία του αλ Σάρα, ο Ερντογάν, το «άδειασμα» Τραμπ, ο ισραηλινός παράγοντας και η διαρκής απειλή του ISIS

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ο Τραμπ θα αποφασίσει «σύντομα» ενδεχόμενες νέες παραδόσεις όπλων στην Ταϊβάν
Παραδόσεις όπλων 17.02.26

Ο Τραμπ θα αποφασίσει «σύντομα» για τον εξοπλισμό της Ταϊβάν

«Είχαμε πολύ καλή συζήτηση και θα πάρουμε απόφαση πολύ σύντομα», δήλωσε ο κ. Τραμπ, αναφερόμενος τόσο στον κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ όσο και στο ενδεχόμενο παράδοσης όπλων στην Ταϊβάν.

Σύνταξη
Ρόμπερτ Ντιβάλ: Φράνσις Φορντ Κόπολα και Αλ Πατσίνο αποχαιρετούν τον «σπουδαίο ηθοποιό»
«Σπουδαίος ηθοποιός» 17.02.26

Φράνσις Φορντ Κόπολα και Αλ Πατσίνο αποτίνουν φόρο τιμής στον Ρόμπερτ Ντιβάλ

«Τι πλήγμα να μαθαίνεις την απώλεια του Ρόμπερτ Ντιβάλ», τονίζει ο Φράνσις Φορντ Κόπολα, αναφερόμενος στον «γεννημένο ηθοποιό», κατά τον Αλ Πατσίνο, συμπρωταγωνιστή του στην ταινία «Ο νονός».

Σύνταξη
Τουρκία: Υποθαλάσσιο και επίγειο καλώδιο δεδομένων σχεδιάζει κοινοπραξία από Ιράκ και ΗΑΕ
Συνδεσιμότητα 17.02.26

Υποθαλάσσιο και επίγειο καλώδιο προς Τουρκία από Ιράκ και ΗΑΕ

Υποθαλάσσιο και επίγειο καλώδιο μεταφοράς δεδομένων αξίας 700 εκατομμυρίων δολαρίων που θα συνδέει τα ΗΑΕ με την Τουρκία, μέσω Ιράκ, σχεδιάζει κοινοπραξία από τις δύο αραβικές χώρες του Κόλπου.

Σύνταξη
Κραν Μοντανά: Ο αρχηγός της πυροσβεστικής καταθέτει στην αστυνομία για την πολύνεκρη τραγωδία
Ελβετία 17.02.26

Ο αρχηγός της πυροσβεστικής καταθέτει για την πολύνεκρη τραγωδία στο Κραν Μοντανά

Ο αρχηγός της πυροσβεστικής στην κοινότητα Κραν Μοντανά μπήκε από την πίσω πόρτα στο αστυνομικό τμήμα, όπου μετέβη προκειμένου να καταθέσει ως μάρτυρας για την πολύνεκρη τραγωδία.

Σύνταξη
Χιλή: Ο ακροδεξιός πρόεδρος θέτει υπό αμφισβήτηση τη βοήθεια στην Κούβα που υποσχέθηκε η απερχόμενη κυβέρνηση
Χοσέ Αντόνιο Καστ 17.02.26

Ο νέος ακροδεξιός πρόεδρος της Χιλής θέτει υπό αμφισβήτηση τη βοήθεια στην Κούβα

«Δεν είμαι σύμφωνος να χορηγηθεί άμεση οικονομική βοήθεια» στην Κούβα, δηλώνει ο νέος ακροδεξιός πρόεδρος της Χιλής, θέτοντας υπό αμφισβήτηση την υπόσχεση της απερχόμενης κυβέρνησης.

Σύνταξη
