Όσα πιστώνεται και χρεώνεται ο Μίλιτσιτς για την σκληρή ήττα του Άρη στην Τουρκία

sports betsson
Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
sports

# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΠΑΟΚ ΡΟΥΜΑΝΙΑ
# ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΙΝΕΣΟΤΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Άρης Betsson: Όσα πιστώνεται και χρεώνεται ο Μίλιτσιτς για την σκληρή ήττα στην Τουρκία
Μπάσκετ 29 Ιανουαρίου 2026, 19:42

Άρης Betsson: Όσα πιστώνεται και χρεώνεται ο Μίλιτσιτς για την σκληρή ήττα στην Τουρκία

Κόντρα στη Μπαχτσεσεχίρ ο Άρης άγγιξε το τέλειο για 33 λεπτά. Εν τέλει στο τελευταίο 7λεπτο «έχασε το μυαλό του» και υπέστη μια ήττα που δεν άξιζε. Όσα χρεώνονται και πιστώνονται στον προπονητή του.

ΚείμενοΑλέξανδρος Κωτάκης
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Save the bees! Όταν τα λουλούδια γίνονται… φορείς ιών

Save the bees! Όταν τα λουλούδια γίνονται… φορείς ιών

Spotlight

Ένα ακόμη παιχνίδι φέτος στο οποίο ο Άρης Betsson αξίζει τη νίκη, μπορεί να την πάρει και τελικά τη χάνει με έναν πικρό τρόπο που εν τέλει αδικεί την προσπάθειά που έχει κάνει σε όλο το προηγούμενο διάστημα του αγώνα.

Κόντρα στη Μπαχτσεσεχίρ ήταν ίσως η καλύτερη εμφάνιση που έκανε φέτος ο «Θεός του πολέμου», ναι καλύτερη κι από το σχεδόν τεέλιο0 παιχνίδι με τον Προμηθέα λόγω του υψηλού μπάτζετ και της δυναμικότητας των Τούρκων. Συνεπώς αυτό το 81-79 που ήρθε κυριολεκτικά στο τελευταίο δευτερόλεπτο  ήταν και η μεγαλύτερη αδικία που έκανε ο Άρης προς τον εαυτό του.

Επειδή βλέπω στο διαδίκτυο αρκετούς να τα ρίχνουν αποκλειστικά στον Ιγκόρ Μίλιτσιτς, θα πρέπει να είμαστε δίκαιοι. Όντως ο προπονητής έχει μεγάλο μερίδιο ευθύνης, αλλά έχει και μεγάλο μερίδιο στο ότι ως τα τελευταία 6-7 λεπτά η ομάδα του έκανε ένα εξαιρετικό παιχνίδι.

Ας τα δούμε αναλυτικά: Στην Τουρκία ο Άρης ως το 33-34 ήταν σε όλο σχεδόν το ματς μπροστά στο σκορ, με ψυχραιμία, με χαρακτήρα, με ωραίες συνεργασίες και επιθετική πολυφωνία. Δεν είναι τυχαίο ότι ακόμη και στα ματς που η ομάδα του Μίλιτσιτς χάνει, έχει την ικανότητα να ξεπερνάει για πλάκα τους 85-90 πόντους και αρκετές φορές και τους 100.

Για να κερδίσεις όμως απέναντι σε ένα σύνολο όπως η Μπαχτσεσεχίρ και μάλιστα μέσα στην έδρα της πρέπει να παίξεις άμυνα. Κι όντως το έκανε αυτό σε πολύ ικανοποιητικό βαθμό πλην του τελευταίου κομματιού της αναμέτρησης. Οι κίτρινοι παρουσίασαν βελτίωση στο μεγαλύτερη πληγή τους φέτος (την άμυνα), έχοντας καλύτερες αποστάσεις και αλληλοκαλύψεις και γενικότερα μεγαλύτερη διάθεση ατομικά ο κάθε παίκτης.

