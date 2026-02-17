sports betsson
Μαρούσι – Άρης Betsson 87-80: Στους «4» του Κυπέλλου οι Αμαρουσιώτες με έξι διψήφιους (vids)
Μπάσκετ 17 Φεβρουαρίου 2026, 19:24

Μαρούσι – Άρης Betsson 87-80: Στους «4» του Κυπέλλου οι Αμαρουσιώτες με έξι διψήφιους (vids)

Το Μαρούσι με το 87-80 επί του Άρη είναι η πρώτη ομάδα που πήρε το εισιτήριο για τον ημιτελικό της 19ης Φεβρουαρίου και περιμένει τον αντίπαλό του από τον νικητή της αναμέτρησης Ολυμπιακός – ΑΕΚ.

ΚείμενοΑλέξανδρος Κωτάκης
Spotlight

Το Μαρούσι είχε έξι διψήφιους σκόρερ, ο Άρης Betsson δεν πέρασε ποτέ μπροστά στο σκορ και στα 40 λεπτά της αναμέτρησης στα «Δύο Αοράκια» της Κρήτης κι έτσι οι Αμαρουσιώτες πήραν πανηγυρική πρόκριση στους «4» του Final-8 του Κυπέλλου Ελλάδας.

Πλέον η ομάδα του Ηλία Παπαθεοδώρου θα αντιμετωπίσει την Πέμπτη (19/2) στον πρώτο ημιτελικό (17:00) το νικητή του Ολυμπιακός-ΑΕΚ, που αναμετρώνται απόψε (20:00).

Για τους νικητές ξεχώρισαν οι Καλαϊτζάκης (17 πόντοι), Κινγκ (11 πόντοι, 11 ασίστ), Ντε Σόουζα (16 πόντοι, 6 ριμπάουντ), Κουζέλογου (11 πόντοι), Γιαννόπουλος (10 πόντοι) και Περάντες (8 ασίστ).

Από τον Άρη που για μία ακόμη φορά ήταν προβληματικός στην άμυνα, ο Αμίν Νουά είχε 19 πόντους, ο Μπράις Τζόουνς είχε 13 και ο Μήτρου Λονγκ 12.

«Αφεντικό» το Μαρούσι με μεγάλη ευστοχία από το τρίποντο

Στους…ρυθμούς του Αμαρουσίου κινήθηκαν τα πρώτα δύο δεκάλεπτα του παιχνιδιού. Το Μαρούσι με μια εντυπωσιακή ευστοχία, ειδικά στην πρώτη περίοδο… πάτησε από νωρίς το γκάζι και διατηρούσε συνεχώς ένα πολύτιμο προβάδισμα το οποίο έφτασε ακόμη και το +14 (22-8 στο 7′). Γιαννόπουλος με 10, Τζόρνταν με 9 και Καλαϊτζάκης με 8 πόντους ήταν εκείνοι που «τράβηξαν» το σκοράρισμα για την ομάδα του Αμαρουσίου που είχε 9/20 τρίποντα στο ημίχρονο.

Επέστρεψε ο Άρης, με 10 το Μαρούσι στο ημίχρονο
Ο Άρης αντέδρασε από τα τέλη του α’ δεκάλεπτου – παίζοντας επιτέλους άμυνα- και είτε πηγαίνοντας τη μπάλα μέσα στο καλάθι (8π. ο Αντετοκούνμπο), είτε με λύσεις από την περιφέρεια (Τζόουνς και Άντζουσιτς από 6π.) κατάφερε να «ροκανίσει» τη διαφορά έως και το καλάθι (32-30).

Εν τέλει το Μαρούσι με επιμέρους 16-8 στο τελευταίο πεντάλεπτο (απόρροια της προβληματικής και πάλι άμυνας του αντιπάλου του) και παρά τις 15/15 βολές του Άρη, κατάφερε να πάει στην ανάπαυλα με ένα πολύτιμο +10 (48-38).

Το καλύτερο δεκάλεπτο του Άρη, πάντα μπροστά οι Αμαρουσιώτες
Το τρίτο δεκάλεπτο ήταν το καλύτερο από τα τρία ως εκείνη τη στιγμή, τρέχοντας επιμέρους 16-20, όμως και πάλι το Μαρούσι δεν απώλεσε σε κανένα σημείο το προβάδισμα, το οποίο είχε από το ξεκίνημα του παιχνιδιού. Ο Άρης πάλευε να πλησιάσει στο σκορ (50-46, 62-58), όμως οι παίκτες του Παπαθεοδώρου έβρισκαν τον τρόπο να σκοράρουν και να παραμένουν μπροστά (64-58 στο 30′ με Πάπας).

Έτσι το 66-64 του 32′ μετά το καλάθι του Μήτρου Λονγκ έγινε 76-67 με 1:46 πριν το τέλος καθώς Ντε Σόουζ και Καλαϊτζάκης φρόντισαν να δώσουν λύσεις στην ομάδα του, ενώ ένα μεγάλο τρίποντο του δεύτερο έκανε το 79-70 στο 1:18 και κάπου εκεί κρίθηκαν όλα.

«Καθάρισαν» Καλαϊτζάκης – Σόουζα
Απόψε όμως το Μαρούσι ήταν αποφασισμένο να μην επιτρέψει στους Θεσσαλονικείς να προσπεράσουν. Έτσι το 66-64 του 32′ μετά το καλάθι του Μήτρου Λονγκ έγινε 76-67 με 1:46 πριν το τέλος καθώς Ντε Σόουζ και Καλαϊτζάκης φρόντισαν να δώσουν λύσεις στην ομάδα του, ενώ ένα μεγάλο τρίποντο του δεύτερο έκανε το 79-70 στο 1:18 και κάπου εκεί κρίθηκαν όλα.

Τα δεκάλεπτα: 22-13, 48-38, 64-58, 87-80

Δείτε εδώ το αναλυτικό φύλλο αγώνα 

Μαρούσι Chery (Παπαθεοδώρου): Πάπας 4,  Μέικον, Τουλιάτος 3 (1),  Κινγκ 11 (3), Καλαϊτζάκης Γ. 17 (2), Γουίλιαμς 10, Κουζέλογλου 11 (1), Ντε Σόουζα 16, Γιαννόπουλος 10 (2), Περάντες 5 (1)

Άρης Betsson (Μίλιτσιτς): Μήτρου Λονγκ 12 (1), Τζόουνς 13 (1), Νουά 19 (2),  Φόρεστερ 2, Πουλιανίτης, Μποχωρίδης 1, Χάρελ 10, Άντζουσιτς 6 (2), Αντετοκούνμπο Κ. 10, Κουλμπόκα 7 (2)

