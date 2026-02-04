sports betsson
Άρης Betsson – Νεπτούνας 83-64: Συνέτριψε τους Λιθουανούς και πάει για «τελικό» πρόκρισης στη Ρουμανία
Μπάσκετ 04 Φεβρουαρίου 2026, 23:48

Άρης Betsson – Νεπτούνας 83-64: Συνέτριψε τους Λιθουανούς και πάει για «τελικό» πρόκρισης στη Ρουμανία

Με επιμέρους 25-8 στο 3ο δεκάλεπτο, ο Άρης Betsson συνέτριψε τη Νεπτούνας με 83-64, και την τελευταία αγωνιστική θέλει νίκη στη Ρουμανία επί της Κλουζ για να περάσει στην επόμενη φάση του EuroCup.

Μέσα σε ένα κατάμεστο και γιορτινό «Nick Galis Hall», όπως και με τον Παναθηναϊκό, ο Άρης Betsson δεν άφησε κανένα περιθώριο στη Νεπτούνας. Με εξαιρετικό τρίτο δεκάλεπτο (25-8 το σκορ) και γενικότερα δεύτερο ημίχρονο, ο Άρης Betsson συνέτριψε τους Λιθουανούς και πάει την τελευταία αγωνιστική στην έδρα της Κλουζ (83-64) για να πάρει την πρόκριση στην επόμενη φάση του EuroCup (11/2, 18:00).

Στο 8-9 το ρεκόρ του «Αυτοκράτορα» πλέον, όσο και των Ρουμάνων που ηττήθηκαν νωρίτερα στην παράταση από την Χάποελ Ιερουσαλήμ με 114-104. Θυμίζουμε ότι στο πρώτο παιχνίδι στη Θεσσαλονίκη, η Κλουζ είχε κερδίσει τον Αρη με 98-88, γι αυτό ακριβώς χρειάζεται το «διπλό» κόντρα στην ομάδα του Τρέι Γουνμπερι. Για να την ξεπεράσει βαθμολογικά. Ο Άρης χρειάζεται απλή νίκη, καθώς οι διαφορές δεν παίζουν ρόλο.

Όσον αφορά το παιχνίδι, η ατμόσφαιρα που δημιούργησαν οι οπαδοί του Άρη ήταν εκπληκτική. Μετά τη μεγάλη νίκη επί του Παναθηναϊκού ήταν δεδομένο ότι το γήπεδο θα ήταν κατάμεστο, ενώ ένας επιπλέον λόγος ήταν και η παρουσία του Ρίτσαρντ Σιάο. Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Άρης έγινε αποδεκτός με ένα πολύ θερμό χειροκρότημα κατά την είσοδό του, ενώ δεν ήταν λίγοι εκείνοι που βγήκαν φωτογραφία μαζί ή ακόμη του ζητούσαν μέχρι και αυτόγραφο.

Ο νεαρός Ασιάτης επιχειρηματίας έδειχνε για μία ακόμη φορά να απολαμβάνει κάθε στιγμή του στο Nick Galis Hall ενώ συμμετείχε σε κάθε στιγμή του αγώνα με τις έντονες εκδηλώσεις του. Μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές φυσικά ήταν όταν ο «ουρανός» του Παλέ «κιτρίνισε» από τα χιλιάδες χαρτάκια που πέταξε ο κόσμος του Άρη με το τζάμπολ, όπως γίνεται σε κάθε σημαντικό παιχνίδι.

Όσον αφορά την εξέλιξη του ματς η Νεπτούνας άντεξε για ένα ημίχρονο, αν και από το δεύτερο δεκάλεπτο ήταν εμφανές οτι άρχιζε να χάνει επαφή με το σκορ. Εκεί που πάτησε το… γκάζι ο Άρης ήταν η 3η περίοδος με το επιμέρους σκορ 25-8 να τα λέει όλα. Συνδυασμός εκπληκτικής άμυνας και εξαιρετικών επιλογών στην επίθεση, με τους Τζόουνς και Φόρεστερ να ηγούνται. Η διαφορά για τον «Θεό του πολέμου» εκτοξεύθηκε στο +23 και έκτοτε το ματς απέκτησε διαδικαστικά χαρακτήρα.

Θέαμα μέσα από ωραίες συνεργασίες και αποθέωση για τους παίκτες του Μίλιτσιτς το τελευταίο δεκάλεπτο, με το προβάδισμα να φτάνει ακόμη και το +31! (83-52 στο 36′).

Μπράις Τζόουνς (16π., 6ασ.), Ντανίλο Άντζουσιτς (14π., 3/4τριπ., 3ασ.) και Αμίν Νουά (16π., 5ριμπ.) ήταν οι τρεις που ξεχώρισαν για τους  νικητές που είχαν το εξαιρετικό 20/33 δίποντα, δηλαδή 60.6% και12/26 τρίποντα, δηλαδή 46.2%!

Στο 7-10 έπεσε η Νεπτούνας που αποκλείστηκε και μαθηκατικά. Ο Λετονός διεθνής, Ρίχαρντς Λόμαζ (19 πόντοι, 3/5 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 4/4 βολές σε 30 λεπτά) και ο Λιθουανός διεθνής, Άρνας Βελίτσκα (5 πόντοι, 2/10 σουτ, 9 ριμπάουντ, 8 ασίστ σε 29 λεπτά) ήταν οι δύο που ξεχώρισαν από τους φιλοξενούμενους.

Τα δεκάλεπτα: 21-21, 40-34, 65-42, 83-64

Δείτε εδώ το αναλυτικό φύλλο αγώνα

ΑΡΗΣ BETSSON (Μίλιτσιτς): Μήτρου-Λονγκ 10 (2/6 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα), Λέφας, Τζόουνς 16 (8/9 δίποντα, 6 ασίστ), Νουά 16 (3/4 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 1/2 βολές, 5 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα), Φόρεστερ 6, Πουλιανίτης 3 (1), Μποχωρίδης 2, Χάρελ 7 (2/4 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Άντζουσιτς 14 (3/4 τρίποντα, 3/3 βολές), Αντετοκούνμπο 2, Κουλμπόκα 7 (2/3 τρίποντα, 5 ριμπάουντ)

ΝΕΠΤΟΥΝΑΣ (Πετράουσκας): Κλίαρι 8 (2/3 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 3 ασίστ), Ταρόλις 2, Κνεΐζις, Λόμαζ 19 (3/5 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 4/4 βολές, 2 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Γκιρτζιούνας, Κόζις 3 (1), Βελίτσκα 5 (1/5 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 0/2 βολές, 9 ριμπάουντ, 8 ασίστ), Μαγιάουσκας 2, Μπερούτσκα 3 (1), Γουότερμαν 12 (2/7 δίποντα, 2/7 τρίποντα, 2/4 βολές, 6 ριμπάουντ), Σίλινς 10 (4/4 δίποντα, 4 ριμπάουντ).

