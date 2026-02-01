Πρόβλημα στο «Nick Galis Hall»: Στάζει η οροφή λόγω έντονης βροχόπτωσης (vid)
Σημαντικό ζήτημα προέκυψε πριν το τζάμπολ του ματς του Άρη με τον Παναθηναϊκό καθώς στάζει η οροφή του «Nick Galis Hall»
Πρόβλημα υπάρχει στο Nick Galis Hall, καθώς λόγω της έντονης βροχόπτωσης, υπάρχει διαρροή από την οροφή του γηπέδου. Όπως μεταδόθηκε από την ΕΡΤ, πριν το τζάμπολ οι διαιτητές του αγώνα ενημέρωσαν τους υπεύθυνους των δύο ομάδων, ότι το παρκέ σε ορισμένα σημεία του είναι επικίνδυνο για τις δύο ομάδες.
Μάλιστα, υπάρχει πρόβλημα και με τους ηλεκτρονικούς πίνακες του γηπέδου, με τους διαιτητές να ενημερώνουν πως θα λειτουργήσει μόνο ο μικρός.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, οι διαιτητές αξιολόγησαν την κατάσταση και το παιχνίδι θα διεξαχθεί κανονικά, αλλά θα είναι ειδικών συνθηκών και λόγω του προβλήματος που προέκυψε αλλά και γιατί σαν σήμερα πριν από 4 χρόνια έφυγε από την ζωή ο Άλκης Καμπανός, με την ατμόσφαιρα να είναι φορτισμένη συναισθηματικά.
Δείτε τι συμβαίνει στο Nick Galis Hall πριν το Άρης – Παναθηναϊκός
