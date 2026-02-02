Ο Άρης του Σιάο δείχνει ικανός να επιστρέψει εκεί που ανήκει

Πιο ιδανικό «σκηνικό» από αυτό που στήθηκε το απόγευμα της Κυριακής (1/2) στο Nick Gallis Hall δύσκολα θα μπορούσε να υπάρξει. Ένα κατάμεστο και γιορτινό γήπεδο, νίκη με «100άρα» επί της πιθανότατα ακριβότερης ομάδας του ευρωπαϊκού μπάσκετ και μπροστά στα μάτια του Ρίτσαρντ Σιάο. Μάλιστα ακόμη και η παραλίγο «αυτοκτονία» της ομάδας του Μίλιτσιτς στην κανονική διάρκεια εν τέλει «γύρισε» σε κάτι θετικό. Άρνηση στην ήττα και επίδειξη χαρακτήρα στο έξτρα πεντάλεπτο.

Μία νίκη που ήταν πιο ουσιαστική από αυτήν που είχε πετύχει με 73-70 στις 2 Φεβρουαρίου 2024 στο «ΟΑΚΑ – Νίκος Γκάλης». Κι ας ήταν εκείνη εκτός έδρας κι ας είχε έρθει 27 χρόνια μετά το τελευταίο διπλό του «Αυτοκράτορα» μέσα στην έδρα των πράσινων. Ο λόγος είναι ότι εκείνη η νίκη είχε τον χαρακτήρα της μεμονωμένης καλής στιγμής καθώς ο Άρης δεν είχε την προοπτική που έχει τώρα. Ίσως τότε κι ο Παναθηναϊκός να τον είχε υποτιμήσει κιόλας.

Τώρα ο Εργκίν Αταμάν και η ομάδα του δεν είχαν καμία δικαιολογία για να μην τα δώσουν όλα όπως άλλωστε και έκαναν από το 1ο λεπτό έως και το 45ο. Γιατί απέναντί τους έχουν έναν Άρη που δυναμώνει, που θέλει να διεκδικήσει και να κοιτάξει ψηλότερα και που «φωνάζει» ότι βρίσκεται στον δρόμο της «επιστροφής».

Επίσης ο Παναθηναϊκός διανύοντας μια κακή γι αυτόν περίοδο δεν είχε περιθώριο για ήττα. Και τώρα που έχασε βλέπετε τώρα τους κλυδωνισμούς που προκλήθηκαν στο «τριφύλλι».

Αγωνιστικά ο «Θεός του πολέμου» είναι εμφανές ότι έχει αρχίσει να γίνεται «ομάδα», με ρόλους, με αυτοπεποίθηση και «χημεία». Έστω κι αν το κακό στήσιμο το καλοκαιριού έχει αφήσει τις «πληγές» του και γι αυτό υπάρχουν αυτά τα «νεκρά» διαστήματα που στοιχίζουν νίκες ή χαμένες διαφορές.

Οι προσθήκες των Νουά και Άντζουσιτς αποδεικνύονται σωστές, όπως και η «σκληρή» απόφαση να τεθούν εκτός Ινοκ-Φορμπς, έστω κι αν ο πρώτος τουλάχιστον θεωρητικά θα μπορούσε να παραμείνει στο ροτέισον ως τρίτος σέντερ. Η αντικατάστασή του όμως με τον Κώστα Αντετοκούνμπο ήταν τόσο πετυχημένη που ο Άρης άλλαξε επίπεδο με την παρουσία του βασικού σέντερ της Εθνικής Ελλάδας.

Αμυντικά η κιτρινόμαυρη ρακέτα δεν είναι πια το «ξέφραγο αμπέλι» που ήταν, καθώς ο αδελφός του Γιάνννη… μοιράζει τάπες για πλάκα, ενώ η ενέργεια και η αθλητικότητα που διαθέτει τον κάνουν ικανό να προσφέρει και επιθετικά. Γενικότερα ο 28χρονος δείχνει διψασμένος για μπάσκετ και η συμβολή του σε διάφορους τομείς προσφέρει ισορροπία στην ομάδα του Μίλιτσιτς.

Κόντρα σε μια από τις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης, ο Άρης είχε καλύτερα σε σουτ εντός παιδιάς συνολικά, στα δίποντα και σε βολές, ενώ υπερείχε στα ριμπάουντ που μέχρι πρότινος ήταν το μεγάλος «βραχνάς».

Εξάλλου ήταν πολύ σημαντικό ότι αυτή την σπουδαία και με προεκτάσεις νίκη την έζησε από κοντά ο Ρίτσαρντ Σιάο. Αν στα προηγούμενα ματς που είδε από κοντά με Αμβούργο και ΠΑΟΚ άρχισε να «μπαίνει στο κλίμα» του Άρη, αυτά που βίωσε με τον Παναθηναϊκό πρέπει να τον έπεισαν οριστικά για το ποια είναι η ομάδα στην οποία επενδύει τα ωραία του εκατομμύρια. Οι αντιδράσεις του σε κάθε φάση, οι πανηγυρισμοί στο τέλος και γενικότερα το πώς βίωσε το όλο «σκηνικό» στο Nick Galis Hall, αυτό δείχνουν.

Το σημαντικό είναι οτι έως τώρα έχει τηρήσει τις υποσχέσεις του και όταν οι κιτρινόμαυροι χρειάστηκαν έξτρα μπάτζετ για να προβούν σε σημαντικές αλλαγές το πρόσφερε πρόθυμα. Μάλιστα οι πληροφορίες ότι πενταετές πλάνο θα επισπευστεί και από του χρόνου ο Άρης θα είναι σε θέση να διεκδικήσει την 4άδα στο EuroCup μόνο αισιοδοξία μπορούν να προκαλέσουν στους Αρειανούς.

Για το τέλος και δύο λόγια για τον Αταμάν ο οποίος ως προπονητής του Παναθηναϊκού έχει ηττηθεί δύο φορές από τους κιτρινόμαυρους έχοντας μπάτζετ φυσικά πολλαπλάσιο. Ο τόσο έντονος τρόπος με τον οποίο διαμαρτύρεται αδικεί και τον ίδιο και την ομάδα που εκπροσωπεί.

Έστω κι αν αυτό γίνεται στο πλαίσιο των mind games που λίγο πολύ όλες οι ομάδες εφαρμόζουν, όταν έχεις κατακτήσει τόσους τίτλους δεν το χρειάζεσαι αυτό. Σε βάθος χρόνου κάνει κακό σε αμφότερους…