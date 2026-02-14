Οι οπαδοί του Ηρακλή σήκωσαν το πανό της χρονιάς στο ματς με τον Ολυμπιακό! (pics)

Ο Ηρακλής υποδέχεται τον Ολυμπιακό (16:00) στο Ιβανώφειο για την 19η αγωνιστική της Stoiximan GBL και οι οπαδοί του Γηραιού ανέβασαν ένα πανό που θα μνημονεύεται για χρόνια.

Συγκεκριμένα, οι οργανωμένοι της ομάδας της Θεσσαλονίκης βρίσκονται στο Καυτανζόγλειο επειδή στις 15:00 η ποδοσφαιρική ομάδα κοντράρεται με τον Αστέρα Τρίπολης Β’ για τη Super League 2 στην προσπάθεια που κάνει να επιστρέψει στην Super League.

Οι φίλοι του Ηρακλή λοιπόν ενημέρωσαν με έναν απίθανο τρόπο γιατί δεν βρίσκονται δίπλα στην μπασκετική ομάδα. Με ένα πανό… έπος, από αυτά τα ευφάνταστα που έχουν γράψει τη δική τους οπαδική ιστορία, οι οπαδοί του Ηρακλή σκέπασαν όλο το πέταλο στο Ιβανώφειο με το χαρακτηριστικό: «Ερχόμαστε σε λίγο»!

Δείτε το μυθικό πανό των οπαδών του Ηρακλή: