Μπαχτσεσεχίρ – Άρης Betsson 81-79: Έχασαν στην τελευταία επίθεση οι «κιτρινόμαυροι»… (vid)

Ο Άρης Betsson ήταν εξαιρετικός για 33 λεπτά στην Κωνσταντινούπολη, κόντρα στην ισχυρή Μπαχτσεσεχίρ, με αποτέλεσμα να προηγηθεί με 14 πόντους (58-72) και να είναι πολύ κοντά σε μια τεράστια νίκη που θα τον έφερνε αγκαλιά με την πρόκριση. Εν τέλει στα τελευταία λεπτά η ομάδα του Μίλιτσιτς δέχθηκε επιμέρους 23-7 για να γνωρίσει μια πικρή ήττα με 81-79, στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστική του Α’ γκρουπ του EuroCup.

Ο «Αυτοκράτορας» έχασε μια τεράστια ευκαιρία για να πετύχει νίκη… μισή πρόκριση στην επόμενη φάση, με το ρεκόρ του πλέον να πέφτει στο 7-9, αλλά να εξακολουθεί να έχει ελπίδες πρόκρισης. Οι κίτρινοι περιμένουν βεβαίως και τα αποτελέσματα των άλλων αγώνων του ομίλου που τον ενδιαφέρουν, θέλοντας ήττες των Βενέτσια (κυρίως), Κλουζ και Νεπτούνας.

Από την πλευρά της η Μπαχτσεσεχίρ που κυνηγάει μία από τις δύο πρώτες θέσεις προκειμένου να προκριθεί απευθείας στους «8», βελτίωσε το ρεκόρ της στο 11-5.

Ο Άρης πραγματοποίησε ένα πολύ καλό πρώτο ημίχρονο, έχοντας συνεχώς το προβάδισμα (16-20, 29-37), με τη διαφορά να φτάνει ακόμη και στο +9 (31-40). Η ομάδα του Μίλιτσιτς δεν βασίστηκε απλά στην επιθετική πολυφωνία που μας έχει συνηθίσει στα τελευταία παιχνίδια της, αλλά συνδύασε την αποτελεσματικότητά της στο επιθετικό κομμάτι, με πολύ καλή άμυνα. Ωστόσο οι Τούρκοι βρήκαν λύσεις στα τελευταία λεπτά κι έτσι κατάφεραν να «ψαλιδίσουν» το προβάδισμα αυτό μειώνοντας στους 3 (39-42) ενόψει της ανάπαυλας.

Ήταν αναμενόμενο πως η Μπαχτσεσεχίρ θα επιχειρούσε την αντεπίθεσή της στο 3ο δεκάλεπτο, όμως ο «Θεός του πολέμου» ήταν απολύτως έτοιμος και γι αυτό. Η καλή άμυνα συνεχίστηκε, η αποτελεσματικότητα στο δίποντο άγγιξε το «τέλειο» (στο τέλος της 3ης περιόδου ο Άρης είχε 75% με 15/20!) κι έτσι οι κιτρινόμαυροι όχι μόνο «φρέναραν» τους Τούρκους, αλλά έκλεισαν το δεκάλεπτο στο +8, έχοντας ελέγξει σε μεγάλο βαθμό τον ρυθμό και έχοντας βγάλει εξαιρετικές συνεργασίες για να φτάσουν τους 64 πόντους ενεργητικά σε 30 λεπτά παιχνιδιού!

Νουά, Άντζουζιτς, Μήτρου Λονγκ, Φόρεστερ και Αντετοκούνμπο είχαν φέρει τον Άρη εκεί που έπρεπε προκειμένου να μπει με πολύ καλές προϋποθέσεις στα τελευταία δέκα λεπτά της αναμέτρησης. Μάλιστα με καλάθια των Μπράις Τζόουνς και Ρόνι Χάρελ η ομάδα του Μίλιτσιτς «πέταξε» στο +14 (58-72), 6:55 λεπτά για το τέλος! Ωστόσο το παιχνίδι ήταν μοιραίο να γίνει ντέρμπι.

Με τρίποντα των Χόμσλι, Φορντ και Καβανο οι γηπεδούχοι άρχισαν να ροκανίζουν άμεσα τη διαφορά, να αποκτούν ψυχολογία και ταυτόχρονα να βάζουν πίεση στον Άρη. Με βολές του Τζόουνς ο Άρης προηγήθηκε με 75-79 στα 2:19 για το τέλος, όμως οι βολές των Φλιν και Χόμσλι έφεραν το ματς στα ίσα 79-79 στα 43» για το φινάλε. Ο Νουά αστόχησε σε ποστάρισμά που έκανε στα 17 δευτερόλεπτα και δυστυχώς ο Μάλαχι Φλι με λέι απ μισό δευτερόλεπτο πριν το φινάλε έγραψε το 81-79 που ήταν και το τελικό σκορ καθώς ο Γουίλιαμς έκλεψε τη μπάλα από την επαναφορά του Μποχωρίδη στην τελευταία επίθεση από τα πλάγια.

Ο Τζόουνς με 16π. ήταν ο πρώτος σκόρερ του Άρη που είχε 19/28 δίποντα, 19 ασίστ, 19 κλεψίματα, αλλά και 15 λάθη. Ζημια από πλευράς Τούρκων έκαναν οι Φλιν και Κάβανο με 19 και 20 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 19-23, 39-42, 56-64, 81-79

Άρης Betsson (Μίλιτσιτς): Λονγκ 9 (2/4 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 2/2 βολές), Χατζηλάμπρου, Τζόουνς 16 (3/4 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 7/8 βολές), Νουά 11 (4/5 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 7/8 βολές), Τσαϊρέλις, Φόρεστερ 9 (4/6 δίποντα, 1/2 βολές), Πουλιανίτης 3 (1/1 τρίποντα), Μποχορίδης, Χάρελ 7 (2/3 δίποντα, 1/3 τρίποντα), Άντζουσιτς 10 (2/6 τρίποντα, 4/6 βολές), Αντετοκούνμπο 8 (4/4 δίποντα), Κουλμπόκα 6 (2/3 τρίποντα).

Μπαχτσεσεχίρ (Μπάρακ): Φόρντ 5 (1/2 δίποντα, 1/2 τρίποντα), Χόμεσλι 11 (3/5 τρίποντα, 2/2 βολές), Κοπρίβιτσα 4 (2/4 δίποντα), Μίτσελ 2 (1/4 δίποντα), Χαλταλί 2 (1/1 δίποντα), Φλιν 19 (4/5 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 5/6 βολές), Πονίτκα, Κάβανο 20 (5/7 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 4/4 βολές), Γουίλιαμς 13 (6/9 δίποντα, 1/2 βολές), Σιπάχι, Μπας, Χέιλ 5 (1/4 τρίποντα, 2/2 βολές).