Ολυμπιακός: Το νέο ιστορικό επίτευγμα του Κώστα Παπανικολάου (pic)
Ο Κώστας Παπανικολάου έγινε ο τρίτος παίκτης στην ιστορία του Ολυμπιακού με περισσότερα από 1000 αμυντικά ριμπάουντ στο ελληνικό πρωτάθλημα.
- Ειδικό συνεργείο στο Κατάκολο για την απομάκρυνση του βράχου των 40 τόνων - Εκκενώθηκαν δέκα κατοικίες
- ΚΚΕ: Οι φωτογραφίες των 200 της Καισαριανής δείχνουν το ηθικό μεγαλείο των κομμουνιστών
- «Μας έτεινε το χέρι αντί να μας ρίξει γροθιά, αλλά τίποτα δεν άλλαξε» - Δεν έπεισε την Ευρώπη ο Ρούμπιο
- Συνελήφθη 45χρονος που παρενοχλούσε σεξουαλικά γυναίκες - Κυκλοφορούσε με μαχαίρι
Ο Κώστας Παπανικολάου μπήκε σε ακόμα ένα κλειστό κλαμπ στην ιστορία του Ολυμπιακού και συνεχίζει να γράφει χρυσές σελίδες για τον σύλλογο.
Ο αρχηγός των Πειραιωτών, με τα δύο αμυντικά ριμπάουντ που μάζεψε στην αναμέτρηση με τον Ηρακλή, μπήκε σε ένα κλειστό κλαμπ παικτών για την τους «ερυθρόλευκους».
Συγκεκριμένα, έγινε μόλις ο τρίτος παίκτης της ομάδας που φτάνει τα 1.000+ αμυντικά ριμπάουντ στη Stoiximan GBL .
Ο φόργουορντ των Πειραιωών βρίσκεται πίσω μόνο από τους Ντράγκαν Τάρλατς (1.116) και Γιώργο Πρίντεζη (1.030) στη σχετική λίστα, όμως με την καριέρα του να βρίσκεται ακόμα σε πλήρη εξέλιξη δεν αποκλείεται να ανέβει ακόμη ψηλότερα στη λίστα.
- Ολυμπιακός – Ακαδημία 28Β 9-0: Ασταμάτητες οι Ερυθρόλευκες, έκαναν το 10Χ10
- Ο Φαν Ντάικ πήρε θέση για Σαλάχ
- LIVE: Κηφισιά – ΟΦΗ
- Μαρκό – Ολυμπιακός Β’ 1-1: Ισοπαλία με γκολ του τερματοφύλακα στο 90+6′ (vids)
- Καλαμάτα – Πανιώνιος 0-2: Διπλό και «φωτιά» στην κορυφή (vid)
- Κουτλουάι για Λεσόρ: «Δεν έχει παίξει 1,5 χρόνο και προσπαθεί να ευχαριστήσει τους οπαδούς του Παναθηναϊκού»
- Ο Αντσελότι ζει το όνειρο: Απολαμβάνει το καρναβάλι κάνοντας… τρεμπλ με Βραζιλιάνες (pics)
- LIVE: Παναθηναϊκός – Κολοσσός Ρόδου
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις