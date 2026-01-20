sports betsson
Κακοκαιρία: Ήχησε το 112 σε Αρκαδία, Μεσσηνία, Κορινθία και Λακωνία
Σλασκ Βρότσλαβ – Άρης Betsson 107-113: «Ζωντανός» για πρόκριση, με νίκη στην 2η παράταση
Μπάσκετ 20 Ιανουαρίου 2026 | 23:24

Σλασκ Βρότσλαβ – Άρης Betsson 107-113: «Ζωντανός» για πρόκριση, με νίκη στην 2η παράταση

Μετά από συγκλονιστικό ματς στην Πολωνία που κρίθηκε στις δύο παρατάσεις, ο Άρης Betsson επικράτησε της Σλασκ στην Πολωνία με 113-107 και παρέμεινε ζωντανός για πρόκριση στην επόμενη φάση του EuroCup

Σύνταξη
Χρειάστηκε τη δεύτερη παράταση για να κάμψει στο Βρότσλαβ την αντίσταση της Σλασκ, ο Άρης Betsson και να φύγει από την έδρα της, για τη 15η αγωνιστική του EuroCup, νικητής με 113-107. Αποτέλεσμα με το οποίο επέστρεψε σε δρόμο επιτυχιών, μετά τις τρεις συνεχείς ευρωπαϊκές ήττες που υπέστη από τις Χάποελ Ιερουσαλήμ, Μανρέσα, Τσεντεβίτα Ολίμπια και διατηρεί «ζωντανές» τις ελπίδες του για πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Καταλυτική για την επικράτησή του ήταν η παρουσία στο παρκέ των Ελάιζα Μήτρου-Λονγκ, Ντανίλο Άντζουσιτς, Μπράις Τζόουνς. Πρώτος σκόρερ για τους Πολωνούς, οι οποίοι μέτρησαν την έβδομη στη σειρά ήττα τους, ήταν ο Νόα Κίρκγουντ.

Με βασικούς επιθετικούς μοχλούς τους Μήτρου-Λονγκ, Τζόουνς και κυριαρχώντας στη ρακέτα με τον Φόρεστερ, ο Άρης προηγήθηκε στο 6’ με +8 (7-15). Απόσταση η οποία «ανέβηκε» στο 12’ στο +11 (24-35).

Αμυντική χαλάρωση και λάθη, στην πορεία, στοίχισαν στους «κιτρινόμαυρους» με συνέπεια η Σλασκ, με «καυτό» από τα 6.75 τον Τσέρνιεβιτς (4/4 τρίποντα), να «τρέξει» επιμέρους 31-14 και να πάρει τα ηνία στο σκορ στο 21’ με +6 (55-49).

Οι Θεσσαλονικείς «απάντησαν» με δικό τους επιμέρους 8-14 και έφεραν το παιχνίδι σε ισορροπία στο 26’ (63-63). Τρία λεπτά αργότερα, δε, με συνεχείς πόντους από τον Άντζουσιτς (2/2 βολές, 1/1 τρίποντο) και ένα δίποντο από τον Κουλμπόκα, ανέτρεψαν στο εις βάρος τους σκηνικό και βρέθηκαν στο +3 (29’ 67-70).

Στα μισά τέταρτης περιόδου, η Σλασκ έγινε εκ νέου «αφεντικό» στον αγώνα με +5 (35’ 81-76). Ο Άρης έβγαλε ενέργεια και με σερί 0-7 πέρασε ξανά μπροστά στο σκορ στο 36’ με +2 (81-83). Ακολούθησαν λεπτά με τις ομάδες να εναλλάσσονται στο προβάδισμα (84-83, 86-87), με τη Σλασκ να αποκτά στο 39’ «αέρα» δύο πόντων με 89-87.

Με 10’’ να απομένουν για τη λήξη , ο Άρης ισοφάρισε με τον Τζόουνς (89-89), αφήνοντας στους γηπεδούχους 4’’ επίθεσης, την οποία δεν αξιοποίησαν, καθώς αστόχησε ο Νούνιεζ και το ματς πήγε στην παράταση. Στην εκκίνηση του έξτρα πενταλέπτου, με τους Ουρμπάνιακ, Κίρκγουντ, η Σλασκ βρέθηκε στο +4 (93-89), διαφορά που είχε και στο 43’ (95-91).

Ο Άρης «απάντησε» με σερί 0-7, με τον Άντζουσιτς να εκτελεί από τα 6.75 (2/2 τρίποντα) και 1/2 βολές από τον Νουά και ξέφυγε με 95-98, με 33’’ να υπολείπονται για το φινάλε της παράτασης.

Ο Νούνιεζ έκανε ελάχιστα αργότερα, με τρίποντο, το 98-98, στα 20’’ πριν τη λήξη. Οι «κιτρινόμαυροι» ήταν άστοχοι στην τελευταία επίθεση, αρχικά με τον Τζόουνς και μετά με τον Νουά, το σκορ δεν άλλαξε και το παιχνίδι οδηγήθηκε σε δεύτερη παράταση.

Στο 47’ ο Άρης απέκτησε προβάδισμα με +3 (102-105) και στο 49’ με +5 (104-109). Η Σλασκ μείωσε σε 106-109, οι «κιτρινόμαυροι» αστόχησαν, ελάχιστα αργότερα και με 14’’8 για το τέλος, ο Γκρέι, με 1/2 βολές, μείωσε στους δύο πόντους και έκανε το 107-109.

Οι Πολωνοί σταμάτησαν τον χρόνο με φάουλ στα 13’’4 πάνω στο Μήτρου-Λονγκ. Ο διεθνής γκαρντ, με 2/2 βολές, έστειλε τον Άρη στο +4, με 107-111. Η Σλασκ αστόχησε στην επίθεση που έκανε ακολούθως με τον Γκρέι και ο Άντζουσιτς με άλλες δύο βολές, διαμόρφωσε το τελικό 107-113 για τον Άρη.

Τα δεκάλεπτα: 19-24, 50-48, 71-72, 89-89 (κ.δ.), 98-98 (1η παρ.), 107-113 (2η παρ.)

ΣΛΑΣΚ (Μπαγκάτσκις): Κίρκγουντ 24, Κζέρνιεβιτς 17, Γκρέι 15, Νούνιεζ 13, Σανόν 11, Ουρμπάνιακ 10, Κόουλμαν 9, Κουλικόβσκι 6, Πενάβα 2, Βισνιέβσκι

ΑΡΗΣ BETSSON (Μίλιτσιτς): Άντζουσιτς 26 μπόντοι (6 ασίστ), Μήτρου-Λονγκ 26 (4 ριμπάουντ), Τζόουνς 17 (3 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Νουά 13 (9 ριμπάουντ), Κουλμπόκα 11, Μποχωρίδης 7 (5 ριμπάουντ), Φόρεστερ 7 (7 ριμπάουντ), Χαρέλ 4 (5 ριμπάουντ), Πουλιανίτης 2μ Αντετοκούνμπο

Wall Street
Wall Street: Βουτιά διά χειρός… Τραμπ – Η μεγαλύτερη πτώση σε 3 μήνες για τον S&P500

Wall Street: Βουτιά διά χειρός… Τραμπ – Η μεγαλύτερη πτώση σε 3 μήνες για τον S&P500

World
Δασμοί Τραμπ: Πιέσεις στην ΕΕ για ενεργοποίηση του εμπορικού «μπαζούκα»

Δασμοί Τραμπ: Πιέσεις στην ΕΕ για ενεργοποίηση του εμπορικού «μπαζούκα»

«Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» στο Ολύμπια Μουσικό Θέατρο
inTickets 20.01.26

«Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» στο Ολύμπια Μουσικό Θέατρο

Στις 30 και 31 Ιανουαρίου, στο Ολύμπια θα πραγματοποιηθεί η συναυλία «Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» - αφορμή τη συμπλήρωση 30 δημιουργικών χρόνων του συνθέτη Κώστα Λειβαδά και για τα 40 χρόνια της Ορχήστρας Νυκτών Εγχόρδων «Θανάσης Τσιπινάκης» του Δήμου Πατρέων.

Σύνταξη