Είναι εντυπωσιακό ότι οι ποιοτικοί Τούρκοι είχαν καταφέρει να σκοράρουν μόλις 58 πόντους σε 33 ολόκληρα λεπτά, συγκομιδή που λέει πολλά.

Επίσης ο Μίλιτσιτς έχει καταφέρει σε έναν καλό βαθμό να βάλει «χαλινάρι» στον Μήτρου-Λονγκ (μόλις 1 λάθος χθες) και να αξιοποιήσει τον Άντζουσιτς, όχι μόνο ως σκόρερ, αλλά και ως πασέρ (4 ασίστ στην Τουρκία), έστω κι αν ο Σέρβος δεν είναι πλέι μέικερ.

YouTube thumbnail

Στα αρνητικά το γεγονός ότι σε ένα ακόμη παιχνίδι ο Μίλιτσιτς αποφάσισε να τελειώσει το ματς χωρίς σέντερ. Είναι απορίας άξιο όταν διαθέτεις το «φόβητρο» που λέγεται Αντετοκούνμπο (ο οποίος ήταν καταλυτικός στο παιχνίδι) να μην υπάρχει μέσα στην 5άδα στα τελευταία λεπτά. Κι όχι μόνο δεν ήταν μέσα ο  Κώστας, αλλά ούτε κι ο Φόρεστερ. Ποιος ο λόγος να παίξεις με έναν ψηλό μεν, βαρύ δε και όχι καλό αμυντικό παίκτη όπως ο Κουλμπόκα.

Κανείς δεν γνωρίζει πως θα εξελισσόταν το ματς αν στο παρκέ ήταν ο αδελφός του Γιάννη, πολύ δύσκολα όμως ο Φλιν που έβαλε το τελευταίο καλάθι, θα πήγαινε τόσο άνετα στο λέι απ.

Επιπλέον ο Μίλιτσιτς που είχε «κρατήσει» την ομάδα πνευματικά ως εκείνο το σημείο χρεώνεται και το μπλακ-άουτ των τελευταίων 6-7 λεπτών. Ο Άρης πέτυχε μόλις 5 πόντους στο διάστημα αυτό, δέχθηκε 11 πόντους μέσα σε μόλις 2 λεπτά και συνολικό 25-15 στο τελευταίο δεκάλεπτο. Εν τέλει το κοντέρ έγραψε παθητικό 81 και ταυτόχρονα σήμανε μια ήττα που αν την απέφευγε θα ήταν με το…1,5 πόδι στην επόμενη φάση.

Βεβαίως και δεν φταίει αποκλειστικά ο Κροάτης τεχνικός γι αυτό το ολικό μπλάκ άουτ στο τέλος, καθώς αν έμπαιναν 1-2 σουτ σε τόσες άστοχες επιθέσεις ο Άρης θα είχε κερδίσει. Η ευθύνη του έγκειται κυρίως στο ότι δεν μπόρεσε να διατηρήσει το καθαρό μυαλό για τόσο  μεγάλο διάστημα με αποτέλεσμα οι παίκτες του να κάνουν ό,τι μπορούν για να χάσουν και τελικά έχασαν.

Σε γενικές γραμμές ο Άρης επί Μίλιτσιτς έχει βελτιωθεί σε αρκετά κομμάτια (βοήθησαν φυσικά καταλυτικά και οι προσθήκες των Άντζουσιτς, Νουά), ενώ μπορεί κανείς να του πιστώσει το ελαφρυντικό της κακοστημένης από το καλοκαίρι ομάδας, που δεν είναι εύκολο να σουλουπωθεί μεσούσης της σεζόν.

Από την άλλη ο Κροάτης κάπου το… χάνει. Είτε στη διαχείριση του υλικού σε σχέση με την εξέλιξη των αγώνων, είτε στις δηλώσεις που κάνει και φαίνεται να ρίχνει τις μεγαλύτερες ευθύνες στους παίκτες του.

Ας κρατήσουμε προς το παρόν τα θετικά, να δοθεί βάρος στην πρόκριση γιατί ακόμη υπάρχουν ελπίδες και θα είναι κρίμα να χαθεί ενώ ο Άρης την αξίζει. Και το καλοκαίρι βλέπουμε…

ΥΓ: Σωστό ότι Φορμπς τέθηκε εκτός ομάδας καθώς δεν μπορούσε να προσφέρει καθόλου. Λάθος ότι τέθηκε εκτός ο Ίνοκ εφόσον μπορούσες να τον πληρώνεις. Έστω και ως 3ος ψηλός θα μπορούσε να αποτελέσει μια λύση, διαθέτοντας κιόλας τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά από τον Κώστα και τον Φόρεστερ.

ΥΓ1: Ο Μήτρου-Λονγκ είναι ένας πολύτιμος παίκτης που δύσκολα ο Άρης θα βρει όσο διαθέτει το μπάτζετ που διαθέτει. Πόσους Έλληνες ξέρετε σε αυτό το επίπεδο, ικανούς να σκοράρουν 15+ πόντους, με το πρώτο βήμα, το μπάσιμο, και το σουτ μετά από ντρίμπλα που διαθέτει ομογενής γκαρντ;

Headlines:
World
Μυτιληναίος: Καμπανάκι για την άνοδο του ευρώ

Μυτιληναίος: Καμπανάκι για την άνοδο του ευρώ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Save the bees! Όταν τα λουλούδια γίνονται… φορείς ιών

Save the bees! Όταν τα λουλούδια γίνονται… φορείς ιών

Business
Aegean: Επένδυση 45% στην APELLA και ενίσχυση της βαριάς συντήρησης αεροσκαφών

Aegean: Επένδυση 45% στην APELLA και ενίσχυση της βαριάς συντήρησης αεροσκαφών

inWellness
inTown
Αθλητική Ροή
Μπάσκετ 29.01.26

Όσα πιστώνεται και χρεώνεται ο Μίλιτσιτς για την σκληρή ήττα του Άρη στην Τουρκία

Κόντρα στη Μπαχτσεσεχίρ ο Άρης άγγιξε το τέλειο για 33 λεπτά. Εν τέλει στο τελευταίο 7λεπτο «έχασε το μυαλό του» και υπέστη μια ήττα που δεν άξιζε. Όσα χρεώνονται και πιστώνονται στον προπονητή του.

Αλέξανδρος Κωτάκης
On Field 29.01.26

«Ο Ολυμπιακός εκμεταλλεύτηκε την εξαιρετική φυσική του κατάσταση» – Η UEFA αποθεώνει την ομάδα του Πειραιά

Οι παίκτες του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ «κατάπιαν» και στο Άμστερνταμ αμέτρητα χιλιόμετρα, με την ιστοσελίδα της UEFA να κάνει ιδιαίτερη μνεία στο συγκεκριμένο γεγονός

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
betson_textlink
Stream sports
«Ο Ολυμπιακός εκμεταλλεύτηκε την εξαιρετική φυσική του κατάσταση» – Η UEFA αποθεώνει την ομάδα του Πειραιά
On Field 29.01.26

«Ο Ολυμπιακός εκμεταλλεύτηκε την εξαιρετική φυσική του κατάσταση» – Η UEFA αποθεώνει την ομάδα του Πειραιά

Οι παίκτες του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ «κατάπιαν» και στο Άμστερνταμ αμέτρητα χιλιόμετρα, με την ιστοσελίδα της UEFA να κάνει ιδιαίτερη μνεία στο συγκεκριμένο γεγονός

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Αυτή η πρόκριση ήταν έπος
On Field 29.01.26

Αυτή η πρόκριση ήταν έπος

Ο Ολυμπιακός «τρέλανε» κόσμο καθώς στην τελική ευθεία της League Phase του Champions League πέτυχε αυτό που φάνταζε ακατόρθωτο

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Η εξαίρεση του Αντρέ Λουίζ
On Field 27.01.26

Η εξαίρεση του Αντρέ Λουίζ

Ο Ολυμπιακός μπροστά από την πιο ενδιαφέρουσα εβδομάδα του χειμώνα του. Και ο Αντρέ Λουίζ…

Διονύσης Δελλής
Διονύσης Δελλής
Η μάχη της παραμονής στη Super League: Οι έξι «μονομάχοι» και οι μικρές διαφορές που τους χωρίζουν
Ποδόσφαιρο 26.01.26

Η μάχη της παραμονής στη Super League: Οι έξι «μονομάχοι» και οι μικρές διαφορές που τους χωρίζουν

Από την 8η θέση της βαθμολογίας έως και την 13 «χωράνε» έξι ομάδες με μόλις έξι βαθμούς να τις χωρίζουν. Στις οκτώ τελευταίες αγωνιστικές, ανάμεσά τους, θα δοθεί μια γερή μάχη.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Άρης – Λεβαδειακός: Πόσα λάθη έκαναν οι «κίτρινοι» πριν το δεύτερο γκολ
Ποδόσφαιρο 26.01.26

Άρης – Λεβαδειακός: Πόσα λάθη έκαναν οι «κίτρινοι» πριν το δεύτερο γκολ

Σωρεία λαθών από την αμυντική συμπεριφορά των παικτών του Άρη, έδωσε την ευκαιρία στους παίκτες του Λεβαδειακού να σκοράρουν στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων κι έτσι να αποσπάσουν πολύτιμη ισοπαλία.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Από στόπερ… σέντερ φορ
On Field 24.01.26

Από στόπερ… σέντερ φορ

Οι δύο κεντρικοί αμυντικοί της Τότεναμ έχουν πετύχει εννιά γκολ στην φετινή Πρέμιερ Λιγκ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Η κόρη του Ντένις Ρόντμαν, Τρίνιτι έγινε η πιο ακριβοπληρωμένη παίκτρια του γυναικείου ποδοσφαίρου παγκοσμίως
Ποδόσφαιρο 23.01.26

Η κόρη του Ντένις Ρόντμαν, Τρίνιτι έγινε η πιο ακριβοπληρωμένη παίκτρια του γυναικείου ποδοσφαίρου

Σε ηλικία μόλις 23 ετών, η Τρίνιτι Ρόντμαν αποξενωμένη κόρη του θρύλου του NBA Ντένις Ρόντμαν, έγινε η πιο ακριβοπληρωμένη γυναίκα ποδοσφαιρίστρια στον κόσμο, μετά την υπογραφή του νέου της συμβολαίου με την Washington Spirit.

Αλέξανδρος Κωτάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Βιολάντα: Τι προκάλεσε τη διαρροή προπανίου – Οι εργασίες το καλοκαίρι και οι αναφορές για οσμή αερίου που αγνοήθηκαν
Ελλάδα 29.01.26

Βιολάντα: Τι προκάλεσε τη διαρροή προπανίου – Οι εργασίες το καλοκαίρι και οι αναφορές για οσμή αερίου που αγνοήθηκαν

Τουλάχιστον 6 με 7 εργαζόμενοι έχουν καταθέσει ότι είχαν κάνει αναφορά για οσμή αερίου - Τι κατέθεσε ο βοηθός υπευθύνου βάρδιας που σώθηκε την τελευταία στιγμή

Σύνταξη
Αντίο, Barbie: Η Μάργκοτ Ρόμπι αποπνέει γοτθική γοητεία στην πρεμιέρα της ταινίας «Ανεμοδαρμένα Ύψη»
«Με νίκησες» 29.01.26

Αντίο, Barbie: Η Μάργκοτ Ρόμπι αποπνέει γοτθική γοητεία στην πρεμιέρα της ταινίας «Ανεμοδαρμένα Ύψη»

Η Μάργκοτ Ρόμπι άφησε πίσω της την Mattel και, πρωταγωνιστεί στην επερχόμενη κινηματογραφική μεταφορά του ομώνυμου κλασικού μυθιστορήματος της Έμιλι Μπροντέ, μαζί με τον Τζέικομπ Ελόρντι.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η «Kristin» δείχνει τα δόντια της: Πού αναμένονται τα πιο έντονα φαινόμενα τις επόμενες ώρες
Κακοκαιρία 29.01.26

Η «Kristin» δείχνει τα δόντια της: Πού αναμένονται τα πιο έντονα φαινόμενα τις επόμενες ώρες

Live η πορεία της κακοκαιρίας «Kristin». Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης των φαινομένων.

Σύνταξη
Με 4 «πιόνια» ο Τραμπ στη σκακιέρα της Αν. Μεσογείου
Διεθνής Οικονομία 29.01.26

Με 4 «πιόνια» ο Τραμπ στη σκακιέρα της Αν. Μεσογείου

Το νομοσχέδιο του Κογκρέσου για την ενέργεια – Ο ρόλος Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ και Αιγύπτου – Τα έργα που ευλογούν… οι ΗΠΑ – Οι πιέσεις για το LNG – Οι έρευνες υδρογονανθράκων

Χρήστος Κολώνας
Χρήστος Κολώνας
«Ο Ολυμπιακός εκμεταλλεύτηκε την εξαιρετική φυσική του κατάσταση» – Η UEFA αποθεώνει την ομάδα του Πειραιά
On Field 29.01.26

«Ο Ολυμπιακός εκμεταλλεύτηκε την εξαιρετική φυσική του κατάσταση» – Η UEFA αποθεώνει την ομάδα του Πειραιά

Οι παίκτες του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ «κατάπιαν» και στο Άμστερνταμ αμέτρητα χιλιόμετρα, με την ιστοσελίδα της UEFA να κάνει ιδιαίτερη μνεία στο συγκεκριμένο γεγονός

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ιράν: Συλλήψεις και για διαδηλώσεις προηγούμενων ετών – Μαζική εκστρατεία διώξεων μετά την καταστολή των κινητοποιήσεων
Κόσμος 29.01.26

Ιράν: Συλλήψεις και για διαδηλώσεις προηγούμενων ετών – Μαζική εκστρατεία διώξεων μετά την καταστολή των κινητοποιήσεων

Γιατροί ανέφεραν ότι διαδηλωτές που τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων απομακρύνθηκαν από νοσοκομεία από τις δυνάμεις ασφαλείας, ενώ δεκάδες γιατροί έλαβαν προειδοποιήσεις να μην βοηθούν τραυματίες στο Ιράν

Σύνταξη
Βιολάντα: «Δεν θα ησυχάσει κανένας μας μέχρι να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι» – Συγκλονίζει ο γιος θύματος
Οργή και αγανάκτηση 29.01.26

Βιολάντα: «Δεν θα ησυχάσει κανένας μας μέχρι να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι» – Συγκλονίζει ο γιος θύματος

«Δεν περίμενα ότι θα αντιταχθεί και ότι θα καίγεται για ώρες στους χίλιους βαθμούς», λέει ο γιος θύματος της φονικής έκρηξης που σκόρπισε τον θάνατο στη βιομηχανία της «Βιολάντα».

Σύνταξη
Ροντινέι: Γιόρτασε τα γενέθλιά του με το καλύτερο δώρο – Οι ευχές που δέχθηκε (vid+pics)
Ποδόσφαιρο 29.01.26

Ροντινέι: Γιόρτασε τα γενέθλιά του με το καλύτερο δώρο – Οι ευχές που δέχθηκε (vid+pics)

Ο Ροντινέι γιόρτασε τα 34α γενέθλιά του χορεύοντας σε βραζιλιάνικους ρυθμούς και βεβαίως με το καλύτερο δώρο που ήταν η μεγάλη πρόκριση που πτέυχε ο Ολυμπιακός επί του Άγιαξ.

Σύνταξη
«Θα έπαιζα ακόμη και κομπάρσος σε ταινία του»: Ο Tyler, the Creator είναι εδώ και χρόνια θαυμαστής του Γιώργου Λάνθιμου
Dogtooth 29.01.26

«Θα έπαιζα ακόμη και κομπάρσος σε ταινία του»: Ο Tyler, the Creator είναι εδώ και χρόνια θαυμαστής του Γιώργου Λάνθιμου

Ο Tyler, the Creator αποθέωσε τον Γιώργο Λάνθιμο μιλώντας στο Triple J, ενώ παραδέχτηκε ότι η αγάπη του για τον Έλληνα σκηνοθέτη πάει χρόνια πίσω - όταν κυκλοφόρησε το περίφημο Dogtooth με έμπνευση τον «Κυνόδοντα»

Σύνταξη
Νεκροί οπαδοί του ΠΑΟΚ: Τραγικό παιχνίδι της μοίρας – Πατέρας θύματος είχε σκοτωθεί σε τροχαίο στη Ρουμανία
Ανατριχιαστικό 29.01.26

Νεκροί οπαδοί του ΠΑΟΚ: Τραγικό παιχνίδι της μοίρας – Πατέρας θύματος είχε σκοτωθεί σε τροχαίο στη Ρουμανία

Ο πατέρας του άτυχου οπαδού του ΠΑΟΚ ήταν οδηγός φορτηγού και η μοίρα το έφερε έτσι ώστε να αφήσει την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο, στη Ρουμανία.

Σύνταξη
Σάκης Αρναούτογλου: Το μήνυμα για την απώλεια της μητέρας του και η έκκληση αλληλεγγύης
Ανάρτηση 29.01.26

Σάκης Αρναούτογλου: Το μήνυμα για την απώλεια της μητέρας του και η έκκληση αλληλεγγύης

Με μια συγκινητική ανάρτηση στα social media, ο Σάκης Αρναούτογλου μίλησε για τον θάνατο της μητέρας του, ευχαριστώντας για τη συμπαράσταση που δέχεται και προτρέποντας όσους το επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη της στηρίζοντας το «Σπίτι της Άρσις»

Σύνταξη
ΟΦΗ: «Έδεσε» τον Λίλο μέχρι το 2029
Ποδόσφαιρο 29.01.26

ΟΦΗ: «Έδεσε» τον Λίλο μέχρι το 2029

Ο ΟΦΗ «έδεσε» τον Κλίντμαν Λίλο στο Ηράκλειο μέχρι το 2029, ανταμείβοντάς τον για τις εξαιρετικές του εμφανίσεις.

Σύνταξη
Σικελία: Κρίσιμη παραμένει η κατάσταση – Συνεχίζονται οι κατολισθήσεις
Καθίζηση εδάφους 29.01.26

Σικελία: Κρίσιμη παραμένει η κατάσταση – Συνεχίζονται οι κατολισθήσεις

Η αντιπολίτευση ζητά να χρησιμοποιηθούν κονδύλια που είχαν εγκριθεί για την κατασκευή γέφυρας που θα ενώσει την Σικελία με την Καλαβρία, με στόχο να δοθούν άμεσες απαντήσεις στους περισσότερους από 1.500 κατοίκους που έμειναν άστεγοι

Σύνταξη
Μινεάπολη: Πώς η δολοφονία του Άλεξ Πρέτι έσπασε τους παραδοσιακά απολιτικούς χώρους του Διαδικτύου
Ξύπνησαν 29.01.26

Πώς η δολοφονία του Άλεξ Πρέτι στη Μινεάπολη έσπασε τους παραδοσιακά απολιτικούς χώρους του Διαδικτύου

Η οργή για την ICE, μετά και τη δεύτερη δολοφονία Αμερικανού πολίτη στη Μινεάπολη, έχει κατακλύσει φόρουμ για παίκτες γκολφ και λάτρεις του... μπέρμπον, αντανακλώντας την αυξανόμενη οργή για την καταστολή της κυβέρνησης Τραμπ

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Υποκλοπές: Στις 6 Φεβρουαρίου η πρόταση του εισαγγελέα – Προσφορές της Intellexa προκάλεσαν εντάσεις
Και ένσταση 29.01.26

