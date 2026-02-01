Άρης Betsson -Παναθηναϊκός: Μπήκε στον αγωνιστικό χώρο και αποβλήθηκε ο Αταμάν (vid)
Οι έντονες διαμαρτυρίες του Αταμάν και η είσοδός του στον αγωνιστικό χώρο προκειμένου να διαμαρτυρηθεί έντονα στους διαιτητές, οδήγησε στην αποβολή του από το παιχνίδι Άρης Betsson - Παναθηναϊκός
Ένταση λίγα λεπτά πριν το τέλος του ντέρμπι του Άρη με τον Παναθηναϊκό στο «Nick Galis Hall», καθώς ο Εργκίν Αταμάν εισέβαλε στο παρκέ, διαμαρτυρόμενος για ένα φάουλ στον Χολμς, με αποτέλεσμα να αποβληθεί.
Ο Τούρκος τεχνικός πλησίασε τους διαιτητές μέχρι το κέντρο του γηπέδου μιλώντας τους σε πολύ έντονο ύφος και κάνοντας χειρονομίες. με αποτέλεσμα να αποβληθεί
Οι έντονες διαμαρτυρίες του, είχαν ως αποτέλεσμα, ευθύς αμέσως να αποβληθεί από το παιχνίδι και να αποχωρήσει όντας εμφανώς έξαλλος προς τα αποδυτήρια του Nick Gallis Hall.
Αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά στο συγκεκριμένο παιχνίδι που ο Αταμάν διαμαρτυρόταν έντονα καθώς και σε προηγούμενες περιπτώσεις ο Τούρκος τεχνικός είχε ανεβάσει τους τόνους.
Επίσης δεύτερη τεχνική ποινή δέχθηκε και ο Ρισόν Χολμς, ο οποίος πήρε την άγουσα για τα αποδυτήρια, καθώς είχε δεχθεί ήδη μια τεχνική ποινή πριν λίγα λεπτά.
Δείτε παρακάτω
