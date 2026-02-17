Μπαρτζώκας: «Ήμασταν σοβαροί, προκριθήκαμε και κοιτάμε το παιχνίδι με το Μαρούσι»

Ο Ολυμπιακός προκρίθηκε στα ημιτελικά του Κυπέλλου μετά τη νίκη επί της ΑΕΚ με 81-67 και στις δηλώσεις του στην ΕΡΤ ο Γιώργος Μπαρτζώκας στάθηκε στο πρόβλημα της Ένωσης στον άσο που έκανε πιο εύκολο το έργο της ομάδας του.

Ο προπονητής των Πειραιωτών αναφέρθηκε επίσης στον τραυματισμό του Ταϊρίκ Τζόουνς τονίζοντας πως δεν έχει κάποια ενημέρωση ακόμα.

Όσα είπε ο Μπαρτζώκας:

«Έλειπαν δύο πόιντ γκαρντ της ΑΕΚ και μας διευκόλυνε. Δεν είχε τόσο καλή δημιουργία, δεν μπόρεσε στην πίεση στην περιφέρεια να πάρουν καλές αποφάσεις. Πήραν καλές, αλλά όχι πολύ καλές και έχασαν. Ήμασταν σοβαροί για ένα μεγάλο διάστημα του παιχνιδιού. Μοιράσαμε τον χρόνο. Κοιτάμε το παιχνίδι της Πέμπτης με το Μαρούσι».

Για το αν έχει ενημέρωση για τον Τζόουνς: «Δεν έχω ακόμα. Πήγε στα αποδυτήρια, πόνεσε στο γόνατο. Δεν ξέρω αν χτύπησε γόνατο με γόνατο ή ο,τιδήποτε. Θα μάθω σε λίγο από τους γιατρούς».

Για τον ημιτελικό: «Πρέπει να είμαστε σοβαροί, να παίξουμε το παιχνίδι μας. Να επιβάλλουμε τον ρυθμό μας, να επιβάλλουμε τον μπάσκετ. Και αν μπορούμε να κερδίσουμε να πάμε στον τελικό», κατέληξε ο Μπαρτζώκας.

Βεζένκοφ: «Αξίζουν συγχαρητήρια στην ΑΕΚ για την πορεία της μέχρι τώρα»

Ο Βούλγαρος σταρ αναφέρθηκε στην προσπάθεια που κάνει η ΑΕΚ την εφετινή σεζόν, ενώ σχολίασε και την μεταγραφή του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις στον Παναθηναϊκό.

«Όταν χάνεις τρεις point guard ξέρουμε όλοι πόσο δύσκολο είναι. Αξίζουν συγχαρητήρια στην ΑΕΚ για την πορεία της μέχρι τώρα. Στο πρώτο ημίχρονο κάναμε καλή δουλειά και στην άμυνα, δεχθήκαμε μόνο 24 πόντους. Στο δεύτερο ημίχρονο χαλαρώνεις λίγο αυτόματα, αν και δεν θα έπρεπε. Η ΑΕΚ παίζει μπάσκετ και εμείς δεν παίξαμε καλά, αλλά έτσι όπως είναι το Final 8 τελειώνεις τον έναν αγώνα και ξεκινάς αμέσως την προετοιμασία για τον επόμενο».

Για τον ημιτελικό με το Μαρούσι: «Πολύς κόσμος θα περίμενε τον Άρη να πάρει το ματς, όμως το Μαρούσι έχει καλούς παίκτες και τον αδικεί η θέση που έχει στη βαθμολογία. Έχει έναν καλό προπονητή και πρέπει να είμαστε 100% συγκεντρωμένοι, ώστε να βρίσκουμε τον ρυθμό μας και να είμαστε έτοιμοι να πάμε ένα βήμα παραπέρα».

Όσον αφορά την άφιξη του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις: «Καλώς ήρθε».