Υποκλοπές: Στις 6 Φεβρουαρίου η πρόταση του εισαγγελέα – Προσφορές της Intellexa προκάλεσαν εντάσεις

Στην τελική ευθεία η δίκη για τις υποκλοπές, την ερχόμενη Παρασκευή η εισαγγελική πρόταση - Οι συνήγοροι του ζεύγους Χάμου - Ντίλιαν κατέθεσαν ένσταση για τις φερόμενες προσφορές της Intellexa

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Δικαστήριο υποχρεώνει την Ολλανδία να προστατεύσει νησί στην Καραΐβική από την κλιματική αλλαγή
Περιβάλλον 29.01.26

Δικαστήριο υποχρεώνει την Ολλανδία να προστατεύσει νησί στην Καραΐβική από την κλιματική αλλαγή

Δικαστήριο στη Χάγη έκρινε ότι η κυβέρνηση παραβίασε τα ανθρώπινα δικαιώματα των κατοίκων της Μποναίρ, ολλανδικής κτήσης που απειλείται από την κλιματική αλλαγή.

Σύνταξη
Ελλάδα – Γερμανία 26-5: Αήττητη στη Β’ φάση προκρίθηκε η Εθνική! (vids)
Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα 29.01.26

Ελλάδα – Γερμανία 26-5: Αήττητη στη Β’ φάση προκρίθηκε η Εθνική! (vids)

Τα κορίτσια του Χάρη Παυλίδη συνέτριψαν 26-5 τη Γερμανία και «σφράγισαν» την πρωτιά, πετυχαίνοντας το 3Χ3. Το Σάββατο 31/1 (15:00 ώρα Ελλάδας) κόντρα στην Ιταλία ο επόμενος αντίπαλος για τη Β' φάση.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Σίντνεϊ Σουίνι: Πόλεμος στήθος με στήθος με Καρντάσιαν και Ριάνα στα χαρακώματα των lingerie – Ο ρόλος του Τζεφ Μπέζος
Ηδονισμός 29.01.26

Σίντνεϊ Σουίνι: Πόλεμος στήθος με στήθος με Καρντάσιαν και Ριάνα στα χαρακώματα των lingerie – Ο ρόλος του Τζεφ Μπέζος

Η Σίντεϊ Σουίνι μπαίνει με θράσσος στον πόλεμο των lingerie με τις μέχρι πρόσφατα αυτοκράτειρες Κιμ Καρντάσιαν και Ριάνα να απειλούνται από την ευπώλητη παντοκρατορία τους

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τρισάγιο στη Ρουμανία: «Λύγισε» ο μητροπολίτης τη στιγμή που διάβαζε τα ονόματα των 7 νεκρών οπαδών του ΠΑΟΚ
Έντονη συγκίνηση 29.01.26

Τρισάγιο στη Ρουμανία: «Λύγισε» ο μητροπολίτης τη στιγμή που διάβαζε τα ονόματα των 7 νεκρών οπαδών του ΠΑΟΚ

Ο ιεράρχης προσέφερε λόγια παρηγοριάς στους παρευρισκόμενους, εκφράζοντας τη θλίψη του για την απώλεια που έχει συγκλονίσει την αθλητική οικογένεια του ΠΑΟΚ και την κοινή γνώμη.

Σύνταξη
Οι τελικές εκτιμήσεις για το τροχαίο δυστύχημα με τους 7 νεκρούς φίλους του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία – Τι λένε οι ειδικοί
Ελλάδα 29.01.26

Οι τελικές εκτιμήσεις για το τροχαίο δυστύχημα με τους 7 νεκρούς φίλους του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία – Τι λένε οι ειδικοί

Όλοι οι διασωθέντες κάθονταν δίπλα από το παράθυρο στη δεξιά πλευρά του οχήματος - Ειδικοί εκτιμούν ότι το μαύρο βανάκι είχε αναπτύξει ταχύτητα κοντά στα 90 χλμ. για να κάνει την προσπέραση του βυτιοφόρου

Σύνταξη
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο