Άρης – Παναθηναϊκός 102-95: Ο «Αυτοκράτορας»… καθάρισε τους «πράσινους»

Ο Άρης «ξέρανε» τον Παναθηναϊκό στο Αλεξάνδρειο, παίρνοντας μια σπουδαία νίκη με 102-95, ενώ το ματς έληξε στη κανονική διάρκεια με 87-87.

Έξαλλος ο Αταμάν, αποβλήθηκε λίγο μετά τα μέσα της τέταρτης περιόδου, καθώς μπήκε στο παρκέ και διαμαρτυρήθηκε για φάουλ στον Χολμς. Μετά την ήττα του Παναθηναϊκού, οι Πράσινοι έπεσαν στο 14-2 και χάνουν ουσιαστικά το πλεονέκτημα έδρας.

Τα highlights του αγώνα

«Μονομαχία» ανάμεσα στις δύο ομάδες στο πρώτο μέρος

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε το ματς με τους Όσμαν, Χολμς, Γκραντ, Τολιόπουλο και Χουάντσο στο αρχικό σχήμα. Ο Άρης είχε στην πεντάδα τους Μήτρου-Λονγκ, Τζόουνς, Νουά, Άντζουσιτς, και Κουλμπόκα.

Οι Πράσινοι άνοιξαν το σκορ με τον Χόλμς, ο οποίος έκανε το 2-0, αλλά ο Αυτοκράτορας ισοφάρισε γρήγορα σε 2-2 με τον Αντετοκούνμπο. Οι δύο ομάδες «μονομάχησαν» στο πρώτο μέρος και υπήρξαν διαδοχικές εναλλαγές στα ηνία στο προβάδισμα.

Ο Μήτρου λονγκ έδωσε λύσεις από την περιφέρεια στον Άρη και «έγραψε» το 14-9 για τους γηπεδούχους. Στη συνέχεια ακολούθησε μία μικρή ένταση ανάμεσα σε Μποχωρίδη και Γκραντ, και μετά υπήρξε τάιμ άουτ, μετά το πέρας του οποίου οι Πράσινοι ισοφάρισαν και πέρασαν μπροστά με πόντους του Οσμάν και του Γιούρτσεβεν για το 19-17.

Ο Άρης κατόπιν, απάντησε με τον Τζόουνς ο οποίος ισοφάρισε με δίποντο για το 19-19 και η πρώτη περίοδος ολοκληρώθηκε με τους Πράσινους να είναι μπροστά με 23-22, χάρη σε δίποντο του Γκραντ.

Ανάλογη εικόνα, είχε και η δεύτερη περίοδος, στην έναρξη ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε με +8, (30-22). Έπειτα, με βολές αλλά και φλόουτερ του Νουά, ο Άρης μείωσε σε 28-32.

Ακολούθως, υπήρξαν ξανά διαδοχικές εναλλαγές στο προβάδισμα, με τον Μήτρου λονγκ να ευστοχεί λίγο πριν το φινάλε της δεύτερης περιόδου σε τρίποντο για το 42-40 του Άρη και τον Ρογκαβόπουλο στη συνέχεια να ισοφαρίζει για το 42-42, σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος.

Καταιγιστικός ο Άρης στην τρίτη περίοδο

Ο Άρης παρόλο που βρέθηκε πίσω στο σκορ στην έναρξη της τρίτης περιόδου, κατόρθωσε να ανατρέψει την εικόνα και να περάσει μπροστά με τρίποντο του Τζόουνς για το 51-50.

Οι γηπεδούχοι ακολούθως, έχτισαν «μαξιλαράκι ασφαλείας» με κάρφωμα του Αντετοκούνμπο και δίποντο του Χάρελ για το +9 και το 59-50, οι Πράσινοι μείωσαν στη συνέχεια με τρίποντο του Γκραντ για το 59-53.

Όμως, ο Αυτοκράτορας ήταν καταιγιστικός στην τρίτη περίοδο και το δεκάλεπτο έκλεισε με προβάδισμα των γηπεδούχων για το 63-56.

Ανατροπή του Παναθηναϊκού και το ματς στην παράταση

Στην τέταρτη περίοδο, ο Άρης «αυτοκτόνησε», καθώς ήταν μπροστά στο σκορ, αλλά οι Πράσινοι ισοφάρισαν και έστειλαν το ματς στην παράταση.

Ο Όσμαν ήταν εξαιρετικός και με δικούς του πόντους, το Τριφύλλι μείωσε στους 4, ενώ στη συνέχεια «έγραψε» το 69-66 με εύστοχη βολή.

Κατόπιν ο Αταμάν μπήκε έξαλλος στο παρκέ και διαμαρτυρήθηκε για φάουλ στο Χολμς, ενώ οι διαιτητές τον απέβαλαν και αποβλήθηκε και ο Χολμς.

Στο τελευταίο τρίλεπτο του ματς, οι Πράσινοι μείωσαν τη διαφορά και έστειλαν το ματς στην παράταση για το 87-87 με τρίποντο του Ερνανγκόμεθ.

Ο Άρης νίκησε στην παράταση με 102-95

Ο Άρης στην παράταση ήταν ψύχραιμος στα σημεία και είχε λύσεις στην επίθεση. Με τρίποντο του Μποχωρίδη «γράφτηκε» το 100-95 και στη συνέχεια, με 2/2 βολές του Νουά το ματς ολοκληρώθηκε με το τελικό 102-95.

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Πιτσίλκας, Τσιμπούρης, Χατζημπαλίδης

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 22-23, 42-42, 63-56, 87-87 (κ.α), 102-95