Μύκονος Betsson – Άρης Betsson 74-83: Άντζουσιτς και Αντετοκούνμπο «καθάρισαν» για τον «Αυτοκράτορα» (vids)

Ο Άρης Betsson έκανε τα εύκολα δύσκολα απέναντι στη Μύκονο Betsson, όμως στο τέλος είχε καθαρό μυαλό και με τον Πουλιανίτη να κάνει το κορυφαίο του παιχνίδι για φέτος (18π. σε 22 λεπτά) και καθοριστικούς τους Άντζουσιτς (16π, 3/10 τριπ., 5ασ.) και Αντετοκούνμπο (8π. 3ριμπ., 1ασ., 1κλ), έφτασε σε μια πολύτιμη νίκη μετά τον αποκλεισμό του στο EuroCup με 83-74.

Είναι χαρακτηριστικό πως ο «Αυτοκράτορας» ξέφυγε με 14 πόντους λίγο πριν το φινάλε της τρίτης περιόδου (51-65), όμως για μία ακόμη φορά είχε πρόβλημα να διαχειριστεί το προβάδισμά του, όντας ευάλωτος αμυντικά. Έτσι οι Μυκονιάτες, ισοφάρισαν σε 71-71 με κάρφωμα του Απλμπι, την ώρα που απέμεναν 3:22 για το τέλος του ματς. Εκεί η αντίδραση του Άρη ήταν αυτή που έπρεπε και στα δύο μέρη του παρκέ, καθώς δέχθηκε μόλις 3 πόντους ως το φινάλε, την ώρα που ο Τζόουνς ευστόχησε σε ζευγάρι βολών (71-73), ο Αντζουσιτς έβαλε ένα μεγάλο τρίποντο (71-76) και ο Αντετοκούνμπο πρόσθεσε 4π. με βολές και κάρφωμα για το 73-81 στα 45 δεύτερα πριν το τέλος.

Τα πάντα είχαν κριθεί, με τον «Θεό του πολέμου» να φτάνει στην 9η νίκη του σε 16 παιχνίδια και τη Μύκονο να γνωρίζει τη 10η ήττα της σε 17 αναμετρήσεις.

Από εκεί και πέρα ισορροπημένα ήταν τα πρώτα δύο δεκάλεπτα, με καμία από τις δύο ομάδες να μην μπορεί να ξεφύγει με πάνω από 5-6 πόντους διαφορά. Σκουλίδας με 10 και Άπλμπι, Ρέι με 8 έκαστος ήταν εκείνοι που τράβαγαν το σκοράρισμα για τους γηπεδούχους, ενώ από πλευράς Άρη Άντζουσιτς και Πουλιανίτης είχαν από 9π. ο καθένας, ενώ 8 είχε ο Νουά, αλλά ήταν άστοχος. Οι δύο ομάδες ήταν ιδιαίτερα εύστοχες από το τρίποντο με 9/18 και 7/15 αντίστοιχα, οι κιτρινόμαυροι ωστόσο που είχαν αρκετά περισσότερες βολές ήταν άστοχοι με 8/14.

Στο 3ο δεκάλεπτο όπως αναφέρουμε και πιο πάνω ο Άρης έκανε ξέσπασμα με βάση την καλή του άμυνα και επιθετικές λύσεις από Πουλιανίτη, Κουλμπόκα, Μποχωρίδη και Νουά κυρίως για να φτάσει στο +14. Από τα τέλη της περιόδου όμως η άμυνα της ομάδας του Μίλιτσιτς χαλάρω αδικαιολόγητα, οι γηπεδούχοι που δεν τα παράτησαν ροκάνισαν τη διαφορά με Σκουλίδα, Γερομιχαλό και Ρέι, όμως παρότι ισοφάρισαν σε 71-71, στα τελευταία 3, 3,5 λεπτά έχασαν την επαφή με το καλάθι του Άρη από την καλή άμυνα των φιλοξενούμενων και τελικά ο Άρης νίκησε δίκαια με 83-74.

Τα δεκάλεπτα: 25-24, 43-43, 59-68, 74-83

Δείτε εδώ το αναλυτικό φύλλο αγώνα

Μύκονος Betsson (Ζιάγκος): Άπλμπι 13 (5 ασίστ), Μουρ 2 (5 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Ρέι 17 (3/7 δίποντα, 2/8 τρίποντα, 4 ασίστ), Σιδηροηλίας, Μπριγκς 4 (4 ριμπάουντ), Καββαδάς, Σκουλίδας 15 (1/1 δίποντο, 4/9 τρίποντα), Μάντζαρης 3 (4 ασίστ), Χέσον 15 (4/9 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 9 ριμπάουντ), Γερομιχαλός 2, Γκαμπλ 3 (7 ριμπάουντ)

Άρης Betsson (Μίλιτσιτς): Τζόουνς 7 (3 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Νουά 11 (2/5 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Χάρελ 11 (3/4 δίποντα, 10 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Κουλμπόκα 7, Φόρεστερ, Πουλιανίτης 18 (2/2 δίποντα, 4/4 τρίποντα), Μποχωρίδης 3 (5 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Τσαϊρέλης 2, Άντζουσιτς 16 (3 ριμπαόυντ, 5 ασίστ), Αντετοκούνμπο 8