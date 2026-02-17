Ολυμπιακός και ΑΕΚ στα προημιτελικά του Κυπέλλου – Όλο το πρόγραμμα στο Final 8

Τζάμπολ στην τελική φάση του Κυπέλλου Ελλάδας μπάσκετ έχουμε σήμερα (17/2), με την αναμέτρηση του Ολυμπιακού κόντρα στην ΑΕΚ να δεσπόζει στο πρόγραμμα.

Οι αήττητοι Πειραιώτες στο πρωτάθλημα υποδέχονται την φορμαρισμένη ΑΕΚ, που φιγουράρει στην τρίτη θέση της Stoiximan Basket League.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε ενόψει της αναμέτρησης με την ΑΕΚ και υπογράμμισε ότι οι Ερυθρόλευκοι έχουν επίγνωση της δυσκολίας του ματς, το οποίο απαιτεί συγκέντρωση.

Όσα είπε ο τεχνικός του Ολυμπιακού

«Για εμάς δεν είναι ιδιαίτερο δύσκολο. Έχουμε επίγνωση της δυσκολίας του αγώνα με την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ είναι σε πολύ καλή κατάσταση, έχει 12 συνεχόμενες νίκες. Δεν έχει και πολλά πράγματα να χάσει, σε αντίθεση με εμάς. Και πιστεύουμε ότι πρέπει να συγκεντρωθούμε μόνο σε αυτό το παιχνίδι, που έχει και κάποιες έξτρα δυσκολίες, πέρα από το ότι ο αντίπαλος είναι καλός, όπως το γεγονός ότι έχουμε κάποια θέματα τραυματισμών. Ότι ο Ντόρσεϊ δεν θα είναι μαζί μας. Ξέρουμε ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε το παιχνίδι σαν να μην υπάρχει αύριο».

Οι δηλώσεις του Σάκοτα

«Είχαμε μόνο μία ημέρα για προπόνηση. Είμαστε υποχρεωμένοι, ωστόσο, να κάνουμε το καλύτερο για να διεκδικήσουμε ό,τι μας αναλογεί. Δουλεύουμε πάνω στις όποιες αδυναμίες του αντιπάλου μας και θα δούμε. Δεν έχουμε άγχος…».

Το σημερινό πρόγραμμα

17/02/2026, 17.00 / Μαρούσι – Άρης / ΕΡΤ2

17/02/2026, 20.00 / Ολυμπιακός – ΑΕΚ / ΕΡΤ2

Το πρόγραμμα των προημιτελικών της Τετάρτης

18/02/2026, 17:00 Ηρακλής – Μύκονος / ΕΡΤ2

18/02/2026, 20:00 Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ / ΕΡΤ2

Ημιτελικοί

Μαρούσι/Άρης – Ολυμπιακός/ΑΕΚ 19/2 17:00 ΕΡΤ2

Ηρακλής/Μύκονος – Παναθηναϊκός/ΠΑΟΚ 19/2 20:00 ΕΡΤ2

Τελικός

Σάββατο 21/2 20:00 ΕΡΤ2