Το πανόραμα του Final-8 του Κυπέλλου: Πότε είναι ο ημιτελικός του Ολυμπιακού
Το πρώτο ζευγάρι των ημιτελικών του Κυπέλλου διαμορφώθηκε, με τον Ολυμπιακό να επικρατεί άνετα της ΑΕΚ και το Μαρούσι να κάνει την έκπληξη με τον Άρη.
Τα δύο πρώτα παιχνίδια του Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδος ολοκληρώθηκαν και κάπως έτσι έχουμε το πρώτο ζευγάρι των ημιτελικών, με τον Ολυμπιακό να αντιμετωπίζει το Μαρούσι.
Ο Ολυμπιακός νίκησε εύκολα την ΑΕΚ με 81-67, ενώ λίγες ώρες νωρίτερα, το Μαρούσι κατάφερε να αφήσει εκτός τετράδας τον Άρη, επικρατώντας με 87-81.
Την Τετάρτη 18/2 θα διεξαχθούν τα δύο τελευταία παιχνίδια των προημιτελικών, ενώ η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα θα αντιμετωπίσει την ομάδα του Ηλία Παπαθεοδώρου την Πέμπτη 19/2.
Final 8
Προημιτελικοί:
Τρίτη 17 Φεβρουαρίου
Μαρούσι – Άρης 87-80
Ολυμπιακός – ΑΕΚ 81-67
Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου
Ηρακλής – Μύκονος 17.00
Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 20.00
Ημιτελικοί:
Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου
Μαρούσι – Ολυμπιακός 17.00
Τελικός:
Σάββατο 21 Φεβρουαρίου (20.00)
